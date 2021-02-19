Ян Блахович – Исраэль Адесанья. Прогноз букмекеров: вес – не помеха для непобежденного

Рано утром 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 259 пройдет бой в полутяжелом весе между действующим чемпионом Яном Блаховичем и чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей. Начало боя – не ранее 08:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом Адесанью. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.37, это примерно 69% вероятности. Шансы Блаховича оценивают коэффициентом 3.25 (29%). На ничью предлагают коэффициент 52.00 (2%).

Эксперты ждут, что бой завершится досрочно. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.44. На полный бой принимают ставки с коэффициентом 2.70.

Анализ и прогноз боя Блахович – Адесанья (07.03.2021)

Непобежденному Исраэлю Адесанье стало скучно в среднем весе и он решился поднять категорию, чтобы побороться за пояс в полутяжелом дивизионе. Обычно в таких случаях боец, который переходит в более тяжелую категорию, идет андердогом в букмекерских раскладах, но это не тот случай.

Новозеландец нигерийского происхождения в MMA с 2012 года, провел 20 боев и одержал в них 20 побед. В последнем на сегодня, в сентябре 2020 года, Адесанья победил Пауло Косту. Теперь он отправляется покорять полутяжелый вес. Пока непонятно, будет ли это разовая вылазка за титулом или же Исраэль прочно обоснуется в новой для себя категории.

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Адесанья – обладатель превосходной техники, а еще он потрясающий тактик. И да, он ударник. Его главный козырь в предстоящем бою – скорость, но и мощью он тоже не обделен. Не зря уже идут слухи о том, что ради боя с Адесаньей в октагон вернется и Джон Джонс.

Но сначала надо победить Яна Блаховича. Поляку 38, но он сейчас явно на пике своей формы. Дебютировал он в UFC в 2014 году и поначалу результаты были совсем плохие – 4 поражения в первых 6 боях. Но постепенно Ян оббился и начал давать результат. Он не проигрывал с 2017 года, победная серия Блаховича составляет 4 победы. Причем победы эти Ян одержал не над самыми последними бойцами. Люк Рокхолд, Роналду Соуза, Кори Андерсон и, наконец, Доминик Рейес – все эти парни оказались слабее.

Адесанья не уступает Блаховичу в антропометрии, но для поляка полутяжелый вес – родной, его физическая и ударная мощь выше, чем у противника. Кроме того, в арсенале поляка есть и борьба, в этом у него преимущество. К тому же это первая защита титула для Яна, что придает дополнительной мотивации.

Как вы уже наверное поняли, полного боя здесь ждать не приходится. Оба бойца – классные ударники, а Блахович еще и неплохо борется. Скорее всего, победитель определится после нокаута, коэффициент на такой исход – 1.70. На победу одного из бойцов по очкам дают коэффициент 2.70, а на сабмишн – 6.50.

С одной стороны, коэффициенты букмекеров говорят о том, что Адесанья должен побеждать легко и непринужденно. Ему удобен несколько прямолинейный стиль Блаховича, Исраэль обожает ловить соперников на контратаке. У него есть преимущество в скорости и технике. С другой стороны, Адесанья периодически заигрывается и забывает о защите, а ударная мощь Блаховича куда выше, чем у средневесов. Об этом не стоит забывать.

Если и ставить на победу поляка, то в начале боя. На победу действующего чемпиона в 1-м раунде коэффициент 9.00, а во 2-м – 13.00. Если же бой продлится больше 3 раундов, шансы Блаховича будут стремительно понижаться. Яну просто не хватит выносливости, его длинные ударные комбинации вымотают в конце концов его самого. Это показывают и коэффициенты – на победу в 5-м раунде коэффициент 35.00, а на викторию по очкам дают 8.00.

Что до Адесаньи, то здесь букмекеры колеблются. С одной стороны, он вполне может нокаутировать Блаховича сразу. Коэффициент на 1-й раунд 4.50, а на 2-й 7.50. Однако если этого сделать не получится, то весьма вероятно, что Исраэль воспользуется своим преимуществом в выносливости и отложит развязку до конца поединка. А то и вовсе предпочтет выиграть по очкам. На такой исход букмекеры дают коэффициент 3.40.

Третий раунд – этот рубеж ключевой. До него шансы Блаховича хоть и пониже, но они осязаемы. После него вопрос, пожалуй, лишь в методе победы Исраэля Адесаньи. На ТБ 2.5 раунда в бое аналитики дают коэффициент 1.81, а на тотал меньше можно поставить за 2.00. Вот она, интрига. Удачных ставок!