«Лацио» — «Бавария». Прогноз: Роберт Левандовски докажет, что Иммобиле ему не ровня

«Лацио» вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет и тут же попал на действующего обладателя трофея.

23 февраля состоится первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу мюнхенской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех итальянцев оценён экспертами в 4.85. А ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария» 23 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария» (23.02.2021)

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов была не самой добродушной по отношению к «Лацио». В соперники досталась «Бавария» — действующий чемпион турнира, который обладает ресурсами для борьбы на двух, трёх или даже четырёх фронтах. Чуть более недели назад мюнхенцы непринуждённо стали победителем и Клубного чемпионата мира.

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«Лацио» неплохо идёт по сезону — в десяти последних матчах у «орлов» всего два поражения (1:3 от «Интера» и 2:3 от «Аталанты»), однако даже при таких результатах рассчитывать на высокую строчку в турнирной таблице Серии А не приходится. Неудачный старт сезона заставил римлян постоянно догонять лидирующую группу, однако и она ошибается редко, поэтому даже сейчас подопечные Симоне Индзаги пятые.



Удивительно, но у «Баварии» в последние недели дела обстоят даже несколько хуже. Те же два поражения в десяти недавних матчах, однако одно из них случилось на минувших выходных — сенсационно мюнхенцы уступили «Айнтрахту» (1:2). Ещё неделей ранее была неожиданная ничья с «Арминией» (3:3). В не самой убедительной форме команда подходит к возобновлению матчей Лиги чемпионов.



Впрочем, любые неудачи в Бундеслиге отходят на второй план, когда дело заходит о защите чемпионского титула Лиги чемпионов. Непростые периоды во внутренних соревнованиях были у «Баварии» и осенью, при этом очки в группе главного еврокубка набирались исправно — пять побед и одна ничья.

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Теперь же мюнхенский гранд сойдётся с соперником, сильно уступающим ему в классе и опыте. Даже невзирая на все сенсации, которые дарит нам Лига чемпионов в последние годы, кажется, что судьба «Лацио» предрешена.

Один только Роберт Левандовски отгрузит сопернику больше, чем все 11 игроков итальянского клуба в сумме. К сожалению для «Лацио», шансов у них практически нет. Не самые убедительны результаты в Бундеслиге вряд ли стоит воспринимать всерьёз. Запас там есть, а вот Лига чемпионов — это совсем иной раздражитель.



А учитывая тяжёлый сезон, думаю, «Бавария» сделает всё, чтобы ответный матч в Мюнхене превратился в формальность. Все ресурсы для убедительной выездной победы у команды Ханса-Дитера Флика есть, так почему бы не воспользоваться такой возможностью?

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Впрочем, есть у «Баварии» проблемы и с составом. В первом матче 1/8 финала не сыграют Дуглас Коста, Корентен Толиссо и Бенжамен Павар. Под вопросом участие Сержа Гнабри и Томаса Мюллера. Серьёзно ослаблена линия атаки команды, однако и замена им есть — Лерой Сане, Кингсли Коман и тот же Левандовски готовы выйти на поле и сделать то, что у них получается лучше всего — разорвать оборону соперника. Возьмём П2 за 1.67.

Прогноз и ставки на матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария» 23 февраля 2021 года

«Бавария» сделает всё, чтобы ответный матч в Мюнхене превратился в формальность. Все ресурсы для убедительной выездной победы у команды Ханса-Дитера Флика есть. Невзирая на кадровые трудности, разница в уровне исполнителей существенная. В Бундеслиге Левандовски с партнёрами могут беречь силы, но Лига чемпионов — принципиально иной раздражитель.

Ставка №1: победа «Баварии» за 1.67.

Ставка №2: Роберт Левандовски забьёт два или больше голов за 2.87.