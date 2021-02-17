«Динамо» Киев — «Брюгге». Прогноз: украинцы разберутся с обидчиком «Зенита» в Лиге Европы

18 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» Киев — «Брюгге». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу украинской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех бельгийцев оценён экспертами в 3.10. А ставки на ничью принимаются за 3.55.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Динамо» Киев — «Брюгге» 18 февраля 2021 года
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Динамо» Киев — «Брюгге» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
Анализ и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» Киев — «Брюгге» (18.02.2021)
Киевскому «Динамо», которое лишь неделю назад возобновило выступления в чемпионате Украины, предстоит непростой матч плей-офф Лиги Европы с «Брюгге». Бельгийский клуб испытывает проблемы перед возобновлением еврокубков, однако готов дать бой сопернику из Восточной Европы.
Накануне матча с «Динамо» в стане «Брюгге» случилась вспышка коронавируса. Как следствие, в Киев не отправится весь тренерский штаб бельгийцев и ряд футболистов — Ханс Ваканен, Стефанос Денсвил и Матей Митрович. Такие существенные проблемы не могут не повлиять на результат матча, поэтому такой коэффициент на победу «Динамо» уже можно считать завышенным.
В киевской команде практически все футболисты основного состава готовятся к матчу. Не сыграют лишь Александр Тымчик, Владимир Костевич и Никита Бурда, однако к их отсутствию украинцы уже адаптировались — вся троица залечивает травмы достаточно давно.
«Динамо» подходит к матчу в неплохой форме — четыре победы в пяти матчах, пусть большая часть из них и были товарищескими. В состав команды вернулся Артём Беседин, отбывавший ранее дисквалификацию за допинг. И не просто вернулся, а с ходу сделал дубль в ворота «Олимпика». Серьёзное усиление для киевлян, ведь проблемы в линии атаки были в первой половине сезона для них основными.
У «Брюгге» в плане результатов всё ещё лучше. Команда не уходила на зимнюю паузу и продолжала выступления в национальных чемпионате и кубке. Соответственно, с игровым тонусом должен быть полнейший порядок, а это весомое преимущество. На внутренней арене у них десять побед подряд.
Между прочим, последнее поражение случилось ещё в прошлом году. Впечатляющий результат, по которому (впрочем, как и в случае с киевским «Динамо») сложно делать выводы, когда дело заходит о еврокубках. Без фактора коронавируса шансы были бы близки к равным, а теперь разница заметна.
Отсутствие на тренерском мостике Филиппа Клемана может стать существенной проблемой для «Брюгге». В начале января он был признан лучшим тренером Бельгии 2020 года, что в очередной раз подтверждает авторитет и роль в коллективе. Проводить выездной матч без всего тренерского штаба — это серьёзное испытание, особенно для такого молодого коллектива, как «Брюгге».
«Динамо» уже имело опыт игры с «Брюгге» — перед сезоном-2019/2020 киевляне спорили с бельгийцами за право квалифицироваться в Лигу чемпионов. Тогда сильнее оказался «Брюгге» (1:0 и 3:3).
Удивительно, но за два сезона обе команды практически не поменялись. Костяк остался тем же, изменения сугубо точечные. Что в очередной раз подтверждает тот факт, что 18 февраля на стадионе «Олимпийский» в Киеве встретятся равные по силе соперники. Поставим на хозяев — своё поле, ослабленный состав оппонента. Заметные факторы.
Прогноз и ставки на матч 1/16 Лиги Европы «Динамо» Киев — «Брюгге» 18 февраля 2021 года
Невзирая на то что обе команды забивают немало голов во внутренних чемпионатах, в матчах плей-офф другие правила. Тут каждый пропущенный мяч может стоить путёвки в следующий раунд. Существуют большие сомнения в том, что голов в киевском матче будет много. А вот поставить на «Динамо» можно — команда находится в неплохой игровой форме, а её соперник не сможет рассчитывать не только на несколько ведущих футболистов, но и на весь тренерский штаб.
Ставка: победа «Динамо» за 2.44.
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