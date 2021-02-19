«Зенит» — «Арсенал». Прогноз: Дзюба и Семак откроют 2021 год победой в матче Кубка России

20 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «Арсенал» Тула. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 12.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.00.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Арсенал» Тула 20 февраля 2021 года
Букмекеры уверены, что матч Кубка России «Зенит» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.09. Поставить на «обе забьют» можно за 2.31.
Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка России «Зенит» Санкт-Петербург — «Арсенал» Тула (20.02.2021)
Российский футбол выходит из зимней спячки. РПЛ придётся подождать ещё неделю. «Краснодар» в четверг стартовал в Лиге Европы, а в субботу возвращается Кубок России. Формат был необычным, представители страны в еврокубках вступают в борьбу только сейчас, на стадии 1/8 финала.
Впрочем, сенсаций не случилось. Групповую стадию преодолели 14 клубов РПЛ и два коллектива из ФНЛ — «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск». В субботу пройдут две встречи 1/8 финала. Пока болельщики «Спартака» и «Динамо» вынуждены отслеживать прогноз погоды, в Санкт-Петербурге всё спокойно.
Условия на «Газпром-Арене» отличные, играть можно круглый год. В гости к действующему чемпиону страны и обладателю кубка пожалует тульский «Арсенал». Пожалуй, с жеребьёвкой хозяевам повезло. По крайней мере в первой части сезона «канониры» выглядели крайне бледно.
Смена тренера и приход Дмитрия Парфёнова быстрых результатов не дали. С голами по-прежнему колоссальные проблемы, а вот пропускают туляки стабильно. Как итог — 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, 14 очков. «Тамбов» и «Уфа» отстают на один балл, а до 12-й строчки целых семь пунктов. Вероятность как минимум попасть в стыки велика.
На таком фоне банально не до Кубка России. Разумеется, выбить зазевавшегося фаворита клуб в случае чего не откажется. Но гораздо важнее сохранить прописку в элите, желательно — без лишних приключений. Для этого нужно набирать очки по куда более солидному графику, чем осенью.
Зимой обошлись без изменений в составе: арендовали у «Рубина» Игоря Коновалова, расстались с Мохаммедом Кадири. Даже в Кубке России «Арсенал» минувшей осенью страдал. Белгородский «Салют» и «Текстильщик» из Иваново обыграл только в сериях пенальти. Впрочем, для первого места в группе этого хватило.
Разумеется, «Зенит» явный фаворит, тем более на своём поле. Вопросы вызывают только кадровые потери, которых в самом деле достаточно. По ходу сборов травмы получили Сердар Азмун и Малком, а это заметный удар по креативной группе. Пространства для манёвра у Сергея Семака практически не остаётся.
Потому особых атакующих подвигов от хозяев не ждём. Первая игра после долгой паузы и сборов, отсутствие шустрого Азмуна и техничного Малкома. «Арсенал», между прочим, в шести заключительных поединках осенней части сезона пропускал не более одного мяча. Хотя в том числе сражался с «Динамо», «Зенитом» и «Локомотивом».
Вырисовывается довольно вязкая игра, при которой сине-бело-голубые будут иметь заметное территориальное преимущество. И благодаря разнице в уровне исполнителей наверняка добудут победу. Мы бы выбирали между П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.98 и П1 в 1-2 гола за 1.97. Что-то в духе 1:0 или 2:0 тут весьма вероятно, но 2:1 тоже не сбрасываем со счетов.
Прогноз и ставки на матч Кубка России «Зенит» — «Арсенал» 20 февраля 2021 года
Подопечные Сергея Семака остались без Азмуна и Малкома. Созидать без них будет тяжело, да и первый матч после долгой паузы и сборов часто получается рваным. «Арсенал», между прочим, в шести заключительных поединках осенней части сезона пропускал не более одного мяча. В то же время разница в уровне исполнителей заметная, плюс своё поле. Много гости не пропустят, но не более того.
Ставка: победа «Зенита» + тотал меньше 3.5 гола за 1.98.
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