«Севилья» — «Боруссия Д». Прогноз: даже Холанд бессилен. Немцы не готовы к Лиге чемпионов

Испанцы идут на серии из девяти побед. А вот у «Боруссии» проблема на проблеме.

17 февраля состоится матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу испанской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех немцев оценён экспертами в 3.15. А ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия Д» 17 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия Д» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Анализ и прогноз первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия Д» (17.02.2021)

Возобновление главного европейского турнира застало «Севилью» и дортмундскую «Боруссию» в абсолютно разных кондициях. Одна команда выдаёт свой лучший отрезок в сезоне, тогда как вторая сменила главного тренера и даже после таких перемен не может найти лучшую игру.

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Конечно же, в лучшей игровой форме находится «Севилья». У испанского клуба девять побед подряд и лишь одно поражение в 2021 году. Команда Хулена Лопетеги непринуждённо расправляется с соперниками, среди которых порой проскакивает и «Барселона» (2:0). Последние три матча «Севилья» и вовсе выиграла всухую, хотя в былые годы пропускала много и со вкусом.



«Боруссия» же действительно находится в глубоком кризисе. После провальных результатов в конце 2020 года был уволен Люсьен Фавр, на место которого временно назначили Эдина Терзича. Новый наставник придёт лишь летом, поэтому именно на плечи 38-летнего специалиста были взвалены все текущие проблемы.



Нельзя сказать, что Терзич на отлично справляется с поставленной задачей — в 12 матчах под его руководством команда одержала лишь шесть побед, скатившись аж на шестую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. В последних двух матчах чемпионата Германии поражение и ничья — да, Эрлинг Холанд по-прежнему забивает почти в каждом матче, но и этого уже недостаточно.

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При всех игровых проблемах у «Боруссии» ещё и полный лазарет — в матче с «Севильей» не сыграют Торган Азар, Аксель Витцель, Тома Мёнье, Роман Бюрки, Томас Делейни, Дан-Аксель Загаду и Марсель Шмельцер. Пять ключевых футболистов не помогут команде в важнейшей выездной встрече Лиги чемпионов. У хозяев лечатся лишь Хесус Навас и Лукас Окампос, да и то оба, скорее всего, попадут в заявку.



Учитывая все кадровые и игровые проблемы «шмелей», предсказать их успех в двухматчевом противостоянии с набравшей отличный ход «Севильей» просто невозможно. Особенно учитывая невероятную домашнюю форму испанцев — в семи последних матчах на «Рамон Санчес Писхуан» андалусийцы одержали семь побед, шесть из которых оказались сухими. В то же время у «Боруссии» три выездные поражения подряд.



Вполне вероятно, что дортмундцы забьют выездной гол, который сильно поможет в контексте двухматчевого противостояния. Всё же Холанд умеет забивать из ничего. В то же время и «Севилья», с удовольствием идущая вперёд, создаст немало опасных моментов у ворот соперника. Может случиться в матче и тотал больше.

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Впрочем, ставка на большое количество голов достаточно рискованна по причине двухматчевого характера противостояния. Не факт, что «Севилья» будет отчаянно бежать вперёд, забыв об обороне, ведь пропускать на домашнем стадионе чревато большими проблемами по итогам двух встреч. Проверим лобовую победу испанцев за отличный коэффициент 2.37.

Прогноз и ставки на матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия Д» 17 февраля 2021 года

Нас ждёт весёлый матч с большим количеством моментов, однако победителем из него выйдет испанский клуб. Чудовищные проблемы с составом не позволят «Боруссии» показать свой максимум. Проблем в обороне достаточно, а хозяева исправно забивают.



Ставка: победа «Севильи» за 2.37.