«Саутгемптон» — «Челси». Прогноз: Тухель слишком хорош. «Ливерпуль» останется шестым в АПЛ

20 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Челси». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Саутгемптона» оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Челси» 20 февраля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Челси» (20.02.2021)

Сезон в европейском футболе перевалил через середину, добрались до последней декады февраля. На этой недели возобновились еврокубки, пора возвращаться к национальным первенствам. В чемпионате Англии пришло время 25-го тура, который продолжится в субботу, 20 февраля, четырьмя матчами.

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Наиболее ранний стартует в 15:30 мск. «Саутгемптон» на стадионе «Сент-Мэри» сразится с «Челси». Ещё совсем недавно соперники находились в турнирной таблице рядышком, но с тех пор многое изменилось. Теперь синие входят в зону Лиги чемпионов, а «святые» откатились во вторую десятку.



Всему виной жуткая серия поражений в английской Премьер-лиге. Аж шесть штук подряд, включая жуткие 0:9 от «Манчестер Юнайтед» с ранним удалением. А ещё — 0:2 от «Лестер Сити», 1:3 от «Арсенала», 0:1 от «Астон Виллы», 2:3 от «Ньюкасла» и 1:2 от «Вулверхэмптона». Очень грустно.



Как видно, пропускает команда очень много. Без доли невезения здесь не обошлось, в паре случаев вполне могли зацепиться за очки. Основной проблемой кажется физическая усталость — несколько кадровых потерь, укороченная скамейка, возросшая нагрузка на лидеров. Прессинг стал хуже, а это фирменная черта подопечных Ральфа Хазенхюттля.

Месси и «Барселона» обречены, Роналду спас гол Кьезы. Кого увидим в четвертьфинале ЛЧ? Кажется, «ПСЖ» не повторит ошибок прошлого. «Барсе» не совершить камбэк.

О попадании в еврокубки через АПЛ после провального отрезка можно забыть. 13-е место в турнирной таблице, отставания от топ-6 составляет уже 11 очков. Шансы, конечно, сохраняются, но скорее теоретические. Логично все силы бросить на Кубок Англии, благо что там расклад приятный.



«Саутгемптон» пробился в четвертьфинал, обыграв неделю назад «Вулверхэмптон» со счётом 2:0. С жеребьёвкой откровенно повезло — выпал представитель Чемпионшипа, «Борнмут». Впрочем, до той игры больше месяца, так что можно с чистой совестью переключаться на АПЛ. Пора закрывать неудачную серию.



Правда, соперник очень хорош. «Челси» сменил главного тренера и тут же рванул наверх — начали с 0:0 против «Вулверхэмптона», хотя там Томас Тухель фактически успел лишь познакомиться с футболистами. А вот дальше — пять побед подряд, четыре из которых добыты в АПЛ. Мощно.

«Вулверхэмптон» — «Лидс». Прогноз: Бьельса подарит ещё один бодрый матч фанатам АПЛ В четырёх из пяти предыдущих игр «Лидса» заходила ставка «обе забьют».

В обороне надёжно, с контролем мяча порядок. Синие уже вернулись в зону Лиги чемпионов: 42 очка, четвёртое место в турнирной таблице. Правда, «Вест Хэм» отстаёт только по дополнительным показателям, а «Ливерпулю» не хватает всего двух очков. То есть вся борьба впереди.



Календарь впереди крайне непростой. 23 февраля — гостевой поединок с «Атлетико» в Лиге чемпионов, 28 — битва с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Держать в уме битву с мадридцами необходимо, так что частичная ротация вполне вероятна. Но в пределах разумного: у команды было 4,5 суток на восстановление, по меркам нынешнего сезона это не так уж мало.



Ну и самое главное. Оборона у «Саутгемптона» в последнее время исправно чудит, прессинг просел. А «Челси» не терял очки на «Сент-Мэри» аж с 2014 года, после чего добыл пять побед кряду. Мы бы выбирали между ИТБ 1.5 гола «Челси» за 1.83 и лобовой победой лондонцев за 1.79.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Челси» 20 февраля 2021 года

Февраль для «Саутгемптона» получается провальным: о борьбе за зону еврокубков можно забыть, последняя надежда — Кубок Англии. «Челси» идёт на серии из пяти побед, а главное — на стадионе «Сент-Мэри» выигрывал в пяти последних случаях. Пропускают «святые» в последнее время много, так что шансы лондонцев смотрятся здорово.



Ставка: ИТБ 1.5 гола «Челси» за 1.83.