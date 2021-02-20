«Ростов» — «Ахмат». Прогноз: команда Валерия Карпина останется загадкой для Талалаева

21 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка России «Ростов» — «Ахмат». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех гостей оценён экспертами в 3.15. А ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ростов» — «Ахмат» 21 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка России «Ростов» — «Ахмат» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка России «Ростов» — «Ахмат» (21.02.2021)

После затяжной зимней паузы российские клубы возвращаются к соревнованиям матчами 1/8 финала Кубка России. «Ростов» сыграет на домашнем стадионе с «Ахматом» — непростым соперником, с которым в последние годы у него всё больше напряжённых матчей.

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«Ростов» выиграл три из последних пяти матчей против «Ахматом». У чеченского клуба — одна победа. Ещё одна встреча завершилась вничью. Прослеживается некоторое преимущество ростовского клуба, а с учётом положения дел в турнирной таблице РПЛ, оно вырисовывается ещё чётче — на зимнюю паузу «Ростов» ушёл пятой командой чемпионата, «Ахмат» — десятой.



Сложно (а возможно даже глупо) делать какие-то выводы исходя из товарищеских матчей, проведённых командами на сборах, но тем не менее. У «Ростова» четыре победы и одна ничья в семи контрольных поединках, у «Ахмата» за такое же количество матчей три победы и две ничьи. Лишь в одном матче из семи грозненский клуб сумел сохранить свои ворота на замке — важный момент, из которого можно сделать определённые выводы. У «Ростова» таких матчей два.



А вот последняя личная встреча команд привлекает больше внимания. Хотя бы из-за того, что прошла она относительно недавно — в предпоследнем туре перед паузой, который состоялся в середине декабря. При достаточно равной игре победу одержали ростовчане — 1:0. Причём случилось это в Грозном.

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Если говорить о Российской Премьер-Лиге, то с результативностью у обеих сторон проблемы. По крайней мере, если речь идёт о представителях топ-10. Вполне возможно, что матч не получится сверхатакующим, а если голов не будет после первого тайма, то во втором уже и рисковать никто не захочет. В этом случае нас ожидает серия пенальти.



Достаточно рискованно брать победу одной из команд, а вот о варианте с «проходом» стоит задуматься. Как бы то ни было, но на домашнем стадионе преимущество имеет «Ростов», а коэффициент на его выход в четвертьфинал Кубка достаточно заманчивый — 1.76. Подопечным Валерия Карпина нужны победы и нужна уверенность, ведь команда борется за призовые места на всех фронтах.



Тот факт, что уже через шесть дней «Ростову» предстоит провести тяжелейший матч РПЛ с «Зенитом», не должен смущать тех, кто хочет поставить на победу команды Карпина. Они действительно готовы к борьбе во всех турнирах, а грядущий матч с питерцами может лишь несколько поумерить их пыл в плане атакующих действий.

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Впрочем, обе команды отдыхали два месяца — этого времени должно было хватить, чтобы подойти ко второй половине чемпионата в оптимальной форме. Вопрос только в том, сколько времени потребуется им в первой встрече, чтобы войти в ритм.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Ростов» — «Ахмат» 21 февраля 2021 года

Не самый яркий матч нас ожидает в 1/8 финала Кубка России. Соперники добротно провели первую часть сезона, но находятся примерно на одном уровне и стоят друг друга. Трудно понять физическое состояние соперников, что затрудняет прогноз. Впрочем, у «Ростова» всё же больше шансов отправить заветный гол в ворота соперника.



Прогноз: проход «Ростова» за 1.76 или ничья за 3.25.