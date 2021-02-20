«Милан» — «Интер». Прогноз: Златан ничего не забывает. Лукаку потеряет лидерство в Серии А

21 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Интер». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу нерадзурри в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех хозяев оценён экспертами в 3.70 А ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура Серии А «Милан» — «Интер» 21 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Милан» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Милан» — «Интер» (21.02.2021)

Битва за чемпионство в Серии А набирает обороты. В гонку уже включился «Ювентус», а «Милан», ещё недавно практически безоговорочно лидировавший в турнирной таблице, уже отстаёт от «Интера» на одно очко. Возможность вернуть себе первую строчку подопечные Стефано Пиоли получат завтра. Это дерби, битва за шесть очков и первую строчку впридачу.

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Стоит заметить, что команды подходят к игре в разных состояниях. Если «Интер» на протяжении всего сезона выступает примерно на одном уровне, то «Милан», который бросает из сторону, именно в 2021 году несколько просел как в игровом плане, так и в плане результатов.



У россонери четыре поражения и ничья в последних десяти матчах во всех турнирах. Недавнее безыдейное поражение от «Специи» (0:2), вероятно, было самым болезненным, ведь именно после него команда потеряла лидерство в чемпионате. Да и без этого факта вряд ли претендент на чемпионство имеет право проигрывать представителю подвала турнирной таблицы.



У «Интера» в целом всё не так плохо. После обидного вылета из Кубка Италии от «Ювентуса» команда не расклеилась и продолжила борьбу за главный трофей сезона — чемпионский титул Серии А. Именно три победы в трёх матчах чемпионата Италии и позволили подопечным Антонио Конте выбраться на первое место.

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Останавливаться на достигнутом нельзя и победа над «Миланом» может помочь «Интеру» закрепиться на первой строчке как минимум на ближайшие две недели. Букмекеры отдают заметное предпочтение номинальным гостям, предлагая на их успех чуть больше двойки.



И «Милан», и «Интер» подходят к очному противостоянию практически в идеальных составах. Первым не смогут помочь Браим Диас и Марио Манджукич, вторым — Артуро Видаль. Потери, которые не должны стать ключевыми, ведь игра обеих команда завязана на других футболистах.



Многие помнят, как завершился первый матч «Интера» и «Милана» в этом сезоне. Дубль Златана, оформленный уже к 16-й минуте, так и не позволил сопернику зацепиться даже за ничью. Впрочем, был ещё один матч с участием этих команд, где главным действующим лицом тоже стал Ибрагимович.

В начале второго тайма четвертьфинальной игры Кубка Италии он получил красную карточку и оставил «Милан» в меньшинстве. Благодаря голу шведа его партнёры к тому моменту лидировали, однако удержать преимущество не смогли. Был бы на поле Златан — была бы совсем другая история.

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Так и на этот раз встретятся равные команды — как по игре, так примерно и по составу. Неожиданностей может быть много и даже возможный успех «Милана» пусть и будет для которого неожиданным, но точно не сенсационным. Букмекеры же совсем не верят в красно-чёрных, чем мы и воспользуемся.



Конечно же, «Милан» будет вынужден идти вперёд из-за ситуации в турнирной таблице Серии А. «Интер» классно действует на контратаках, однако и позиционные атаки «Милана» в этом сезоне выглядят очень солидно. Играя первым номером подопечные Пиоли одолели уже не одного соперника по чемпионату Италии.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Милан» — «Интер» 21 февраля 2021 года

Невзирая на игровую форму обеих команд, дерби есть дерби и тут праздновать победу может кто угодно. Когда с Ибрагимовичем всё хорошо, «Милан» сам по себе более уверен в себе. А такой «Милан» мы видели всю первую половину чемпионата — команда не проигрывала и лидировала в турнирной таблице. На наш взгляд, подопечные Пиоли зацепятся за очки.



Ставка: победа «Милана» за 3.70 или «Милан» не проиграет за 1.80.