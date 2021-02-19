Биатлон, ЧМ-2021. Эстафета, мужчины. Прогноз: момент истины для Логинова и Латыпова

На чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке 20 февраля состоится мужская эстафета 4 х 7,5 км. Начало — в 17:00 мск. В прямом эфире гонку покажет Первый канал. Букмекеры уже дали прогноз: явным фаворитом считается сборная Норвегии, поставить на которую предлагают за 1.50.
Коэффициенты букмекеров на мужскую эстафету ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке (20.02.2021)
В тройку фаворитов также входят команды Франции (3.20) и Германии (9.00). Ниже оценены шансы Швеции (11.0) и России (17.0). Следом идут сборные Италии (41.0), Австрии (67.0) и Украины (126.0).
Прогноз и анализ мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону 20 февраля 2021 года
Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке выходит на финишную прямую. Восемь из 12 гонок позади, в пятницу затишье перед бурей. Остались эстафеты и масс-старты. Сборной России похвастать совсем нечем: на медали в личных гонках вряд кто-то рассчитывал, но результаты всё равно огорчили.
Успехи сугубо локальные. У мужчин, например, Эдуард Латыпов отлично пробежал спринт и гонку преследования, в обоих случаях войдя в десятку лучших. А в индивидуальной гонки выстрелил Карим Халили, занявший шестое место. Но общую картину это не спасает.
Александр Логинов считался основной надеждой на медаль в личных гонках, но за три старта даже не смог попасть в топ-15. 26-е место в спринте, 16-е — в пасьюте, 31-е — в индивидуалке. Со стрельбой натуральный кошмар — девять промахов на десяти рубежах, с такой точностью за подиум не зацепиться. Плюс три дополнительных патрона в смешанной эстафете.
У Эдуарда Латыпова накануне всё складывалось нормально, пока не сломалась палка. Времени почти не потерял, но дальше дела пошли наперекосяк: аж семь промахов на трёх оставшихся огневых рубежах. Разумеется, Евгения Павлова вытащить партнёра не сумела — жуткое 11-е место в сингл-миксте.
Наступает момент истины. Мужская эстафета изначально казалась главным шансом сборной России на медаль в Поклюке. Карим Халили в индивидуальной гонке добавил головной боли тренерам, выбор имелся. Надо сказать, что с эстафетными гонками у россиян в нынешнем сезоне складывалось неплохо.
По крайней мере полноценных провалов прежде не случалось. Правда, на подиум забрались лишь однажды. В Антхольце оказались третьими, хотя Бенедикт Долль сражался за медаль до последнего. А на трёх оставшихся стартах неизменно финишировали на четвёртой строчке.
В Контиолахти Логинов допустил три промаха на последней стрельбе, в Хохфильцене Александр вообще ушёл на штрафной круг по результатам “стойки”, а в Оберхофе слишком многое оказалось упущено на стартовых этапах. Кирилл Стрельцов взял три дополнительных патрона, Матвей Елисеев — четыре.
В общем, линия букмекеров кажется справедливой. Ведь только две сборных попадали в топ-4 на всех мужских эстафетах. Разумеется, Норвегия и как раз Россия. Но с норвежцами всё понятно — это железный фаворит гонки, который на этапах Кубка мира не опускался ниже второго места.
Французы тоже выглядят заметно сильнее, а вот дальше возможны варианты. Мужскую сборную Германии на ЧМ-2021 критиковали много, хотя серебро Арнда Пайффера в индивидуальной гонке снизило уровень давления. У шведов не самый ровный состав, а все остальные вмешаются в битву за подиум только при совпадении целого ряда факторов.
Расклад видится таким: Франция постарается навязать борьбу Норвегии, а ещё две-три команды разыграют оставшееся место на подиуме. И будут караулить свой шанс, если у кого-то из фаворитов вдруг возникнут проблемы. Ставить на норвежцев слишком скучно, коэффициент маловат. Рискнём проверить вариант “Россия финиширует выше Германии” за 2.10.
Мужская сборная Германии по большей части тоже расстраивает, да и в двух предыдущих эстафетах нынешнего сезона россияне их опережали. На наш взгляд, шансы в этом противостоянии абсолютно равны, а коэффициент превышает двойку.
Прогноз и ставка на мужскую эстафету на ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке 20 февраля 2021 года
У сборной России довольно ровный состав, а главное — на четырёх эстафетных гонках Кубка мира-2020/2021 всякий раз удавалось финишировать в топ-4. Один раз даже взяли бронзовые медали. Норвежцы и французы заметно сильнее, а вот со всеми остальными побороться вполне реально. На наш взгляд, россияне до последнего будут сражаться за подиум.
Ставка: сборная России финиширует выше Германии за 2.10.
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