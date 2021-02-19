«Айнтрахт» — «Бавария». Прогноз: главная сенсация Бундеслиги ошеломит чемпиона Германии

20 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» Франкфурт — «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех клуба из Франкфурта оценён экспертами в 4.25. А ставки на ничью принимаются за 4.55.
Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Айнтрахт» — «Бавария» 20 февраля 2021 года
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Германии «Айнтрахт» Франкфурт — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.
Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» Ф — «Бавария» (20.02.2021)
Второй месяц 2021 года в самом разгаре, уже стартовала стадия плей-офф еврокубков. В чемпионате Германии добрались до 22-го тура, программа которого продолжится 20 февраля пятью поединками. Среди прочих в субботу будут выяснять отношения «Айнтрахт» из Франкфурта и мюнхенская «Бавария».
Франкфуртцы на протяжении последних двух месяцев выступают без преувеличений безупречно. За девять предыдущих туров в Бундеслиге набрано 25 из 27 возможных очков. Единственная осечка пришлась на выезд к «Фрайбургу», тогда гости смотрелись интереснее, но выиграть не удалось (2:2).
Мощнейшая серия закинула команду Адольфа Хюттера прямиком в тройку лидеров первенства. После 21-го тура они идут на третьей позиции с 39 баллами в активе. Ближайший преследователь «Вольфсбург» набрал столько же, а «Байер» отстаёт на три пункта, но всё же положение довольно уверенное. Подобной прыти никто не ожидал.
При этом «орлы» в нынешнем сезоне отменно играют на своём поле. В десяти домашних встречах у них пять побед, ни одного поражения и 19 забитых мячей при 11 пропущенных. Цифры шикарные. «Бавария» хоть и набрала очков больше других на выезде, но во Франкфурте её ждут серьёзные неприятности.
Мюнхенцы по-прежнему лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии. За 21 тур набежало 49 очков, «Айнтрахт» с «Вольфсбургом» отстают ровно на десять пунктов. Правда, из-за последней осечки главный конкурент «РБ Лейпциг» сократил разрыв до пяти очков.
Главный тренер Ханс-Дитер Флик не дал своей команде отдохнуть после Клубного чемпионата мира, выставив на домашнюю игру с «Арминией» (3:3) практически тот же состав, что и на финал турнира. Первый тайм хозяева проспали, на перерыв ушли при счёте 0:2. В итоге ситуацию выправили, но удалось наиграть лишь на ничью.
Отчасти сказались кадровые проблемы. Дело в том, что в составе баварцев по разным причинам отсутствует целый ряд футболистов. Как ожидается, помочь команде в предстоящем поединке с франкфуртцами не смогут Дуглас Коста и Гнабри (оба из-за травм) с Мюллером, Горецкой и Паваром (все из-за проблем с COVID-19).
Список серьёзный, а ведь на носу у «Баварии» первый поединок с «Лацио» в плей-офф Лиги чемпионов. Соперник вполне по зубам последнему обладателю трофея, но держать ближайшую встречу в уме он наверняка будет. Тем более что играть предстоит в Италии, дополнительные травмы и потери сейчас не нужны.
У наставника «Айнтрахта» Адольфа Хюттера же таких проблем с составом не наблюдается, а команда находится в превосходной форме. На таком фоне вполне можно подумать над П1 с форой (+1) за коэффициент 1.72. Ещё вариант – индивидуальный тотал франкфуртцев больше 1.5 мяча за 2.04.
«Орлы» сейчас не имеют абсолютно никаких проблем с результативностью, больше них в Бундеслиге на данный момент забил только один клуб – как раз «Бавария». Однако оборона у мюнхенцев далеко не самая лучшая, пропускает Мануэль Нойер в последнее время регулярно. Без работы и на этот раз не останется.
Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Айнтрахт» Ф — «Бавария» 20 февраля 2021 года
«Айнтрахт» в последние пару месяцев выглядит крайне достойно: удачная серия закинула клуб в тройку лидеров первенства, результативность на высочайшем уровне. В составе «Баварии» ряд потерь, а времени на отдых даётся не так много. Впереди у мюнхенцев игра в Лиге чемпионов, на наш взгляд, они сыграют в чемпионате Германии довольно спокойно, так что у франкфуртцев будут шансы.
Ставка 1: победа «Айнтрахта» с форой (+1) за 1.72.
Ставка 2: индивидуальный тотал франкфуртцев больше 1.5 мяча за 2.04.
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