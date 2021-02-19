«Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз: играть некому, но Клопп и Анчелотти что-нибудь придумают

20 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех гостей оценён экспертами в 7.30. А ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон» 20 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон» (20.02.2021)

«Ливерпуль» продолжает переживать тяжелейший период сезона. Действующего чемпиона Англии бросает из стороны в сторону и после трёх поражений подряд в АПЛ команда неожиданно легко обыграла «РБ Лейпциг» в матче ⅛ финала Лиги чемпионов (2:0). Абсолютно неясно, в каком состоянии она подходит к мерсисайдскому дерби.

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У «Эвертона» похожая ситуация — в одном туре синие совершают красивый камбэк на «Олд Траффорд» (3:3), обыгрывают «Тоттенхэм» в кубковом триллере (5:4), однако уже неделю спустя без шансов проигрывают скромному «Фулхэму» (0:2). Чего ожидать от подопечных Анчелотти в матче с «Ливерпулем» — неясно.



Как бы там ни было, мерсисайдское дерби редко получается однокалиточным. Лишним этому подтверждением должны стать три ничьи в последних пяти матчах между «ирисками» и «Ливерпулем». В десяти предыдущих случаях ничейных результатов половина, при этом оставшиеся пять матчей — это победы «Ливерпуля», а вот «Эвертон» не празднует успех уже более десяти лет.



Кажется, и на этот раз у «Эвертона» мало что получится. «Ливерпуль» потерял катастрофически много очков — команда уже шестая а в случае поражения от «Эвертона» и вовсе станет седьмой. Можно расстраиваться и сетовать на календарь, как это делает Клопп, но про задачу-минимум на сезон забывать не стоит.

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Она формулируется просто: попадание в топ-4 АПЛ, которое позволит квалифицироваться в Лигу чемпионов. Думается, что в дерби «Ливерпуль» победит, но успех достанется ему непросто. По крайней мере предпосылок для уверенной победы не видно.



«Ливерпуль» по-прежнему испытывает катастрофические проблемы с физической готовностью футболистов. В матче не сыграют Фабиньо, Матип, ван Дейк и Гомес — четыре человека, которые могут сыграть в центре защиты. Впрочем, даже после провала с «Лестером», Озан Кабак неплохо проявил себя во встрече Лиги чемпионов.



У «Эвертона» из потерь можно выделить отсутствие Йерри Мины — ключевого центрального защитника. Не в идеальном состоянии и Доминик Кальверт-Льюин, пропустивший два матча из-за мышечного повреждения. Также часто ломается Хамес Родригес — о том, что он пропустит дерби может стать известно за несколько часов до игры и эта новость никого не удивит.

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Не самое лучшее состояние обеих команд наводит на мысли о том, что много голов в матче не будет. Но с этим можно поспорить, ведь большее количество проблем у обоих коллективов связано именно с обороной. В то же время в атаке и у «Ливерпуля», и у «Эвертона» собраны индивидуально сильные футболисты, которые и должны делать результат. Проверим общий верх.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон» 20 февраля 2021 года

Нечасто мерсисайдское бывает щедрым на забитые мячи, однако сейчас всё идёт к этому — у команд проблемы в обороне, при этом побеждать нужно и тому и другому коллективу. Отсиживаться в обороне с учётом травм защитников будет глупо — нужно сделать ставку на атаку.

Ставка: тотал больше 3 гола за 2.03.