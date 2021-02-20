Биатлон. Масс-старт, женщины. Прогноз: Миронова и Казакевич не спасут ЧМ-2021 для России

Россиянки почти отмучились. Ещё одна гонка в Поклюке, после чего ЧМ-2021 забудется как страшный сон.

На чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке 21 февраля состоится женский масс-старт на 12,5 км. Начало — в 14:30 мск. В прямом эфире гонку покажет Первый канал. Букмекеры уже дали прогноз: наибольшие шансы имеет норвежка Тириль Экхофф, поставить на неё предлагается за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на женский масс-старт ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке (21.02.2021)

В тройку фаворитов также входят шведка Ханна Эберг (6.00) и Лиза Тереза Хаузер из Австрии (8.00). Следом идут норвежка Марте Олсбю (9.00), итальянка Доротея Вирер (10.0) и Франциска Пройс из Германии (11.0). Ниже оценены шансы чешки Маркеты Давидовой и француженки Джулии Симон (по 12.0).

Прогноз и анализ женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону 21 февраля 2021 года

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке выходит на финишную прямую. У женщин осталась последняя гонка. Масс-старт на 12,5 км. И это тот самый случай, когда лучше всего подходит случай “отмучались”. Недаром на днях его в сердцах произносила Евгения Павлова.

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Отсутствие медалей — это ещё ладно. Однако даже борьбу за подиум россиянкам удалось обозначить только в одной гонке. В “индивидуалке” Светлана Миронова имела шансы попасть в тройку сильнейших, но не справилась со стрельбой и осталась пятой. Больше похвастать нечем.



Связку “спринт-пасьют” лучше всего провела Ирина Казакевич, занявшая 19-е и 23-е места соответственно. Остальные выступили ещё хуже. С эстафетами вообще полный провал. Смешанная эстафета — девятая строчка, два штрафных круга. Сингл-микст — не попали даже в десятку, проиграв больше двух минут.



И накануне состоялась женская эстафета, которая обернулась настоящим провалом. Три стартовых огневых рубежа прошли без промаха, но всё равно находились в конце первого десятка с отставанием в районе 30 секунд. Потом Татьяна Акимова ушла на штрафной круг и всё закончилось.

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Строго говоря, дело вовсе не в точности. Штрафной круг, семь дополнительных патронов — далеко не самый страшный результат. Норвежки использовали 11 дополнительных патронов и стали лучшими, Беларусь и Швеция с восемью и девятью промахами заняли четвёртые-пятые места.



Однако скорострельность привычно оказалась слабой, а про скорость даже говорить не приходится. Даже без штрафного круга россиянки в лучшем случае оказались бы в самом конце первой десятки. Яркий итог ужасного выступления в Поклюке. Понятно, что уровень ожиданий от масс-старта после такого выступления минимален.



Туда пробились две россиянки — Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Ульяна Кайшева вошла в число запасных. Букмекеры совсем не верят в наших девушек, отправив их в начало третьего десятка по шансам на успех. Спорить с этим трудно, хотя и хочется.

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Основные надежды связаны с Мироновой. Она бежала на двух масс-стартах из трёх в нынешнем сезоне. Получалось неплохо: 11-е место в Оберхофе и шестое в Антхольце. В Италии помешали два промаха на заключительном огневом рубеже, иначе могла бы побороться за победу.



Казакевич тоже имеет кое-какой опыт. В Хохфильцене финишировала на 24-й строчке с пятью промахами, ни разу не закрыв все мишени. Для Ирины сам факт попадания в последнюю гонку на ЧМ-2021 — заметный успех, да и эстафету накануне она не бежала. Свежесть должна быть.



Два предыдущих масс-старта на этапах Кубка мира выиграла Жулия Симон, однако в личных гонках в Поклюке она провалилась. Список фаворитов выглядит логично. Пожалуй, поставим на финиш Ханны Эберг в топ-3 за 2.50. Во-первых, шведка дважды забиралась на подиум в масс-стартах по ходу сезона.

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Во-вторых, на ЧМ-2021 она выступает добротно. В индивидуальной гонке выиграла серебряную медаль, а в эстафете накануне явно берегла силы ближе к финишу, поскольку понимала, что добраться до тройки сильнейших не удастся. Эберг любит контактные гонки, а потому имеет солидные шансы на медаль. От россиянок чудес не ждём, финиш в топ-10 станет отличным исходом.

Прогноз и ставка на женский масс-старт на ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке 21 февраля 2021 года

Две россиянки отобрались в масс-старт, но даже попадание в десятку лучших станет отличным результатом. Проверим финиш Ханны Эберг в топ-3. Шведка забиралась на подиум в двух масс-стартах из трёх на этапах Кубка мира, уже выигрывала в Поклюке личную медаль, а накануне поберегла силы на последнем этапе эстафеты. Да и контактные гонки она любит.



Ставка: Ханна Эберг попадёт в топ-3 за 2.50.