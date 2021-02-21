«ПСЖ» — «Монако». Прогноз: на «Камп Ноу» было легче! Головин заставит Мбаппе нервничать

Обе команды очень много забивают, да и в таблице находятся рядышком. Будет весело.

21 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» — «Монако». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех монегасков оценён экспертами в 5.60. А ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако» 21 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.

Анализ и прогноз матча 26-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако» (21.02.2021)

Второй месяц 2021 года в самом разгаре, уже стартовала стадия плей-офф еврокубков. А в чемпионате Франции тихой сапой добрались до 26-го тура, программа которого завершится 21 февраля сразу семью поединками. Основное внимание приковано к битве «Пари Сен-Жермен» и «Монако», начало — в 23:00 мск.

Месси и «Барселона» обречены, Роналду спас гол Кьезы. Кого увидим в четвертьфинале ЛЧ? Кажется, «ПСЖ» не повторит ошибок прошлого. «Барсе» не совершить камбэк.

Парижане на неделе не оставили шансов самой «Барселоне» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов. Удалось на выезде одержать волевую победу со счётом 4:1. Огромный вклад внёс Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик. К ответному домашнему поединку французский клуб подойдёт с мощнейшим преимуществом.



В родной французской Лиге 1 для «ПСЖ» всё складывается непривычным образом. Набрав 52 очка в 25 играх, клуб пытается вернуть себе излюбленное первое место. Дистанция до лидирующих «Лилля» и «Лиона» составляет всего лишь один пункт. Последний провел на одну игру больше, но расслабляться всё равно не стоит.



Хотя подопечные Маурисио Почеттино набрали хорошую форму. В восьми турах под руководством аргентинца они потерпели всего одно поражение и добыли шесть побед. Любопытно также, что пропущено за это время было только лишь четыре мяча, то есть с обороной никаких проблем нет.

Ян Блахович – Исраэль Адесанья. Прогноз букмекеров: вес – не помеха для непобежденного Поляк опасен, но Адесанья слишком хорош для него.

Впрочем, с мощнейшей атакой «Монако» такой номер не прокатит. Клуб из одноимённого королевства и сам находится в превосходной форме. В чемпионате Франции получается не проигрывать уже два месяца, в восьми из десяти игр за это время были одержаны победы.



А наколотить на данном отрезке монегаски успели целых 27 голов, что в среднем за встречу составляет более двух с половиной штук. Александр Головин в порядке, у него в семи последних играх четыре гола и три передачи, хотя в старте он вышел только однажды. А в предстоящем сражении, как ожидается, появится с первых минут.



Также прекрасно себя чувствует дуэт нападающих Бен-Йеддер и Фолланд, на двоих в текущем сезоне у них уже 25 забитых мячей. А вот Маурисио Почеттино сможет рассчитывать только на Мбаппе и Мойзе Кина, поскольку Ди Мария с Неймаром по-прежнему находятся в лазарете.

«Барселона» — «Кадис». Прогноз: «ПСЖ» уехал, воспрявший Месси оторвётся на аутсайдере Сезон каталонцев летит в пропасть, но в Ла Лиге у них семь побед подряд.

Впрочем, всё равно ожидается, что встреча получится крайне зрелищной. «ПСЖ» и «Монако» на данный момент являются одними из самыми результативных клубов чемпионата Франции: у парижан за 25 игр на счету 57 голов, у монегасков – 52. Но последние при этом довольно часто халтурят в обороне (37 пропущенных – это много).



А при таких раскладах есть смысл подумать над комбинированной ставкой «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». Букмекеры дают за неё приемлемый коэффициент 1.72. Статистика личных встреч на нашей стороне. Дело в том, что такой вариант непременно заходил в четырёх предыдущих поединках между соперниками.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако» 21 февраля 2021 года

Град голов и буря эмоций – вот что ожидает нас в предстоящем поединке между «ПСЖ» и «Монако». Соперники на данный момент являются самыми результативными клубами чемпионата Франции, а монегаски ещё в собственной обороне частенько путаются. Словом, без зрелища точно не оставят.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.72.