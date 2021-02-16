«Порту» — «Ювентус». Прогноз: Криштиану Роналду сделает ответный матч формальностью

17 февраля состоится первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу туринской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех португальского клуба оценён экспертами в 4.15. А ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус» 17 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.

Анализ и прогноз первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус» (17.02.2021)

Когда по итогам группового этапа Лиги чемпионов жеребьёвка свела на стадии 1/8 финала «Порту» и «Ювентус», казалось, что португальский клуб может доставить туринцам определённые проблемы. Теперь же этот матч выглядит абсолютно односторонним.

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В 2021 году у «Юве» 10 побед в 13 матчах, которые позволили команде вернуться в борьбу за чемпионство. Да, «Интер» прилично оторвался от «старой синьоры», однако самая игра и настрой, с которым на поле выходят подопечные Андреа Пирло, выглядят очень угрожающими.



Особенно для «Порту», который даже в чемпионате Португалии побеждает далеко не всегда. В пяти последних матчах на внутренней арене у команды Сержиу Консейсау четыре ничьи. В турнирной таблице чемпионата они вторые, однако без особых притязаний на чемпионство. «Спортинг» ушёл вперёд на целых десять очков. Как в таких условиях проходить «Ювентус» — непонятно.



Из плюсов для португальской команды можно выделить лишь ситуацию с травмированными. «Порту» готовится в практически идеальном составе, тогда как у итальянцев не сыграют Хуан Куадрадо и Артур. Впрочем, если колумбийского футболиста и можно назвать ключевым игроком команды, то бразилец незаменимым в составе туринцев не является. Достаточно рабочая ситуация для «Юве», пусть и не без нюансов.

«Севилья» — «Боруссия Д». Прогноз: даже Холанд бессилен. Немцы не готовы к Лиге чемпионов Испанцы идут на серии из девяти побед. А вот у «Боруссии» проблема на проблеме.

Нельзя не упомянуть фактор Криштиану Роналду, который и в 36 лет продолжает забивать космическое количество голов. В 18 матчах чемпионата Италии у португальца уже 16 забитых мячей, в четырёх играх Лиги чемпионов ещё четыре точных удара. Криштиану уже давно является лучшим бомбардиром турнира, но пределов совершенства у этого футболиста, видимо, нет.

Забить гол «Порту» и вовсе является делом чести, ведь свою профессиональную карьеру он начинал в составе «Спортинга». Анализируя то, как обе команды попали в плей-офф, складывается впечатление, что португальцам там просто не место. В откровенно слабой группе с «Манчестер Сити», «Марселем» и «Олимпиакосом» подопечные Консейсау заняли вторую строчку.

Откровенно провалившийся «Марсель» стал четвёртым, а третий «Олимпиакос» отстал от португальцев на 10 очков. Выход из такой группы — не самое большое достижение для любой команды. Квартет «Ювентуса» также сложно назвать «группой смерти» — «Барселона», киевское «Динамо» и «Ференцварош». Две команды в плей-офф от группы стали известны сразу же после жеребьёвки, однако итоговое первое место говорит о многом.

«Леванте» — «Атлетико». Прогноз: коронавирус даст шанс «Реалу» и «Барсе» в гонке за титул «Леванте» в последнее время довольно много забивает, а у мадридцев проблемы с составом.

Если домашний матч «Барселоне» был проигран не без оговорок (0:2 при трёх незасчитанных голах Альваро Мораты и довольно равной игре), то выездной разгром каталонцев (3:0 с дублем Роналду) обозначил серьёзные претензии «Ювентуса» на главный трофей турнира. Ждём победы гостей. Скорее всего, с голом Криштиану.

Прогноз и ставки на матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус» 17 февраля 2021 года

При всей сложности календаря на этом этапе сезона «Ювентус» приложит максимум усилий для того, чтобы решить исход противостояния с «Порту» уже по итогам первого матча. Все ресурсы для этого у них имеются, поэтому ставка на их победу вполне оправдана.



Ставка: победа «Ювентуса» за 2.06 или гол Криштиану Роналду за 2.12.