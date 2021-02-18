«Брест» — «Лион». Прогноз: Мемфис Депай бросится в погоню за «ПСЖ» в чемпионате Франции

«Брест» ни разу не выиграл за восемь последних очных встреч, но забивал в семи из них.

19 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Франции «Брест» — «Лион». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Лиона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Бреста» оценён экспертами в 6.85. А ставки на ничью принимаются за 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Брест» — «Лион» 19 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Франции «Брест» — «Лион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.

Анализ и прогноз матча 26-го тура чемпионата Франции «Брест» — «Лион» (19.02.2021)

Второй месяц 2021 года благополучно перевалил за экватор, уже стартовала стадия плей-офф еврокубков. В чемпионате Франции в самом разгаре второй круг, тихой сапой участники добрались до 26-го тура. Программа откроется 19 февраля поединком «Бреста» и «Лиона», начало – в 23:00 мск.

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После провальной серии из четырёх поражений «Брест» продолжает набирать форму. В трёх предыдущих турах клуб ни разу не проиграл, набрав пять из девяти возможных очков. Ничьи пришлись на «Страсбург» (2:2) и «Лилль» (0:0), также обыграли «Бордо» со счётом 2:1.



В турнирной таблице французской Лиги 1 «пираты» обосновались на 12-й позиции с 31 баллом в активе. Отрыв от зоны вылета составляет 13 пунктов, положение комфортное. При этом дистанция до топ-6 первенства всего шесть пунктов. Понятно, что конкурентов тут достаточно, но побороться вполне реально.



«Лион» в прошлом туре прервал серию из четырёх побед. Не получилось дома справиться с нестабильным «Монпелье» (1:2), хотя смотрелись местами гораздо интереснее. Хозяева имели двукратное преимущество по ударам (24:12) и чуть больше владели мячом, но моменты не использовали.

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Из-за этого поражения лионцев обошёл сосед по таблице «ПСЖ». Теперь у них третья строчка и 52 балла в активе, а парижане оторвались на два пункта. При этом ближайший преследователь «Монако» уже сократил дистанцию до трёх очков, до лидера «Лилля» столько же. Ситуация рабочая.



Матч первого круга между соперниками проходил в Лионе на «Стад де Люмьер» и не смог выявить победителя, завершившись со счётом 2:2. Тогда гости сумели спастись от поражения буквально на последних секундах. Уже на третьей добавленной ко второму тайму минуте был назначен пенальти в ворота хозяев.



На этот раз мы бы тоже ожидали довольно результативный поединок. «Лион» справедливо считается фаворитом. Во-первых, он находится в тройке лидеров, потерпев всего три поражения за 25 игр, а, во-вторых, у него почти безупречная выездная статистика. Почти наверняка «ткачи» постараются забрать инициативу с первых минут.

«Вулверхэмптон» — «Лидс». Прогноз: Бьельса подарит ещё один бодрый матч фанатам АПЛ В четырёх из пяти предыдущих игр «Лидса» заходила ставка «обе забьют».

Однако «Брест» вполне может ответить. Хозяева показывают неплохую форму в последнее время, при этом входят в пятёрку лучших по набранным очкам в родных стенах. За 12 домашних матчей в текущем сезоне чемпионата Франции забито 24 мяча, то есть ровно по две штуки в среднем за встречу.



При таких раскладах комбинированная ставка «Х2 + обе забьют» за коэффициент 1.92 выглядит интересно. В восьми предыдущих очных встречах «пираты» ни разу не смогли обыграть «львов», но в семи случаях из них забивали. Ждём чего-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу гостей.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Брест» — «Лион» 19 февраля 2021 года

«Лион» справедливо считается фаворитом, ведь находится в отличной форме и крайне редко проигрывает. Однако дать бой на своём поле «Брест» вполне может, с результативностью у клуба проблем нет. Без очков гости, конечно, вряд ли останутся, но напрячься определённо придётся.



Ставка: «Лион» не проиграет + обе забьют за 1.92.