«Шахтёр» — «Маккаби». Прогноз: лучший клуб Восточной Европы добьёт израильтян в Киеве

25 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Маккаби» оценён букмекерами коэффициентом 5.80. Поставить на ничью предлагают за 3.55.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Маккаби» 25 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Шахтёр» Донецк — «Маккаби» Тель-Авив не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» Донецк — «Маккаби» Тель-Авив (25.02.2021)

Вторая половина сезона в европейском футболе набирает обороты. На дворе конец февраля, а это значит, что пришло время для плей-офф еврокубков. В Лиге Европы на финишную прямую выбралась стадия 1/16 финала. Первые матчи уже отыграли, на этой неделе определятся 16 клубов, которые продолжат борьбу за трофей.

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«Тоттенхэм» с «Вольфсбергом» разберутся в среду, оставшиеся 15 матчей запланированы на четверг. Сразу семь из них стартуют в 20:55 мск. В Киеве «Шахтёр» на стадионе «НСК Олимпийский» сразится с «Маккаби» из Тель-Авива. Хозяева неделю назад сделали большой шаг к попаданию в следующую стадию.



Они выиграли в Израиле со счётом 2:0. Вышли вперёд на 31-й минуте, а уже в компенсированное время довели до ума контратаку. Здорово сушили игру через контроль мяч, не позволяя сопернику перехватывать инициативу. У «жёлтых дьяволов» было всего полтора момента.



Кое-какая интрига в противостоянии сохраняется, но теперь «Маккаби» нужно забивать как минимум два мяча. На внутренней арене клуб из Тель-Авива хорош: бьётся за чемпионство, а в воскресенье преодолел четвёртый раунд Кубка Израиля. В гостях одолел «Хапоэль» из Беэр-Шевы.

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И вроде бы преимущество в тонусе должно было помочь зацепиться. В Израиле первенство возобновилось ещё в середине февраля, а «горняки» на момент старта плей-офф Лиги Европы провели лишь один официальный поединок. Однако на таком фоне разница в уровне мастерства оказалась солидной.



Строго говоря, подопечные Луиша Каштру просто оказались сильнее. Даже на чужом поле. В воскресенье на своём поле спокойно разобрали «Рух» (2:0), сократив отставание от киевского «Динамо» до одного очка. Физическое состояние хорошее, после пары проведённых игр об этом можно говорить с уверенностью.



А по уровню исполнителей разница вопросов не вызывает. Плюс своё поле. Сидеть у штрафной и ждать у моря погоды «Маккаби» не с руки, ведь надо забивать как минимум дважды. На таком фоне П1 за 1.75 и ИТБ 1.5 гола «Шахтёра» за 1.86 смотрятся более чем нормально. Пространство в атаке наверняка появится.

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Альтернатива — тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.90. Тут расклад примерно следующий: хозяева наверняка постараются провести агрессивный дебют, отличиться и сделать преимущество подавляющим. Чтобы потом перейти в режим экономии энергии и не тратить лишние силы перед встречей против «Зари».



Раз так, игра обещает получиться более-менее открытой. Если до перерыва соперники ограничатся одним мячом, произойдёт возврат. Второй гол принесёт прибыль.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Маккаби» 25 февраля 2021 года

«Шахтёр» выиграл в Тель-Авиве со счётом 2:0, обеспечив себе комфортный задел. Уходить в глухую оборону израильтянам теперь нет смысла, ведь нужно забивать как минимум дважды. Следовательно, ждём довольно открытой игры, при которой недостатка в моментах не возникнет. Проверим ТБ 1 гола в первом тайме за 1.90.

Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.90.