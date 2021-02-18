Предыдущий титул Касаткина завоевала на «Кубке Кремля». С тех пор она упала в рейтинге WTA более чем на 60 позиций.

Дарья Касаткина — Мари Боузкова. Прогноз: россиянка ждала этого дня больше двух лет

19 февраля Дарья Касаткина и Мари Боузкова сыграют в финальном матче соревнований категории WTA 250 в Мельбурне (Австралия). Начало — не ранее 07:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Касаткину. Ставки на победу россиянки принимаются с коэффициентом 1.57, успех чешки оценён коэффициентом 2.54.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Мельбурне Касаткина — Боузкова 19 февраля 2021 года

Аналитики считают, что матч Дарьи Касаткиной и Мари Боузковой получится упорным: ставки на тотал больше 20,5 гейма принимаются за 1.93, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.88. Поставить на третий сет можно за 2.55.

Анализ финального матча турнира в Мельбурне Касаткина — Боузкова (19.02.2021)

Теннисистки, покинувшие розыгрыш Australian Open на ранних стадиях, имели возможность заявиться на параллельный турнир в Мельбурне. Одной из них стала Дарья Касаткина — сыграв на австралийском мэйджоре всего два матча, на соревнованиях в Мельбурне уроженка Тотьятти добралась до финала.

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На турнир заявились многие классные теннисистки и на пути к финалу Дарье среди прочих встретились Анастасия Павлюченкова, Петра Мартич и Даниэль Коллинз. В этих матчах россиянка проиграла лишь два сета. Когда же россиянка встречалась с менее рейтинговыми соперницами, то не отдавала им даже партии. Очень уверенной поступью Дарья прошла по турнирной сетке.

Соперницей по финалу станет чешка Мари Боузкова, путь которой оказался значительно проще. Лишь в полуфинале попалась представительница топ-50 рейтинга (девятая ракетка мира Бьянка Андрееску). Стоит отметить, что Боузкова — достаточно удобная соперница для оборонительного стиля игры Касаткиной.

Очень впечатляет и игровая форма Касаткиной. Если бы не неудачная жеребьёвка и встреча с Ариной Соболенко уже во втором круге Australian Open, Дарья могла бы далеко зайти и на австралийском мэйджоре. Теперь же остаётся довольствоваться пусть и финалом, но значительно менее крутого турнира.

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Как бы то ни было, у россиянки есть замечательные шансы для завоевания первого за более чем два года трофея. Последний турнир Касаткиной датируется осенью 2018 года — тогда она стала победительницей Кубка Кремля. Учитывая все проблемы, с которыми Дарья столкнулась с тех пор, кажется, что сейчас её мотивация зашкаливает.

Касаткина и Боузкова встречались лишь однажды — на прошлогоднем турнире категории Premier в Остраве (Чехия) Дарья выиграла в трёх партиях. Учитывая то, что Мари на тех соревнованиях была посеяна под вторым номером, а Дарья едва пробилась в основную сетку через квалификацию, результат классный.

Даже в своём не лучшем состоянии россиянка чешку обыграть смогла. Теперь же, учитывая значительный прогресс в состоянии Касаткиной, всё намекает на её победу. И это отличная возможность выйти из затянувшегося пике.

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Не исключено, что в финале Боузкова не сможет показать свой максимум из-за усталости. За двое суток она провела два трёхсетовых поединка, каждый из которых длился по три часа. У Дарьи же набежало всего три часа на корте в сумме за два матча — неплохой задел для решающего матча, который тоже может затянуться.

Ставки на финальный матч турнира в Мельбурне Касаткина — Боузкова 19 февраля 2021 года

Опыт, игровая форма и моральное состояние должны помочь Дарье Касаткиной выиграть долгожданный трофей. Боузкова не так хорошо готова к решающему матчу — её предыдущие соперницы были не так сильны, при этом на победу над ними она тратила очень много сил. Дарья должна спокойно расправляться с чешской теннисисткой в финале.

Прогноз: победа Касаткиной с форой (-2.5) за 1.70.