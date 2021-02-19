«Динамо» — «Спартак». Прогноз: выиграть дерби и не замёрзнуть. Вот ты какой, Кубок России!

20 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «Спартака» оценён букмекерами коэффициентом 2.98. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» 20 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак» (20.02.2021)

Российский футбол выходит из зимней спячки. РПЛ придётся подождать ещё неделю. «Краснодар» в четверг стартовал в Лиге Европы, а в субботу возвращается Кубок России. Формат был необычным, представители страны в еврокубках вступают в борьбу только сейчас, на стадии 1/8 финала.

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Впрочем, сенсаций не случилось. Борьбу поведут 14 клубов РПЛ и два коллектива из ФНЛ — «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск». В субботу пройдут две встречи 1/8 финала. Хотя одна из них находится в подвешенном состоянии. Битва «Спартака» и «Динамо» обещала стать украшением стадии, но в дело вмешалась погода.



В Москве во второй половине февраля очень холодно. Шутки-шутками, но в предыдущие годы в этот день было гораздо теплее, так что ругать составителей календаря без оглядки тоже неправильно. В то же время трудно не пожалеть футболистов. Если обойдётся без форс-мажоров, их ждут тяжелейшие 90 минут. А может, и больше.



Травмы на самом старте второй части сезона никому не нужны, а получить повреждение в «-15» можно одним неудачным движением. Или в результате плохой разминки. На таком фоне даже заметно потеряла интерес поднадоевшая сага с подвисшим возвращением Квинси Промеса в «Спартак».

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А последние дни превратились в сводки с полей: команды готовы сыграть при должных условиях, качество газона соответствует необходимым требованиям, погода вроде бы будет вписываться в регламент (по крайней мере на момент стартового свистка), а судить доверено Кириллу Левникову.



Говорить непосредственно о футболе тут довольно сложно, поскольку отталкиваться фактически не от чего. Во-первых, соперники не проводили официальных матчей в 2021 году, а делать хоть сколько-нибудь серьёзные выводы по результатам контрольных игр слишком опасно.



Во-вторых, серьёзная минусовая температура в любом случае повлияет на качество футбола. Отметим только, что составы у соперников практически не изменились. «Динамо» покинул Константин Рауш, который давно выпал из основной обоймы. «Спартак» приобрёл Хендрикса и вернул из аренды Педро Рошу, попутно расставшись с Кокориным и Глушенковым. Максим восстанавливался от травмы, Александр тоже больше лечился, чем играл.

Осака — Брэйди. Прогноз: японка выбила Серену Уильямс. Заберёт и финал Australian Open Кажется, Осака готова брать четвёртый “Шлем” уже в 23 года. Она просто не замечает соперниц.

Отталкиваться можно разве что от статистики очных встреч. А она в последнее время на стороне красно-белых. Бело-голубые не знают побед с мая 2018 года, с тех пор потерпели три поражения при двух мирных исходах. Под руководством нынешних наставников тоже успели пересечься, в конце ноября.



Тогда сыграли вничью (1:1), а оба гола были забиты в концовке. В принципе, можно рассмотреть П2 с нулевой форой за 2.09. Шансы максимально близки к равным, коэффициент превышает двойку, а статистика очных поединков красноречива. На наш взгляд, линия должна быть ближе.



Альтернатива — тотал больше 2 гола за 1.69 или даже тотал больше 1 гола в первом тайме за 2.12. Букмекеры не ждут голов, хотя обе команды на финише осенней части сезона были довольно результативны. По крайней мере по меркам РПЛ. И второй момент — проблем с движением возникнуть не должно, иначе холодная температура скажется. Игра вряд ли удивит качеством футбола, но наверняка получится бодрой и событийной.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» 20 февраля 2021 года

Всё упирается в погоду: показать лучший футбол в первом матче после долгой паузы и сборов при холодной погоде трудно. Зато проблемы с движением вряд ли возникнут, иначе футболисты банально замёрзнут. Ждём довольно бодрой и событийной игры, при которой вратари не останутся без работы.



Ставка: тотал больше 2 гола за 1.69.