«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов и Зарипов не отдадут «зелёное дерби»

18 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Начало встречи – в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.45, а успех казанцев оценён экспертами в 2.64.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 18 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.69, а тотал меньше 4.5 гола — тоже за 2.22. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.25. Гол в первые десять минут идет за 1.82.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Ак Барс» Казань (18.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует через пару недель, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

«Севилья» — «Боруссия Д». Прогноз: даже Холанд бессилен. Немцы не готовы к Лиге чемпионов Испанцы идут на серии из девяти побед. А вот у «Боруссии» проблема на проблеме.

На четверг, 18 февраля, запланированы сразу 11 поединков, есть несколько замечательных вывесок. В 17:00 мск на льду «Уфа-Арены» местный уфимский «Салават Юлаев» начнёт выяснять отношения с казанским «Ак Барсом». «Зелёное дерби» традиционно радует ярким хоккеем и голами. Должно быть очень весело.



Уфимцы продолжают преследовать «Авангард» в дивизионе Чернышева, хотя шансов немного. Омичи лидируют в дивизионе с 78 очками после 56 игр, а башкирский клуб идёт вторым, отставая на пять пунктов. Правда, конкурент успел сыграть на одну игру больше, потеряно ещё не всё.



Место в плей-офф «СЮ» себе давно обеспечил, пора начинать подготовку. До завершения регулярного чемпионата КХЛ осталось провести пять игр, среди оппонентов два аутсайдера. А в соперники по плей-офф ему пророчат кого-то из троицы «Трактор», «Торпедо» и «Автомобилист».

«Порту» — «Ювентус». Прогноз: Криштиану Роналду сделает ответный матч формальностью Португалец дождался возобновления любимого турнира. И снова готов кошмарить вратарей.

В предыдущей игре подопечные финского специалиста Томи Лямси на своём льду разгромили скромный «Амур» (4:0). Однако важно здесь то, что эта встреча прошла 7 февраля, то есть перерыв между матчами для хозяев льда составит целых 10 дней. Об игровом тонусе с такой паузой говорить не приходится.



«Ак Барс» же на днях успел погостить в Риге и прогреться. В упорной борьбе получилось продлить провальную серию местного «Динамо» (4:3). Тут преимущество гостей как по броскам (34-22), так и выигранным вбрасываниям (26-19). При этом рижане ещё и удалялись чуть чаще.



В сводной таблице КХЛ, как и в Восточной конференции, команда Дмитрия Квартальнова лидирует. После 55 поединков в активе 86 очков. И если конкуренты по конференции сильно отстали, то столичный ЦСКА всё ещё представляет серьёзную угрозу. Отрыв от него минимален, всего один пункт.

«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз: Хосеп Гвардиола убьёт интригу в чемпионской гонке В четырёх из пяти последних очных встреч «горожане» выигрывали с форой в два мяча.

«Салават Юлаев» в последнее время очень неплохо выглядит дома, в девяти предыдущих домашних матчах случилось лишь одно поражение. Да и то в овертайме от крепкого «Авангарда» (5:6 ОТ). А на своём льду чаще башкирского клуба забивает только нижегородское «Торпедо».



Казанцы, впрочем, идут на втором месте по набранным очкам в гостях, за 29 выездов пришлось потерпеть всего восемь поражений в основное время. Скромничать в Уфе тоже вряд ли будут. Плюс преимущество в свежести никто не отменял, так что хозяевам придётся тяжело.



На наш взгляд, стоит проверить комбинированную ставку «Х2 + обе забьют» за коэффициент 1.83. «Ак Барс» выглядит немного предпочтительнее, забрать очки вполне может. Тем более что статистика личных встреч не против: в восьми из девяти предыдущих случаев казанцы как минимум не проигрывали.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 18 февраля 2021 года

«Салават Юлаев» представляет собой серьёзного соперника для любой команды. Однако последняя игра уфимцев состоялась более недели назад, об игровом тонусе думать не приходится. «Ак Барс» же заслуженно лидирует в сводной таблице КХЛ, да ещё и на днях успел разогреться в Риге. На наш взгляд, гости выглядят предпочтительнее.



Ставка: «Ак Барс» не проиграет + обе забьют за 1.83.