«Осасуна» — «Севилья». Прогноз: Лопетеги сохранит лицо после поражения от «Боруссии» в ЛЧ

22 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Севилья». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех «Осасуны» оценён экспертами в 4.40. А ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Осасуна» — «Севилья» 22 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Севилья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Севилья» (22.02.2021)

Второй месяц 2021 года в самом разгаре, уже стартовала стадия плей-офф еврокубков. В чемпионате Испании набрал ход второй круг, участники добрались до 24-го тура. Программа завершится одним-единственным поединком: 22 февраля на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне «Осасуна» примет «Севилью».

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На неделе «Севилья» принимала дортмундскую «Боруссию» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов и уступила со счётом 2:3. Забила быстрый гол, но завалила остаток первого тайма и ушла на перерыв в роли отстающего. Во втором получилось прижать немцев, но спастись не смогли. Теперь в Германии придётся забивать не меньше двух.



Ответная игра состоится в марте, так что пока можно вернуться к родной Примере. В первенстве у подопечных Хулена Лопетеги всё идёт достаточно хорошо. За 22 матча набрали 45 очков и закрепились на четвёртой строчке. Отставание от идущего на втором месте «Реала» составляет четыре пункта, но есть ещё игра в запасе.



При этом севильцы находятся в шикарной форме. В 12 последних турах потерпели всего лишь одно поражение, в роли обидчика выступил единоличный лидер Ла Лиги мадридский «Атлетико» (0:2). В остальных 11 случаях у них девять побед, две ничьи и 20 забитых мячей. С результативностью проблем нет.

«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола снова преподаст урок Микелю Артете в АПЛ «Горожане» одержали девять побед в десяти предыдущих очных встречах. Общий счёт – 25:5.

«Осасуна» в последнее время выглядит довольно неплохо, хотя кое-что стоит оговорить. С одной стороны, одержаны три победы в четырёх предыдущих турах, но с другой – эти же три победы растянулись практически ровно на четыре последних месяца в чемпионате Испании. Зато на данном отрезке состоялись восемь поражений.



В турнирной таблице красные занимают 12-ю позицию, набрав за 23 тура 25 очков. Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре пункта, но претендентов на понижение в классе тут достаточно. Впрочем, забраться выше проблематично, даже до топ-10 не хватает трёх очков. Словом, расслабляться нельзя.



Однако против крепкой «Севильи» и на своём поле будет крайне непросто. У севильцев одна из лучших линий оборон в Примере, пропустили только 16 раз за 22 игры. Поспорить может разве что неприступный «Атлетико», у которого 14 пропущенных за то же время. Любопытно, что в пяти предыдущих турах первенства они пропустили всего лишь один мяч.

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При таких раскладах можно подумать над лобовой победой гостей за коэффициент 2.01. Атака с обороной в порядке, тут ещё и статистика за красно-белыми. Дело в том, что они одержали восемь побед за десять последних игр против «Осасуны», забивая почти в каждом случае больше одного мяча. Ставка посмелее — П2 всухую, там коэффициент превышает тройку.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Осасуна» — «Севилья» 22 февраля 2021 года

«Осасуна» в последнее время выглядит бодро, но справиться с крепкой «Севильей» даже на своём поле будет трудно. Севильцы находятся в отличной форме, регулярно забивают и редко пропускают, да ещё и статистика личных встреч на их стороне. А потому мы отдаём предпочтение гостям. Между прочим, на П2 дают чуть больше двойки.



Ставка: победа «Севильи» за 2.01.