«Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз: Александр Овечкин лично передаст Кросби подарок

Сидни провёл 1000-й матч в НХЛ. Ови поздравил канадца, а теперь выйдет против него на лёд.

24 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.11, успех «Питтсбурга» идёт за 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 24 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 24 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз и анализ матча НХЛ (24.02.2021)

НХЛ постепенно набирает обороты. Полтора месяца позади, большинство команд сыграло по 15-17 матчей. Турнирная таблица потихоньку вырисовывается, амбиции участников проясняются. Конечно, бесконечные матчи внутри дивизионов немного утомляют, но коронавирус диктует свои правила.

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На среду, 24 февраля, запланировано сразу шесть матчей. Четыре из них стартуют в 3:00 мск. Отечественным любителям хоккея будет на что посмотреть. Прежде всего выделяется очередная битва Овечкина и Малкина: «Вашингтон Кэпиталз» на «Кэпитал Уан-Арене» сразится с «Питтсбург Пингвинз».

Соперники в последнее время добавили, что позволяет находиться в зоне плей-офф. У подопечных Майка Салливана четыре победы в пяти предыдущих поединках. Прекрасный результат. Проиграли как раз «столичным», 1:3. Трижды обыграли «Айлендерс» (4:3 Б, 4:1, 3:2), один раз досталось всё тому же «Вашингтону» (6:3).

«Пенс» идут нога в ногу с «островитянами», замыкая топ-5 Восточного дивизиона. «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и «Баффало» заметно отстают. Предыдущая игра стала 1000-й в НХЛ для Сидни Кросби. Канадец отметил юбилей двумя результативными передачами. Любопытно, что оба раза забивал Крис Летанг.

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«Кэпиталз» постепенно тоже набирают форму. В четырёх последних встречах добыто три победы — над «Питтсбургом» (3:1), «Баффало» (3:1) и «Нью-Джерси» (4:3). Правда, в эту компанию затесалось поражение от «Рейнджерс» со счётом 1:4. В то же время нельзя не заметить, что разгрома команда не заслуживала.

Там много выручал Игорь Шестёркин, а вот Витек Ванечек, напротив, запустил три шайбы с 23 бросков. Чех после мощного старта сезона заметно сдал, на один хороший матч выдаёт два бледных и один провальный. Неудивительно, что накануне с первых минут впервые появился опытнейший Крэйг Андерсон. И добыл победу.

Подопечные Питера Лавиолетта закрепились в зоне плей-офф: второе место в Восточном дивизионе, выше только «Бостон». Впрочем, «Филадельфия» и «Питтсбург» совсем рядом, да ещё и игр они провели меньше. С «пингвинами» в нынешнем сезоне у «столичных» не ладится — три поражения, одна победа. Но во всех случаях играли в Питтсбурге.

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Овечкин записал видеопоздравление для Кросби в честь юбилейного поединка в НХЛ, а теперь получит шанс лично передать канадцу подарок. Ови накануне прервал сухую серию, забросив победную шайбу в ворота «Дэвилз». И постарается развить успех, благо что оборона и вратари у «Пенс» порой чудят.

Две предыдущие очные встречи на «Кэпитал Уан-Арене» выдались результативными — 5:3 и 3:4. Добавим, что «Кэпс» не добрались до отметки в три шайбы лишь в одном из шести последних матчей сезона. Следовательно, ИТБ 3 гола «Вашингтона» за 1.76 выглядит здорово. Альтернатива — 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 1.98.

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Обе команды в последнее время исправно набирают очки. Очные встречи чаще оставались за «Питтсбургом», но это было на льду «пингвинов». А теперь играть предстоит в Вашингтоне. «Кэпиталз» достаточно забивают, прервал молчание Овечкин, набирает форму Кузнецов. В пяти из шести предыдущих матчах «столичные» забивали как минимум трижды. Возьмём индивидуальный верх хозяев.

Ставка: ИТБ 3 гола «Вашингтона» за 1.76.