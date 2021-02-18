«Фиорентина» — «Специя». Прогноз: Кокорин тут не спасёт. «Фиалки» совсем завяли

19 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Специя». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу флорентийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех гостей оценён экспертами в 4.25. А ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Специя» 19 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Специя» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Специя» (19.02.2021

Казалось, после зимнего трансферного окна, в которое помимо прочих «Фиорентину» пополнил и Александр Кокорин, игра команды заиграет новыми красками. Увы, так лишь казалось. На деле же получается сплошное разочарование. С тех пор набрано лишь одно очко в трёх матчах при двух забитых мячах.

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Подбирать слова, конечно, можно, но суть от этого не изменится. Натуральный провал. «Фиалки» продолжают падение, а радовать их может только то, что команды из зоны вылета играют ещё хуже — за эти же три тура у трёх команд одна ничья на всех. Потому положение остаётся вполне комфортным.



«Специя» же, напротив, в 2021 году играет значительно лучше, чем в первой половине чемпионата. Команда идёт на серии из двух побед, а это целая треть от всех выигранных встреч в сезоне. Особняком стоит виктория в битве с «Миланом», где сумасшедший прессинг просто не оставил шансов команде Пиоли. После таких успешных матчей кажется, что море по колено, а уж победа над «Фиорентиной» в её нынешнем состоянии видится и вовсе чем-то простым.



И действительно, даже в матче первого круга, когда «Фиорентина» играла значительно веселее, стороны расписали результативную ничью — 2:2. Более того, уже на четвёртой минуте матча «Специя» проигрывала со счётом 0:2, однако сумела вернуться и вырвать одно очко — достойный результат при качественной игре с соперником, чей состав существенно солиднее твоего.

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Предстоящая встреча состоится на стадионе «Фиорентины», но такое ли это большое преимущество? Родные болельщики не помогут, а статистика домашних встреч оставляет желать лучшего — всего четыре победы в одиннадцати матчах. У «Специи» же весьма неплохо идут выездные поединки — те же четыре победы плюс четыре ничейных результата в одиннадцати встречах.



При всех положительных предматчевых раскладах абсолютно чудовищно выглядит ситуация с травмированными у «Специи» — в грядущем матче не смогут помочь сразу семь футболистов. В то же время у «Фиорентины» всего одна потеря, зато какая — Франк Рибери продолжает восстанавливаться от мышечной травмы.

Именно после того, как француз выбыл из обоймы «Фиорентина» и начала проигрывать. И если поражение от «Интера» не смотрелось чем-то ужасным, всё же нерадзурри сейчас лидируют в Серии А. То 1:2 со средненькой «Сампдорией» можно назвать откровенным провалом.

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«Фиорентина», впрочем, и без этого испытывает большие проблемы в атаке. Лучший бомбардир Душан Влахович забил лишь два года в последних шести матчах, а приобретённый у «Спартака» Кокорин пока не снискал ничего, кроме критики итальянских СМИ. У россиянина 17 минут в составе «фиалок», да и во встрече со «Специей» он вряд ли поможет команде, хоть и попадёт в заявку — об этом прямо сказал Чезаре Пранделли.



Ничто накануне матча даже не намекает на то, что «Фиорентина» сможет прервать свою неудачную серию. Счастье «фиалок» заключается в том, что пока они не рискуют вылететь в Серию Б.

Впрочем, если игра (а в первую очередь, пожалуй, результаты), не будет улучшена в ближайшие недели, зона вылета будет всё ближе и всё реальнее. Стул под Пранделли уже покачивается, поэтому опытному наставнику нужно приложить максимум усилий для вывода подопечных из кризиса.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Специя» 19 февраля 2021 года

Откровенно провальный период сезона у «Фиорентины» продолжится очередным невзрачным матчем — на этот раз со «Специей». Совершенно не исключено, что подопечные Винченцо Итальяно и вовсе победят, ведь 2:0 в игре с «Миланом» не могли не вселить веру в игроков «Специи». Впрочем, даже если не говорить о трёх очках, как минимум одно зацепить в матче с беззубой «Фиорентиной» они могут.



Ставка: «Специя» не проиграет за 1.82 или индивидуальный тотал «Специи» больше (1) за 2.41.