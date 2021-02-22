Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Статьи /

«Химки» — «Крылья Советов», 22.02.2021, трансляция матча, смотреть онлайн, какой канал, во сколько, прямой эфир

«Химки» — «Крылья Советов»: где покажут, когда
Алексей Серяков
Роналду в погоне за «Интером», «Химки» — «Крылья» и другие матчи: что смотреть сегодня
А ещё — два матча в КХЛ, «Зенит» в Евролиге и Энди Маррей против Егора Герасимова.
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

2021 год набирает обороты: январь уже позади, февраль выбрался на финишную прямую. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 22 февраля.

На что ставить в футболе 22 февраля

Российский футбол вернулся. Шесть матчей 1/8 финала Кубка России уже состоялись. Действующий обладатель трофея проиграл тульскому «Арсеналу», так что у Кубка России будет новый хозяин. Изначально на понедельник было запланировано две игры.

«Брайтон» — «Кристал Пэлас». Прогноз: без Заха команде Роя Ходжсона нечего делать в АПЛ
Битва соседей по турнирной таблице — это всегда интересно. Тем более когда маячит перспектива борьбы за выживание.

Правда, битва «Уфы» и «Урала» в итоге оказалась перенесена из-за морозов. А вот «Химки» и «Крылья Советов» должны выйти на поле. Хозяева резко добавили после прихода Игоря Черевченко и закрепились в середине таблицы РПЛ, гости идут вторыми в ФНЛ. Должно быть весело, начало — в 14:30 мск.

В английской Премьер-лиге завершается 25-й тур. Остался один матч — «Брайтон» против «Кристал Пэлас». Соперники располагаются в нижней части турнирной таблицы, причём отрыв от зоны вылета не самый внушительный. Так что очки нужны обеим командам. Стартовый свисток прозвучит в 23:00.

В чемпионате Испании подходит к концу 24-й тур, тоже осталась одна игра. «Севилья» проиграла в Лиге чемпионов дортмундской «Боруссии», а теперь постарается взять три очка у «Осасуны» на выезде (23:00). Хозяева находятся в четырёх очках от зоны вылета. гости уверенно входят в топ-4.

«Осасуна» — «Севилья». Прогноз: Лопетеги сохранит лицо после поражения от «Боруссии» в ЛЧ
В десяти последних очных встречах с «Осасуной» севильцы одержали восемь побед.

Ну и чемпионат Италии. Тут закончится 23-й тур. «Ювентус» также уступил в Лиге чемпионов, не сумев совладать с «Порту». И теперь на своём поле сразится с «Кротоне» (22:45). Туринцы отстают от лидирующего «Интера» на 11 очков при двух встречах в запасе. То есть допускать осечки крайне не рекомендуется.

Матчи по хоккею для ставок 22 февраля

В КХЛ разгрузочный день, всего два матча. В 17:00 мск в Мытищах «Куньлунь Ред Стар» начнёт выяснять отношения со СКА. 2,5 часа стартует поединок «Йокерит» — «Витязь». Гости бьются за попадание в зону плей-офф, а хозяева фактически доигрывают регулярный сезон.

В НХЛ ранних матчей нет, зато в ВХЛ продолжается первый раунд плей-офф. Состоятся сразу восемь поединков. Также играют в МХЛ, там в программе четыре встречи.

На что ещё ставить 22 февраля

ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке завершён, Australian Open — тоже. Любители тенниса могут следить за турнирами в Аделаиде, Монпелье, Кордове и Сингапуре. Естественно, представительство после ТБШ далеко не самое мощное, зато выбор тут широкий. В Монпелье, например, опытнейший британец Энди Маррей сразится с Егором Герасимовым из Беларуси.

«Куньлунь» — СКА. Прогноз: поражения от «Динамо» и «Локомотива» подстегнут команду Брагина
СКА точно финиширует вторым на Западе, но прервать неудачную серию всё же нужно.

В НБА ранних игр также не запланировано, зато в Евролиге «Зенит» сразится с «Олимпией» (20:00). Кроме того, заканчивается квалификация на Евробаскет-2022, но сборная России завершила её накануне.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Reuters

Сообщить об ошибке
Теги
Бесплатные прогнозы •••
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021