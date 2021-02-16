«Леванте» — «Атлетико». Прогноз: коронавирус даст шанс «Реалу» и «Барсе» в гонке за титул

«Леванте» в последнее время довольно много забивает, а у мадридцев проблемы с составом.

17 февраля состоится перенесённый матч 2-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Атлетико» Мадрид. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех клуба из Валенсии оценён экспертами в 4.90. А ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Леванте» — «Атлетико» 17 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что перенесенный матч 2-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Атлетико» Мадрид не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей также доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Примеры «Леванте» — «Атлетико» Мадрид (17.02.2021)

Второй месяц 2021 года благополучно перевалил за экватор. Европейские чемпионаты взяли паузу, чтобы начать плей-офф еврокубков, самое время провести перенесённые встречи. 17 февраля свой поединок 2-го тура испанской Примеры сыграют «Леванте» и мадридский «Атлетико», начало – в 21:00 мск.

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Совсем скоро Диего Симеоне и его команде предстоит первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Встреча пройдёт на нейтральном стадионе в Румынии, поскольку из-за пандемии действуют ограничения поездок между Испанией и Великобритании. На репетицию – два матча.



В прошлом розыгрыше «матрасники» сенсационно прошли «Ливерпуль» в 1/8 финала, но так же сенсационно уступили в четвертьфинале «РБ Лейпциг» (1:2). Теперь же внесённые аргентинским тренером коррективы работают, а набранная форма поражает. Помимо возможного успеха в еврокубке появилась ещё одна реальная перспектива войти в историю.



В родном чемпионате Испании мадридцы не проигрывают уже десять встреч кряду, в девяти из которых умудрились одержать победу. Более того, в 21 игре первенства у АТМД только одно поражение (в дерби от «Реала», хотя абсолютно по делу) и три ничьи. Статистика без преувеличений шикарная.

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В турнирной таблице Ла Лиги мадридцы лидируют с солидным отрывом от преследователей. Действующий чемпион «Реал» отстаёт на пять пунктов, «Барселона» – на все восемь. При этом лидер первенства имеет две игры в запасе, одна из которых как раз с «Леванте».



Отдельного внимания заслуживает оборона мадридского «Атлетико». За 21 сыгранный в чемпионате Испании матч клуб доставал мяч из сетки своих ворот только 13 раз. Конкурировать с такими цифрами может разве что «Севилья», пропустившая на три мяча больше. Все остальные пропускают значительно чаще.



«Леванте» в последнее время выглядит очень бодро. В шести последних турах первенства всего одно поражение и две победы, одна из которых над мадридским «Реалом» (2:1). Также случились три результативные ничьи с «Кадисом», «Вальядолидом» и «Гранадой» (все со счётом 2:2).

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С результативностью, как видно, у «лягушек» проблем нет никаких, а потому могут возникнуть проблемы даже у неприступного «Атлетико». Дело тут ещё и в том, что мадридцев опять мучает коронавирус. В прошлой игре с «Гранадой» на скамейке запасных было лишь шесть человек, на этот раз изменений не предвидится.



Гости – фаворит предстоящего поединка, но «Леванте» вполне может огорчить Яна Облака. Мы бы проверили голы в обе стороны за коэффициент 1.90. Статистика личных встреч не против: за девять предыдущих выездов в Валенсию к «лягушкам» мадридцы пропустили 13 мячей.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Леванте» — «Атлетико» Мадрид 17 февраля 2021 года

«Атлетико» М – фаворит предстоящего поединка. Мадридцы практически безупречно выступают и заслуженно лидируют в чемпионате Испании. Однако повторная вспышка коронавируса в команде пройти незаметно не могла, состав потерял ряд важных игроков. «Леванте» выглядит бодро, да и на своём поле с «матрасниками», как правило, играет удачно. Огорчить Яна Облака, на наш взгляд, хозяевам по силам.



Ставка: обе забьют за 1.90.