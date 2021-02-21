«Ювентус» — «Кротоне». Прогноз: Криштиану Роналду и Пирло останутся в гонке за скудетто

22 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Кротоне». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех клуба из Кротоне оценён экспертами в 18.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Кротоне» 22 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Кротоне» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Кротоне» (22.02.2021)

Второй месяц 2021 года в самом разгаре, уже стартовала стадия плей-офф еврокубков. В чемпионате Италии давно буйствует второй круг, такими темпами участники добрались до 23-го тура. Завершит программу один-единственный поединок понедельника: «Ювентус» будет принимать «Кротоне», начало — в 22:45 мск.

«Куньлунь» — СКА. Прогноз: поражения от «Динамо» и «Локомотива» подстегнут команду Брагина СКА точно финиширует вторым на Западе, но прервать неудачную серию всё же нужно.

Туринцы на неделе получили серьёзную оплеуху в Лиге чемпионов, уступив на выезде португальскому «Порту» (1:2). В обороне сыграли невнимательно, часто проседала опорная зона, в атаке тоже мало что показали. Шансы отыграться ещё есть, но вряд ли португальцы станут разбрасываться преимуществом.



До ответного домашнего поединка пара недель, так что пока можно переключиться на родную Серию А. После 22-го тура «старая синьора» с 42 очками располагается на пятом месте. Правда, дистанция до лидирующего «Интера» всё больше и больше. 11 очков при двух играх в запасе. Шансы на скудетто остаются, но для этого нужно обойтись без осечек.



В прошлом туре команда Андреа Пирло прервала победную серию из трёх игр. В гостях уступила «Наполи» с минимальным счётом, хотя по всем законам должна была выиграть. Или как минимум зацепить ничью. Преимущество гостей по ударам (24:8), угловым (9:3) и проценту владения (62:38) говорит само за себя. Но единственный гол забили хозяева с пенальти.

«Осасуна» — «Севилья». Прогноз: Лопетеги сохранит лицо после поражения от «Боруссии» в ЛЧ В десяти последних очных встречах с «Осасуной» севильцы одержали восемь побед.

Впрочем, возможность вернутся в победную колею имеется чудесная. Предстоящий соперник – «Кротоне» – глубокий аутсайдер первенства. После 22-го тура у него в активе всего лишь 12 очков и последнее место. До безопасной 17-й строчки не хватает восемь пунктов. Настоящая пропасть с учётом плохой формы.



«Акулы» сумели одержать только одну победу за восемь предыдущих туров, в остальных семи случаях – сплошные поражения. Обыграть с разгромным счётом удалось на своём поле «Беневенто» (4:1), хотя тут надо бы сказать, что по игре «ведьмы» смотрелись предпочтительнее. Хозяевам крепко повезло.



При этом у команды из Кротоне худшая линия обороны в чемпионате Италии. За 22 игры было пропущено 52 мяча, что в среднем за матч составляет заметно больше двух штук. Не блещет она и результативностью, особенно на выезде. За 11 гостевых встреч смогли оформить только девять голов.

«Брайтон» — «Кристал Пэлас». Прогноз: без Заха команде Роя Ходжсона нечего делать в АПЛ Битва соседей по турнирной таблице — это всегда интересно. Тем более когда маячит перспектива борьбы за выживание.

Так что мы бы выбирали между П1 всухую за 1.76 и П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.11. Дело тут ещё в том, что оборона «Ювентуса» на данный момент лучшая в первенстве, а прошлые игры это доказали. Клуб пропустил только один мяч за четыре последних тура. Причём с пенальти. Привозы в Лиге чемпионов вынесем за скобки, всё же сейчас уровень оппозиции принципиально иной.



Хотя едва ли получится увидеть слишком много голов и в исполнении «Юве». В нынешнем сезоне он ограничивается двумя-тремя забитыми мячами. Как правило, этого хватает. Да и поединок в Лиге чемпионов пройти бесследно не может, на это тоже требуются силы.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Кротоне» 22 февраля 2021 года

«Ювентус» на неделе проиграл в Лиге чемпионов, наверняка захочет выпустить пар. «Кротоне» – подходящий для этого соперник. «Акулы» нечасто забивают на выезде и много проигрывают. Судя по всему, Роналду сумеет отвести душу. С мотивацией проблем нет: ещё одна осечка фактически выбьет туринцев из гонки за скудетто.



Ставка: победа «Ювентуса» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.11.