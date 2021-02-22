«Локомотив» — «Торпедо». Прогноз: ярославцы не отпустят «Динамо» в борьбе за третье место

23 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Торпедо». Начало встречи – в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.90, а успех нижегородцев оценён экспертами в 3.56.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Локомотив» — «Торпедо» 23 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 гола — тоже за 2.36. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.33. Гол в первые десять минут идет за 1.76.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Торпедо» Нижний Новгород (23.02.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги вышел на финишную прямую. Участникам остаётся провести по несколько игр, и стартует Кубок Гагарина. Лидеры конференций фактически определены, а имена большинства аутсайдеров известны. Интриг почти не осталось.

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На вторник, 23 февраля, запланировано сразу десять поединков, есть пара примечательных вывесок. В 13:00 мск на «Арене-2000-Ярославль» в Ярославле стартует встреча местного «Локомотива» и нижегородского «Торпедо». Соперники уже обеспечили себе участие в плей-офф, пора начинать подготовку.



Все три оставшихся матча ярославцам посчастливилось доигрывать на своём льду. Соперники серьёзные. Помимо нижегородцев, здесь лидер Западной конференции столичный ЦСКА, а также крепкий уфимский «Салават Юлаев». Впрочем, форму клуб Андрея Скабелки набрал неплохую.



В прошлой игре получилось одержать третью кряду победу, обыграв дома санкт-петербургский СКА со счётом 2:1. Хозяева даже пропустили в первом периоде, но в остальных смотрелись здорово. Причём не уступили петербуржцам ни по броскам (36:31), ни по выигранным вбрасываниям (32:23).

«Ак Барс» — «Барыс». Прогноз: Кубок Континента — в Татарстан. Казахи ЦСКА не помогут В 12 предыдущих очных встречах казанцы 10 раз оказались сильнее в основное время.

«Торпедо», напротив, прервало победную серию, в двух предыдущих играх состоялись два поражения. Оба домашних, на тоненького. Сперва проблем доставил московский «Спартак» (2:3), а затем омский «Авангард» (2:3 ОТ). Хотя в обоих случаях оппоненты чаще бросали и выигрывали вбрасывания.



Плей-офф, правда, от нижегородцев уже никуда не денется. За три матча до конца регулярного розыгрыша они идут на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 66 очков. У «Автомобилиста» и «Барыса» в активе столько же, а «Сибирь» отстаёт аж на 14 пунктов. Но есть стимул забраться повыше, чтобы не встретиться в первом раунде с «Ак Барсом».



Однако рассчитывать на что-то серьёзное в Ярославле будет очень тяжело. Дело в том, что в гостях волжане играют гораздо хуже, чем дома. За 27 выездов у них только шесть побед в основное время. А в пяти последних случаях пришлось потерпеть четыре поражения и пропустить 15 шайб.

«Ювентус» — «Кротоне». Прогноз: Криштиану Роналду и Пирло останутся в гонке за скудетто В четырех последних турах Серии А туринцы пропустили только один мяч. Причём с пенальти.

«Локомотив» же на своём льду выглядит практически безупречно. Предыдущее домашнее поражение состоялось аж в середине ноября прошлого года, а в следующих 13 домашних играх получилось одержать 11 побед в основное время. В двух других случаях пришлось играть овертаймы.



С результативностью у «железнодорожников» тоже нет никаких проблем, по заброшенным шайбам дома они в числе лучших КХЛ. В среднем за игру свои три штуки оформляют. А потому мы бы проверили 1Х + ИТБ1 2.5 шайбы за коэффициент 1.77. Хозяева выглядят предпочтительнее, а у гостей не всё так гладко с обороной.

«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 23 февраля 2021 года

Ярославцы на своём льду выглядят бодро: нет проблем с результативностью, а последнее поражение случилось три месяца назад. Нижегородцы же дома играют гораздо лучше, чем на выезде, навязать борьбу в Ярославле будет крайне непросто. На наш взгляд, хозяева сумеют набрать очки.



Ставка: «Локомотив» не проиграет и забьёт больше 2.5 шайбы за 1.77.