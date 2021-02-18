Осака — Брэйди. Прогноз: японка выбила Серену Уильямс. Заберёт и финал Australian Open

Кажется, Осака готова брать четвёртый “Шлем” уже в 23 года. Она просто не замечает соперниц.

20 февраля Наоми Осака и Дженнифер Брэйди сыграют в финальном матче Australian Open. Начало — не ранее 11:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом представительницу Японии. Ставки на победу Осаки принимаются с коэффициентом 1.25, успех американки оценён коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч финала Australian Open Осака — Брэйди 19 февраля 2021 года

Аналитики считают, что матч Наоми Осака — Дженнифер Брэйди получится не самым упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.72, тотал меньше 19.5 гейма оценён коэффициентом 2.10. На третий сет можно поставить за 2.75, на тай-брейк — за 3.70.

Анализ финального матча Australian Open Наоми Осака — Дженнифер Брэйди (19.02.2021)

Первый турнир «Большого шлема» в 2021 году ожидаемо подарил много сенсаций, но всё же добрался до финала, в котором встретятся третья ракетка мира Наоми Осака и 24-й номер рейтинга WTA Дженнифер Брэйди.

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Путь теннисисток к финалу получился разным. Если самой рейтинговой соперницей Брэйди оказалась 33-я ракетка мира Донна Векич, то Осаке пришлось обыграть и 30-ю в рейтинге Онс Жабер, и прошлогоднюю финалистку Гарбинье Мугурусу (14-я в рейтинге) и десятую сеяную Серену Уильямс.

Очевидно, что Осака лучше готова к финалу — победа над Сереной Уильямс в матче 1/2 финала должна была придать ещё больше психологической уверенности. Да и саму Брэйди Наоми уже дважды обыгрывала. Даже единственное поражение от Дженнифер случилось в 2014 году — Осаке тогда было всего 17 лет.

На стороне Осаки и опыт. Несмотря на то что японка младше будущей соперницы на два года, она уже может похвастать тремя финалами на мэйджорах. Причём тремя выигранными финалами — стопроцентная статистика побед в решающих матчах может служить лишним подтверждением готовности Наоми брать очередной трофей.

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Японская теннисистка не испытывает проблем с соперниками, которые, как и Брэйди, исповедуют агрессивный стиль игры. Наоми здорово двигается, качественно играет на приёме и может на любой скорости переводить мячи из угла в угол. Брэйди может удивить? Сложно представить, что может удивить после матча, в котором ты без особых вариантов обыграла 23-кратную победительницу ТБШ.

Тяжело найти аргументы в пользу американки, ведь даже привычных для женского тенниса провалов прямо в ходе встреч у Осаки не происходит. Ими бы Брэйди могла воспользоваться, однако Наоми по ходу турнира проиграла лишь одну партию Мугурусе, да и то там именно Гарбинье заиграла значительно лучше, а не наоборот.

Финалы, особенно в женском теннисе, нередко получаются «однокалиточными». Вполне вероятно, что так получится и на этот раз. Нет никаких тезисов, за которые можно зацепиться, говоря о шансах Брэйди. 2-0 по партиям в пользу Наоми за 1.68 — не самый лучший коэффициент, однако другие подходящие исходы по адекватному коэффициенту подобрать сложно.

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Интересно, что даже в случае победы на Australian Open Осака не поднимется выше третьей строчки рейтинга, которую она занимала и перед турниром. Брэйди же уже гарантированно станет минимум 13-й — её лучший результат в профессиональной карьере.

Ставки на финальный матч Открытого чемпионата Австралии Осака — Брэйди 20 февраля 2021 года

Принято считать, что финальные матчи на самых больших турнирах получаются напряжёнными. В женском теннисе бывает по-разному. И разгромы в финалах мэйджоров — далеко не редкость. Как бы парадоксально ни звучало, но в финале Australian Open-2021 встречаются теннисистки разного уровня. Потому берём уверенную победу Осаки.

Прогноз: победа Наоми Осаки со счётом 2-0 за 1.68.