«Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз: Александр Овечкин лично передаст Кросби подарок

24 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.11, успех «Питтсбурга» идёт за 2.85.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 24 февраля 2021 года
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 24 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55. Гол на первой минуте идёт за 10.50.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз и анализ матча НХЛ (24.02.2021)
НХЛ постепенно набирает обороты. Полтора месяца позади, большинство команд сыграло по 15-17 матчей. Турнирная таблица потихоньку вырисовывается, амбиции участников проясняются. Конечно, бесконечные матчи внутри дивизионов немного утомляют, но коронавирус диктует свои правила.
На среду, 24 февраля, запланировано сразу шесть матчей. Четыре из них стартуют в 3:00 мск. Отечественным любителям хоккея будет на что посмотреть. Прежде всего выделяется очередная битва Овечкина и Малкина: «Вашингтон Кэпиталз» на «Кэпитал Уан-Арене» сразится с «Питтсбург Пингвинз».
Соперники в последнее время добавили, что позволяет находиться в зоне плей-офф. У подопечных Майка Салливана четыре победы в пяти предыдущих поединках. Прекрасный результат. Проиграли как раз «столичным», 1:3. Трижды обыграли «Айлендерс» (4:3 Б, 4:1, 3:2), один раз досталось всё тому же «Вашингтону» (6:3).
«Пенс» идут нога в ногу с «островитянами», замыкая топ-5 Восточного дивизиона. «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и «Баффало» заметно отстают. Предыдущая игра стала 1000-й в НХЛ для Сидни Кросби. Канадец отметил юбилей двумя результативными передачами. Любопытно, что оба раза забивал Крис Летанг.
«Кэпиталз» постепенно тоже набирают форму. В четырёх последних встречах добыто три победы — над «Питтсбургом» (3:1), «Баффало» (3:1) и «Нью-Джерси» (4:3). Правда, в эту компанию затесалось поражение от «Рейнджерс» со счётом 1:4. В то же время нельзя не заметить, что разгрома команда не заслуживала.
Там много выручал Игорь Шестёркин, а вот Витек Ванечек, напротив, запустил три шайбы с 23 бросков. Чех после мощного старта сезона заметно сдал, на один хороший матч выдаёт два бледных и один провальный. Неудивительно, что накануне с первых минут впервые появился опытнейший Крэйг Андерсон. И добыл победу.
Подопечные Питера Лавиолетта закрепились в зоне плей-офф: второе место в Восточном дивизионе, выше только «Бостон». Впрочем, «Филадельфия» и «Питтсбург» совсем рядом, да ещё и игр они провели меньше. С «пингвинами» в нынешнем сезоне у «столичных» не ладится — три поражения, одна победа. Но во всех случаях играли в Питтсбурге.
Овечкин записал видеопоздравление для Кросби в честь юбилейного поединка в НХЛ, а теперь получит шанс лично передать канадцу подарок. Ови накануне прервал сухую серию, забросив победную шайбу в ворота «Дэвилз». И постарается развить успех, благо что оборона и вратари у «Пенс» порой чудят.
Две предыдущие очные встречи на «Кэпитал Уан-Арене» выдались результативными — 5:3 и 3:4. Добавим, что «Кэпс» не добрались до отметки в три шайбы лишь в одном из шести последних матчей сезона. Следовательно, ИТБ 3 гола «Вашингтона» за 1.76 выглядит здорово. Альтернатива — 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 1.98.
«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз и ставка на матч НХЛ 24 февраля 2021 года
Обе команды в последнее время исправно набирают очки. Очные встречи чаще оставались за «Питтсбургом», но это было на льду «пингвинов». А теперь играть предстоит в Вашингтоне. «Кэпиталз» достаточно забивают, прервал молчание Овечкин, набирает форму Кузнецов. В пяти из шести предыдущих матчах «столичные» забивали как минимум трижды. Возьмём индивидуальный верх хозяев.
Ставка: ИТБ 3 гола «Вашингтона» за 1.76.
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