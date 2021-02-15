«Барселона» — «ПСЖ». Прогноз: ещё один кошмар для парижан на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов

16 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех «ПСЖ» оценён букмекерами коэффициентом 3.52. Поставить на ничью предлагают за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» 16.02.2021

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.49.

«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 16 февраля 2021 года

Вторая половина сезона в европейском футболе набирает обороты. На дворе середина февраля, а это значит, что пришло время для плей-офф еврокубков. В Лиге чемпионов осталось 16 команд. Формат традиционный — первый матч на поле команды, занявшей второе место в группе. И ответный — на территории клуба, ставшего лучшим в квартете.

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На 16 февраля запланированы два матча, оба стартуют в 23:00 мск. «Барселона» на легендарном стадионе «Камп Ноу» примет «ПСЖ». Французы не гостили в Каталонии с 2017 года. И вряд ли хотят вспоминать тот случай. Тогда парижане выиграли на своём поле со счётом 4:0, но три недели спустя получили 1:6 при сомнительном судействе и покинули турнир.



С тех пор много воды утекло. В прошлом году «ПСЖ» добрался до финала Лиги чемпионов, да и на момент жеребьёвки считался явным фаворитом пары. Однако за пару месяцев расклады сильно поменялись. Руководство клуба решилось на смену тренера — Томаса Тухеля уволили, его пост занял Маурисио Почеттино.



Ситуация на внутренней арене лучше не стала. Второе место в турнирной таблице Лиги 1, 54 очка в 25 матчах. У «Лилля» 55, у «Лиона» — 52, у «Монако» — 49. Сомневаться в итоговом успехе действующего чемпиона сложно, но забрать титул на одной ноге точно не получится. Хотя разница в ресурсах колоссальна.

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И самое главное — череда травм, из-за которой показать свой лучший футбол вряд ли удастся. Хуан Бернат — это понятно, он не играет очень давно. Тимоти Пембеле и Колин Дагба — не самые страшные потери. А вот отсутствие Неймара и Анхеля Ди Марии существенно бьёт по созидательному потенциалу.



Кроме того, под вопросом участие Марко Верратти. Неудивительно, что на таком фоне букмекеры выровняли котировки на проход в следующий раунд. Успех «Барселоны» по сумме двух матчей идёт за 1.94, а победа «ПСЖ» доступна за 1.96. Пожалуй, шансы действительно близки к равным.



Сине-гранатовые очень долго разгонялись, но постепенно добавили. Понятно, что качество футбола далеко не всегда получается высоким, хотя при таком графике и постоянных кадровых потерях это практически невозможно. И всё же подопечные Рональда Кумана выглядят вполне симпатично, исправно забивают.

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Главная проблема — постоянные привозы в обороне на ровном месте, из-за которых отдали несколько важных поединков. Впрочем, даже тут есть хорошая новость: накануне Рональд Араухо вернулся в общую группу, с «ПСЖ» он готов выйти на поле. Молодой уругваец порой тоже ошибается, но на общем фоне выглядит более чем надёжно.



Лазарет у «Барселоны» тоже переполнен. И всё же есть разница — почти все футболисты выпали ещё до Нового года, то есть времени наладить взаимопонимание имелось в достатке. Серхи Роберто, конечно, будет очень не хватать. А вот Мартин Брейтуэйт вряд ли появился бы на поле с первых минут.



Дест и Пьянич тоже готовы, так что варианты у тренерского штаба хозяев имеются. «Алавес» в субботу разнесли быстро и без вопросов — 5:1. Было видно, что на полные обороты команда не включается. «ПСЖ» тем временем с горем пополам дожал «Ниццу» — 2:1, решающий мяч Мойзе Кин провёл на 76-й минуте.

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Линия букмекеров выглядит логично. «Барселона» не отличается стабильностью и не лучшим образом проводит большие матчи, однако своё поле и несколько важнейших кадровых потерь у соперника делают испанский клуб фаворитом. Гораздо больше удивляют коэффициенты на результативность.



Парижане даже в Лиге 1 забивают не так много, а без Неймара с Ди Марией атаки становятся гораздо предсказуемее. Для сине-гранатовых на своём поле важнее сыграть надёжно в обороне, ведь правило выездного гола никто не отменял. Араухо вернулся, защита должна добавить.



Мы бы выбирали между тоталом меньше 3.5 мяча за 1.71 и ИТМ 1 гола «ПСЖ» за 2.50. Сбалансированный вариант — комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.32. Ждём тут чего-то в духе 1:1, 2:1 или даже 1:0. Самое интересное состоится в Париже.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» 16 февраля 2021 года

«Барселона» не отличается стабильностью и много пропускает, но возвращение Араухо должно добавить надёжности. «ПСЖ» остался без Неймара и Ди Марии, под вопросом участие Верратти. Для атаки парижан это невосполнимые потери, слишком многое зависит от озарений бразильца. Каталонцам важно надёжно сыграть сзади, ведь правило выездного гола никто не отменял. Сумасшедшей результативности не ждём.

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.71.