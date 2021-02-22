«Атлетико» — «Челси». Прогноз: Луис Суарес и Вернер устроят праздник футбола в Бухаресте

В семи последних матчах «Челси» пропустили всего два гола. Один из них Рюдигер забил в собственные ворота.

23 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу мадридской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.77. Успех гостей оценён экспертами в 2.98. А ставки на ничью принимаются за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» 23 февраля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид — «Челси» (23.02.2021)

Кажется, многие клубы не особо рады возобновлению матчей плей-офф Лиги чемпионов этого сезона — так много проблем накопилось у них к концу февраля. Учитывая, что полноценной летней паузы не будет из-за проведения чемпионата Европы, к следующему сезону игроки окажутся максимально истощены.

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Впрочем, имеем что имеем — уже в ближайший вторник «Атлетико» и «Челси» проведут свои четвёртые матчи за две недели. На этот раз между собой. Мадридский гранд, бодро шагавший по сезону, именно к возобновлению матчей Лиги чемпионов несколько забуксовал. В четырёх последних матчах у команды Диего Симеоне всего одна победа.

Недавнее домашнее поражение от «Леванте» (0:2) и вовсе несколько шокировало болельщиков. Если раньше чемпионство в Примере казалось чем-то вроде дела времени, то сейчас три очка преимущества над «Реалом», пусть и с игрой в запасе, комфортным заделом не выглядят.



У «Челси» после смены тренерского штаба дела пошли вверх. В семи матчах под руководством Томаса Тухеля команда ни разу не проиграла, лишь дважды сыграв вничью. За этот же период «пенсионеры» пропустили всего два гола — неплохой показатель, особенно накануне матча с некогда эталоном обороны из столицы Испании.

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Впрочем, и «Атлетико» уже давно не является примером идеальных оборонительных действий среди европейских команд. Да, они по-прежнему мало пропускают, однако и забивать начали больше. При этом игра в обороне не может оставаться на прежнем уровне, если ресурсы команды тратятся на атаку.

Наиболее поспособствовал такому изменению в стилистике клуба трансфер Жоау Фелиша — крайне талантливого и сверхатакующего португальского футболиста. Да, два гола в семи сыгранных матчах — крутой результат для «Челси», особенно если учитывать то, что дело обстоит в самой конкурентной лиге мира. К тому же, к матчу с «Атлетико» может восстановиться ещё и лидер обороны лондонцев Тьяго Силва — действия линии защиты «Челси» заметно проседает в его отсутствие на поле.

Лондонский гранд в целом подходит к важной встрече практически в идеальном составе — лишь Силва и Кристиан Пулишич рискуют пропустить выездную игру с «Атлетико». Впрочем, Диего Симеоне тоже будет из кого выбрать 11 человек, выходящих в стартовом составе.

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Лишь Янник Карраско и Эктор Эррера под вопросом на матч с «Челси». Даже вспышка коронавируса в «Атлетико» (во многом благодаря которой и состоялись несколько осечек в Ла Лиге) очень вовремя подошла к концу. Все переболевшие футболисты смогут сыграть в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.



Важным моментом является тот факт, что у «Атлетико» фактически не будет домашнего матча — из-за коронавирусных ограничений поединок перенесён в Бухарест (Румынию). Большой удар по испанскому гранду, который практически не проигрывает на новеньком «Венда Метрополитано». Так что шансы зацепиться у синих более чем ощутимые.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» 23 февраля 2021 года

Кажется, тезис «встретятся две свероборонительные команды» слегка надуман. Да, оба коллектива классно обороняются, однако и атакуют не менее здорово. С учётом того, что встреча будет проходить на нейтральном стадионе, вполне вероятно любое развитие событий. Три гола на двоих для команд, в чьих атакующих линиях играют такие люди как Жоау Фелиш и Тимо Вернер, звучит достаточно легко.



Ставка: тотал больше (2.5) за 2.51 или «Челси» с форой (0) за 2.04.