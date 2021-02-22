«Лидс» — «Саутгемптон». Прогноз: Бьельса и Хазенхюттль сыграют на зависть Лиге чемпионов

23 февраля состоится перенесённый матч 18-го тура чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Лидса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех «Саутгемптона» оценён экспертами в 3.42. А ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лидс» — «Саутгемптон» 23 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что перенесённый матч 18-го тура чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Саутгемптон» (23.02.2021)

Второй месяц 2021 года в самом разгаре, стадия плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы благополучно стартовала. А в Англии футбол не останавливается ни на мгновение. Пока топовые клубы будут сражаться в еврокубках, можно вернуться к перенесённым встречам внутреннего первенства.

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23 февраля на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе перенесённую игру 18-го тура английской Премьер-лиги проведут «Лидс Юнайтед» и «Саутгемптон». Обе команды в последнее время результатами не радуют и находятся рядышком в турнирной таблице. Есть отличная возможность укрепить позиции.



«Лидс» за 24 матча набрал 32 очка, что соответствует 12-й строчке в АПЛ. Отрыв от зоны вылета составляет ровно десять пунктов, а дистанция до пятёрки лучших – лишь на один больше. Место в середине полностью оправдано, но для первого сезона в высшем дивизионе после стольких лет результат более чем неплохой.



В прошлой игре подопечные Марсело Бьельсы гостили у «Вулверхэмптона» и проиграли с минимальным счётом. Тут надо бы сказать, что по моментам они не уступили хозяевам, а справедливее по игре смотрелся скорее ничейный счёт. Но вратарю гостей Иллану Меслье не повезло: после удара Траоре мяч попал в крестовину, отскочил в голкипера и угодил в сетку.

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Поражение стало для белых третьим за четыре предыдущих поединка. В двух других случаях уступили лондонскому «Арсеналу» (2:4) и «Эвертону» (1:2), зато уверенно обыграли захандривший «Кристал Пэлас» (2:0). Во всяком случае, с результативностью проблем в нынешнем сезоне нет. Яркий футбол отражается на статистике.



Вообще, вернувшийся из Чемпионшипа «Лидс» много забивает даже по меркам АПЛ. За 24 игры набежало ровно 40 забитых мячей, то есть залетает почти по две штуки в среднем 90 минут. Больше наколотили разве что представители топ-6 первенства. Да и то у идущего пятым «Вест Хэма» на один гол меньше.



«Саутгемптон» в таблице чемпионата Англии идёт следом за «Лидсом», набрав на два балла меньше. Положение плюс-минус такое же, однако ещё в начале сезона клуб шёл в зоне еврокубков и считался одним из претендентов на попадание в Лигу Европы. Теперь же поводов для оптимизма гораздо меньше, результаты просели.

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Последнюю победу «святые» одержали в начале января 2021 года, тогда дома оставили ни у дел «Ливерпуль» (1:0). С тех пор провели семь поединков в английской Премьер-лиге, в шести из которых потерпели поражения. При этом пропущен был аж 21 мяч.



В прошлой игре команда Ральфа Хазенхюттля прервала провальную серию, сыграв дома вничью с лондонским «Челси» Томаса Тухеля, который набрал солидный ход. Встреча завершилась со счётом 1:1. Лондонцы очень много владели мячом, но фактически соперники мало что создали в атаке. Результат вполне справедлив.



Предсказать исход встречи «Лидса» и «Саутгемптона» невероятно трудно ввиду их нестабильной формы. А потому можно поискать интересные варианты на статистику. Один из таких вариантов – комбинированная ставка «обе забьют + тотал меньше 5.5 мяча» за приятный коэффициент 1.81.



Логика простая. Обе стороны имеют серьёзные проблемы с обороной, пропустили чуть ли не больше остальных участников АПЛ (43 и 40 мячей соответственно). Зато забивают в последнее время регулярно, поразить сетку ворот друг друга вполне могут. Однако больше пяти мячей на двоих мы ждать не стали.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лидс» — «Саутгемптон» 23 февраля 2021 года

Предсказать исход встречи «Лидса» и «Саутгемптона» трудно ввиду нестабильной формы соперников. Однако вполне можно проверить ставку на голы в обе стороны. Оборона оставляет желать лучшего и у того, и у другого клуба. Зато забивают в последнее время регулярно. Так что скучать тут не придётся.



Ставка: обе забьют + тотал меньше 5.5 мяча за 1.81.