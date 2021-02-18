Осака — Брэйди. Прогноз: японка выбила Серену Уильямс. Заберёт и финал Australian Open

20 февраля Наоми Осака и Дженнифер Брэйди сыграют в финальном матче Australian Open. Начало — не ранее 11:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом представительницу Японии. Ставки на победу Осаки принимаются с коэффициентом 1.25, успех американки оценён коэффициентом 4.30.
Коэффициенты букмекеров на матч финала Australian Open Осака — Брэйди 19 февраля 2021 года
Аналитики считают, что матч Наоми Осака — Дженнифер Брэйди получится не самым упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.72, тотал меньше 19.5 гейма оценён коэффициентом 2.10. На третий сет можно поставить за 2.75, на тай-брейк — за 3.70.
Анализ финального матча Australian Open Наоми Осака — Дженнифер Брэйди (19.02.2021)
|1
|2
|3
|
|
Первый турнир «Большого шлема» в 2021 году ожидаемо подарил много сенсаций, но всё же добрался до финала, в котором встретятся третья ракетка мира Наоми Осака и 24-й номер рейтинга WTA Дженнифер Брэйди.
Путь теннисисток к финалу получился разным. Если самой рейтинговой соперницей Брэйди оказалась 33-я ракетка мира Донна Векич, то Осаке пришлось обыграть и 30-ю в рейтинге Онс Жабер, и прошлогоднюю финалистку Гарбинье Мугурусу (14-я в рейтинге) и десятую сеяную Серену Уильямс.
Очевидно, что Осака лучше готова к финалу — победа над Сереной Уильямс в матче 1/2 финала должна была придать ещё больше психологической уверенности. Да и саму Брэйди Наоми уже дважды обыгрывала. Даже единственное поражение от Дженнифер случилось в 2014 году — Осаке тогда было всего 17 лет.
На стороне Осаки и опыт. Несмотря на то что японка младше будущей соперницы на два года, она уже может похвастать тремя финалами на мэйджорах. Причём тремя выигранными финалами — стопроцентная статистика побед в решающих матчах может служить лишним подтверждением готовности Наоми брать очередной трофей.
Японская теннисистка не испытывает проблем с соперниками, которые, как и Брэйди, исповедуют агрессивный стиль игры. Наоми здорово двигается, качественно играет на приёме и может на любой скорости переводить мячи из угла в угол. Брэйди может удивить? Сложно представить, что может удивить после матча, в котором ты без особых вариантов обыграла 23-кратную победительницу ТБШ.
Тяжело найти аргументы в пользу американки, ведь даже привычных для женского тенниса провалов прямо в ходе встреч у Осаки не происходит. Ими бы Брэйди могла воспользоваться, однако Наоми по ходу турнира проиграла лишь одну партию Мугурусе, да и то там именно Гарбинье заиграла значительно лучше, а не наоборот.
Финалы, особенно в женском теннисе, нередко получаются «однокалиточными». Вполне вероятно, что так получится и на этот раз. Нет никаких тезисов, за которые можно зацепиться, говоря о шансах Брэйди. 2-0 по партиям в пользу Наоми за 1.68 — не самый лучший коэффициент, однако другие подходящие исходы по адекватному коэффициенту подобрать сложно.
Интересно, что даже в случае победы на Australian Open Осака не поднимется выше третьей строчки рейтинга, которую она занимала и перед турниром. Брэйди же уже гарантированно станет минимум 13-й — её лучший результат в профессиональной карьере.
Ставки на финальный матч Открытого чемпионата Австралии Осака — Брэйди 20 февраля 2021 года
Принято считать, что финальные матчи на самых больших турнирах получаются напряжёнными. В женском теннисе бывает по-разному. И разгромы в финалах мэйджоров — далеко не редкость. Как бы парадоксально ни звучало, но в финале Australian Open-2021 встречаются теннисистки разного уровня. Потому берём уверенную победу Осаки.
Прогноз: победа Наоми Осаки со счётом 2-0 за 1.68.
- 18 февраля 2021
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:39
-
08:19
-
08:15
-
08:00
-
07:17
- 17 февраля 2021
-
22:00
-
21:45
-
21:00