«Атлетико» — «Челси», «Лацио» — «Бавария» и другие матчи. Что смотреть 23 февраля

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 23 февраля.
На что ставить в футболе 23 февраля
Вторник традиционно – время Лиги чемпионов. И сегодня у нас два первых матча 1/8 финала. «Атлетико» в Бухаресте сыграет с «Челси», а «Лацио» с «Баварией». Симеоне – Тухель – это дуэль двух систем, ну а итальянцы постараются дома сдержать немецкую чемпионскую машину. Будет очень интересно!
Кроме того, в АПЛ пройдёт перенесённый матч «Лидс» — «Саутгемптон». Он начнётся в 21:00 мск, как раз за два часа до старта матчей Лиги чемпионов. Отличный разогрев!
На что ставить в хоккее 23 февраля
В КХЛ сразу 10 игр. Что смотреть? Выделяем матчи «Ак Барс» — «Барыс», «Динамо» — «Автомобилист», «Спартак» — «Сочи» и «Йокерит» — «Витязь». Борьба за последние места в плей-офф накаляется с каждым днём! В ночь на среду 6 матчей в НХЛ, и здесь классика: «Вашингтон» против «Питтсбурга», Овечкин против Малкина, изысканное блюдо для российских любителей хоккея.
На что ещё ставить 23 февраля
В баскетбольной Евролиге пройдёт перенесённый матч между «Жальгирисом» и «Црвеной Звездой». Важная встреча для литовцев, которые борются за попадание в плей-офф. Рано утром в среду 9 матчей в НБА.
В женской волейбольной Суперлиге калининградский «Локомотив» примет московское «Динамо», игра обещает быть очень интересной. Кроме того, стартует плей-офф в мужской Лиге чемпионов, можно следить за матчем итальянских «Модены» и «Перуджи».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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