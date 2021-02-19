Биатлон, ЧМ-2021. Эстафета, мужчины. Прогноз: момент истины для Логинова и Латыпова

На чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке 20 февраля состоится мужская эстафета 4 х 7,5 км. Начало — в 17:00 мск. В прямом эфире гонку покажет Первый канал. Букмекеры уже дали прогноз: явным фаворитом считается сборная Норвегии, поставить на которую предлагают за 1.50.

Коэффициенты букмекеров на мужскую эстафету ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке (20.02.2021)

В тройку фаворитов также входят команды Франции (3.20) и Германии (9.00). Ниже оценены шансы Швеции (11.0) и России (17.0). Следом идут сборные Италии (41.0), Австрии (67.0) и Украины (126.0).

Прогноз и анализ мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону 20 февраля 2021 года

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке выходит на финишную прямую. Восемь из 12 гонок позади, в пятницу затишье перед бурей. Остались эстафеты и масс-старты. Сборной России похвастать совсем нечем: на медали в личных гонках вряд кто-то рассчитывал, но результаты всё равно огорчили.

Месси и «Барселона» обречены, Роналду спас гол Кьезы. Кого увидим в четвертьфинале ЛЧ? Кажется, «ПСЖ» не повторит ошибок прошлого. «Барсе» не совершить камбэк.

Успехи сугубо локальные. У мужчин, например, Эдуард Латыпов отлично пробежал спринт и гонку преследования, в обоих случаях войдя в десятку лучших. А в индивидуальной гонки выстрелил Карим Халили, занявший шестое место. Но общую картину это не спасает.



Александр Логинов считался основной надеждой на медаль в личных гонках, но за три старта даже не смог попасть в топ-15. 26-е место в спринте, 16-е — в пасьюте, 31-е — в индивидуалке. Со стрельбой натуральный кошмар — девять промахов на десяти рубежах, с такой точностью за подиум не зацепиться. Плюс три дополнительных патрона в смешанной эстафете.



У Эдуарда Латыпова накануне всё складывалось нормально, пока не сломалась палка. Времени почти не потерял, но дальше дела пошли наперекосяк: аж семь промахов на трёх оставшихся огневых рубежах. Разумеется, Евгения Павлова вытащить партнёра не сумела — жуткое 11-е место в сингл-миксте.

«Фиорентина» — «Специя». Прогноз: Кокорин тут не спасёт. «Фиалки» совсем завяли После перехода Александра Кокорина «Фиорентина» заиграла только хуже. Россиянин, впрочем, ни при чём.

Наступает момент истины. Мужская эстафета изначально казалась главным шансом сборной России на медаль в Поклюке. Карим Халили в индивидуальной гонке добавил головной боли тренерам, выбор имелся. Надо сказать, что с эстафетными гонками у россиян в нынешнем сезоне складывалось неплохо.



По крайней мере полноценных провалов прежде не случалось. Правда, на подиум забрались лишь однажды. В Антхольце оказались третьими, хотя Бенедикт Долль сражался за медаль до последнего. А на трёх оставшихся стартах неизменно финишировали на четвёртой строчке.



В Контиолахти Логинов допустил три промаха на последней стрельбе, в Хохфильцене Александр вообще ушёл на штрафной круг по результатам “стойки”, а в Оберхофе слишком многое оказалось упущено на стартовых этапах. Кирилл Стрельцов взял три дополнительных патрона, Матвей Елисеев — четыре.

Осака — Брэйди. Прогноз: японка выбила Серену Уильямс. Заберёт и финал Australian Open Кажется, Осака готова брать четвёртый “Шлем” уже в 23 года. Она просто не замечает соперниц.

В общем, линия букмекеров кажется справедливой. Ведь только две сборных попадали в топ-4 на всех мужских эстафетах. Разумеется, Норвегия и как раз Россия. Но с норвежцами всё понятно — это железный фаворит гонки, который на этапах Кубка мира не опускался ниже второго места.



Французы тоже выглядят заметно сильнее, а вот дальше возможны варианты. Мужскую сборную Германии на ЧМ-2021 критиковали много, хотя серебро Арнда Пайффера в индивидуальной гонке снизило уровень давления. У шведов не самый ровный состав, а все остальные вмешаются в битву за подиум только при совпадении целого ряда факторов.



Расклад видится таким: Франция постарается навязать борьбу Норвегии, а ещё две-три команды разыграют оставшееся место на подиуме. И будут караулить свой шанс, если у кого-то из фаворитов вдруг возникнут проблемы. Ставить на норвежцев слишком скучно, коэффициент маловат. Рискнём проверить вариант “Россия финиширует выше Германии” за 2.10.

«Вулверхэмптон» — «Лидс». Прогноз: Бьельса подарит ещё один бодрый матч фанатам АПЛ В четырёх из пяти предыдущих игр «Лидса» заходила ставка «обе забьют».

Мужская сборная Германии по большей части тоже расстраивает, да и в двух предыдущих эстафетах нынешнего сезона россияне их опережали. На наш взгляд, шансы в этом противостоянии абсолютно равны, а коэффициент превышает двойку.

Прогноз и ставка на мужскую эстафету на ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке 20 февраля 2021 года

У сборной России довольно ровный состав, а главное — на четырёх эстафетных гонках Кубка мира-2020/2021 всякий раз удавалось финишировать в топ-4. Один раз даже взяли бронзовые медали. Норвежцы и французы заметно сильнее, а вот со всеми остальными побороться вполне реально. На наш взгляд, россияне до последнего будут сражаться за подиум.



Ставка: сборная России финиширует выше Германии за 2.10.