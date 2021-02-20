«Аталанта» — «Наполи». Прогноз: Миранчук и Иличич не пожалеют искалеченную банду Гаттузо

Соперники встретятся в третий раз за последние три недели. Последний матч остался за «Аталантой».

21 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Наполи». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех гостей оценён экспертами в 4.20. А ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Наполи» 21 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Наполи» (21.02.2021)

В матче 23-го тура Серии А встретятся команды, отчаянно борющиеся за путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. У «Наполи» и «Аталанты» по 40 очков, что на два меньше, чем у «Ювентуса», который идёт на четвёртой строчке, позволяющей квалифицироваться в главный еврокубковый турнир.

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Подобные матчи называют «игрой за шесть очков» и борьба в них более чем ожесточённая. Особенно учитывая тот факт, что соперники сойдутся уже в третий раз за три недели. В начале февраля «Аталанта» по итогам двух матчей прошла «Наполи» в Кубке Италии. У Дженнаро Гаттузо явно остался на бергамасков зуб.



В кубковом матче, который прошёл на стадионе «Аталанты», команда из Бергамо победила уверенно — 3:1. С тех пор они провели лишь один матч — выездная победа над «Кальяри» в чемпионате. «Наполи» же успел сыграть трижды — сенсационно обыграть «Ювентус» (1:0) и не менее неожиданно проиграть «Гранаде» в Лиге Европы (0:2).



«Наполи» в целом очень сильно качает из стороны в сторону в 2021 году. В пяти последних матчах у команды всего одна победа (та самая над «Юве») при трёх поражениях и одной ничьей. «Аталанта» играет привычно для себя — много забивает, много пропускает, но побед у подопечных Гасперини всё равно больше — лишь одно поражение в 19 последних матчах.

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Сложно сказать, кому нужнее очки в предстоящем матче — за них будут бороться оба клуба. Зато можно сказать, у кого значительно больше шансов на победу — это «Аталанта». Игровая форма подопечных Джан Пьеро Гасперини значительно лучше, они удачнее играют с «Наполи» на домашнем стадионе, да и в целом по сезону «Аталанта» выглядит более убедительно.



Ну и нельзя обойти стороной ужасную ситуацию с травмированными у «Наполи». Эльсеид Хюсай, Костас Манолас, Дрис Мертенс, Давид Оспина, Ирвин Лосано, Диего Демме, Андреа Петанья и Маттео Политано — на всех этих футболистов не сможет рассчитывать Дженнаро Гаттузо. Тут ключевые игроки и линии обороны, и линии атаки. Рассчитывать на что-то в таких условиях в выездном матче с «Аталантой» будет сложно.



Если «Наполи» попытается закрыть на своей половине, то оборонительных ресурсов не хватит для того, чтобы отстоять свои ворота в неприкосновенности. Если же неаполитанцы рискнуть сыграть на встречных курсах, то не хватит уже ресурса атакующего.

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Тяжёлая ситуация для команды не помешала ей обыграть «Ювентус», но там была сенсация, а они на то и сенсации, чтобы случаться редко. Потому шансы хозяев, на наш взгляд, выглядят увесистее. Коэффициент на П1 крепкий, 1.87.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Наполи» 21 февраля 2021 года

Достаточно интересный матч, выйти победителем из которого значительно больше шансов у «Аталанты». Сложно предугадать, в каком ключе будет развиваться игра, но в каждом из вариантов фаворитом видятся подопечные Гасперини. Да и места в еврокубках они заслуживают, кажется, больше, чем «Наполи».



Ставка: победа «Аталанты» за 1.87.