«Маккаби» — «Шахтёр». Прогноз: Марлос, Тайсон, Коноплянка и Степаненко увязнут в Израиле

18 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Маккаби» Тель-Авив — «Шахтёр». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Маккаби» оценён букмекерами коэффициентом 4.85. Поставить на ничью предлагают за 3.80.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Маккаби» Т-А — «Шахтёр» 18 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Маккаби» — «Шахтёр» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы «Маккаби» Тель-Авив — «Шахтёр» Донецк (18.02.2021)

Вторая половина сезона в европейском футболе набирает обороты. На дворе середина февраля, а это значит, что пришло время для плей-офф еврокубков. По традиции вторник и среду отдали на откуп Лиге чемпионов, а в четверг настаёт время Лиги Европы. Борьбу продолжают 32 клуба.

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В Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд» местный «Маккаби» сразится с «Шахтёром», начало — в 23:00 мск. Хозяева давно не попадали в евровесну, однако на этот раз сильно повезло с жеребьёвкой. Соперниками по группе оказались скромный турецкий «Сивасспор» и азербайджанский «Карабах». Плюс «Вильярреал».



В плей-офф пробились довольно уверенно — 11 очков, всего семь пропущенных мячей, чистое второе место в квартете. Проиграли только «Вильярреалу», причём на выезде. Пусть и с разгромным счётом 0:4. А вот в родных стенах скатали с испанцами ничью — 1:1. Унаи Эмери, справедливости ради, тогда выставил резервистов.



А вот «Шахтёр» остановился в шаге от выхода в плей-офф Лиги чемпионов. В итоге повторил сомнительный подвиг ЦСКА — дважды обыграл «Реал» на групповой стадии, но для выхода из группы этого не хватило. Всему виной жуткие поражения от «Боруссии М» с общим счётом 0:10. Ладно хоть «Интер» остался позади.

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Понятно, что по общему классу украинский клуб имеет преимущество. «Маккаби» — обученный коллектив, который по мере возможностей старается играть в атаку. На стороне хозяев как минимум два увесистых козыря. Во-первых, конечно, своё поле. В случае «жёлтых дьяволов» это действительно заметный фактор.



Достаточно посмотреть, как они выступали в родных стенах на групповой стадии. 1:0 с «Карабахом», 1:1 с «Вильярреалом», 1:0 с «Сивасспором». Один пропущенный мяч за 270 минут, пусть и от не самых мощных оппонентов. Но есть и второй момент — игровой тонус. Чемпионат Израиля возобновился ещё 23 января.



С тех пор клуб из Тель-Авива провёл аж шесть матчей — более чем достаточно. И, между прочим, одержал шесть побед. Хотя всё равно остался на второй строчке в турнирной таблице: у «Маккаби» из Хайфы на два очка больше, остальные заметно отстали и в чемпионскую гонку уже вряд ли вмешаются.

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А вот «горняки» успели провести всего один официальный поединок. Да и тот получился неудачным. 0:0 с «Колосом» на выезде на очень тяжёлом поле. Созидать в таких условиях было невероятно трудно, аутсайдер выстоял. Второе место в УПЛ, три очка отставания от киевского «Динамо».



Состав у «Шахтёра» приближается к оптимальному, разница в уровне исполнительского мастерства вопросов не вызывает. Ключевой вопрос — хватит ли свежести на все 90 минут, да ещё и на чужом поле. С учётом всех факторов возникает ощущение, что украинскому коллективу придётся крайне непросто.



На 1Х дают отличный коэффициент 2.06, вариант попроще — ИТМ 1.5 гола «Шахтёра» за 1.84. Главная задача гостей — забить и не проиграть. Тогда на своём поле соперника наверняка удастся дожать. На выезде «Маккаби» не столь опасен, да и за лишнюю неделю удастся немного улучшить кондиции. Ставка посмелее — лобовая ничья за 3.80, счёт 1:1 вполне устроит обе стороны.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Маккаби» — «Шахтёр» 18 февраля 2021 года

По уровню исполнителей «Шахтёр» имеет ощутимое преимущество, однако на стороне израильтян два козыря. Первый — тонус: чемпионат Израиля возобновился 23 января, а «горняки» провели лишь один официальный матч. И своё поле. В трёх домашних матчах «Маккаби» набрал семь очков и пропустил всего однажды. С учётом всех факторов ничья гостей устроит.

Ставка: ничья за 3.80.