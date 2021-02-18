Биатлон. Эстафета, женщины. Прогноз: сборная России опять пролетит мимо медалей на ЧМ-2021

На чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке 20 февраля состоится женская эстафета 4 х 6 км. Начало — в 13:45 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз: явным фаворитом считается сборная Норвегии, поставить на которую предлагают за 1.90.

Коэффициенты букмекеров на женскую эстафету ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке (20.02.2021)

В тройку фаворитов также входят команды Германии (5.00) и Швеции (5.50). Следом идут Франция (6.00), Украина и Беларусь (по 26.0). За 33.0 можно поставить на сборную России, за 34.0 — на Италию, Австрию или Швейцарию.

Прогноз и анализ женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону 20 февраля 2021 года

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке выходит на финишную прямую. Восемь из 12 гонок позади, остались эстафеты и масс-старты. Сборной России похвастать категорически нечем: на медали в личных гонках никто особенно не рассчитывал, но результаты всё равно разочаровывают.

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Отдельные спортсмены, конечно, порадовали: Эдуард Латыпов отлично отработал спринт и пасьют, добротно эта же связка получилась у Ирины Казакевич. В индивидуальной гонке попали в топ-6, но сингл-микст снова обернулся провалом. Даже в десятку лучших не забрались.



Собственно, слова Евгении Павловой накануне выглядели натуральным криком души: «Я уже отпустила ситуацию, поскольку не в состоянии ничего поменять. Мы пролетели с этим чемпионатом мира по подготовке, по месту нахождения, по локации. Осталось только добегать гонки, максимально выложиться, после — спускаться вниз и ехать домой, делать перерыв и бороться дальше».



Та же Павлова накануне добавила головной боли тренерам. Предварительный состав на женскую эстафету объявили до сингл-микста: Павлова, Акимова, Миронова и Кайшева. Логика была понятной — именно эти девушки стали лучшими на этапе Кубка мира в Антхольце.

Осака — Брэйди. Прогноз: японка выбила Серену Уильямс. Заберёт и финал Australian Open Кажется, Осака готова брать четвёртый “Шлем” уже в 23 года. Она просто не замечает соперниц.

В четверг у Евгении не получилось: четыре промаха, причём чисто отработала только на последней стрельбе. К тому моменту давление окончательно ушло и стало понятно, что выше десятого места забраться не удастся. Соблазн рискнуть и довериться Ирине Казакевич увеличился, всё же в Поклюке она выглядела здорово. А индивидуальную гонку пропустила и должна быть свежей.



В любом случае спорить с букмекерами сложно. А они ставят россиянок лишь на седьмое место в списке фаворитов гонки. По чистой скорости девушки проигрывают очень много, но это ещё не самое страшное. Куда больше разочаровывает стрельба — процент попаданий на ЧМ-2021 почти у всех хуже, чем усреднённые показатели на этапах Кубка мира.



Собственно, на подиум россиянки доехали только в Антхольце. Ещё два раза оказались четвёртыми. В Контиолахти — без вариантов, почти две минуты отставания от топ-3. А вот в Оберхофе Ульяна Кайшева имела шансы обойти Ханну Эберг, но шведка прошла этап без промахов.

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А в Хохфильцене случился провал — восьмое место, Ирина Казакевич на втором этапе ушла на штрафной круг. Потому всё справедливо: норвежки смотрятся предпочтительнее остальных, состав крайне мощный и ровный. Германия, Швеция и Франция будут рядом, если у фаворита что-то пойдёт не так.



И ещё группа команд способна побороться за подиум, если совпадёт целый ряд условий. В эту группу входят и россиянки, но на данный момент поверить в медаль всё же трудно. Скорее всего, следует настраиваться на пятое-шестое место и борьбу с Беларусью или Италией.



На наш взгляд, внимания заслуживают две ставки. Во-первых, финиш сборной Франции на подиуме за 1.80. Француженки классно проводят ЧМ-2021, а с эстафетами у них полный порядок — два серебра и бронза. Во-вторых, “сборная России финиширует выше Италии” за 1.80.

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Тут всё просто. Доротея Вирер и Лиза Витоцци хороши, но между ними и остальными спортсменками из Италии пропасть. У россиянок при всех проблемах состав ровнее. Между прочим, в трёх из четырёх эстафетах сезона наши девушки финишировали выше. Не получилось только в Хохфильцене.

Прогноз и ставка на женскую эстафету на ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке 20 февраля 2021 года

У сборной России хватает проблем, рассчитывать на медали получится только при совпадении целого ряда условий. В то же время коэффициент на финиш выше итальянок видится завышенным. У Италии лишь две сильные биатлонистки, причём в Поклюке у них постоянно что-то не получается. На подиуме россиянок не ждём, но попасть в топ-5 им по силам.



Ставка №1: сборная Франции попадёт в топ-3 за 1.80.



Ставка №2: сборная России финиширует выше Италии за 1.80.