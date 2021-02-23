«Зенит» и «Спартак» вылетели из Кубка России! Кто воспользуется шансом?

На днях были сыграны матчи 1/8 финала Кубка России. Не все, встречу «Уфы» и «Урала» отложили из-за морозов. Зато случилось несколько сенсаций. К таким точно можно отнести поражение «Зенита» от «Арсенала», с натяжкой можно говорить и о сенсационном вылете «Ростова» и «Краснодара». Ну а в московском дерби «Динамо» переиграло «Спартак» и лишило Кубок изрядной доли внимания болельщиков, всё-таки вокруг красно-белых всегда интересно. Кто же возьмёт заветный трофей? Смотрим на букмекерские коэффициенты.

ЦСКА вернулся из Хабаровска фаворитом

До матчей 1/8 финала фаворитом эксперты однозначно видели «Зенит», но случилось то, что случилось. Питерцы проиграли «Арсеналу» и больше не участвуют в розыгрыше Кубка. Теперь главный претендент на трофей – ЦСКА.

«Армейцам» выпал в 1/8 финала не самый приятный жребий с точки зрения расстояния: поездка в Хабаровск — это всегда испытание для спортсмена. Но с этим команде Гончаренко удалось справиться. Голы Ахметова и Влашича вывели москвичей в четвертьфинал, и теперь ЦСКА – фаворит турнира. Коэффициент на победу красно-синих 3.20.

Кто может составить конкуренцию? В первую очередь земляки — «Локомотив» и «Динамо». На любой из этих клубов можно сделать ставку с коэффициентом 4.60. В 1/8 финала эти команды испытали себя в разных условиях. Команда Марко Николича, думается, надеялась пройти в следующий раунд без игры, но «Тамбов» всё же спасли, и «волки» смогли собрать состав на флажке. Так что пришлось играть. Гости упирались как могли, но всё же сыгранность и класс взяли своё – победа «Локомотива» 3:0.

«Атлетико» — «Челси». Прогноз: Луис Суарес и Вернер устроят праздник футбола в Бухаресте В семи последних матчах «Челси» пропустили всего два гола. Один из них Рюдигер забил в собственные ворота.

Что до команды Сандро Шварца, то «Динамо» противостоял «Спартак». Матч выдался равным, но можно сказать, что рулевой динамовцев переиграл визави и соотечественника Доменико Тедеско. Отчасти помог спорный пенальти в первом тайме, но в целом бело-голубые точно смотрелись не хуже. И уже могут начинать мечтать о трофее!

С кого ещё снимут скальп «Сочи» и «Ахмат»?

Дальше в списке претендентов у букмекеров идут «Сочи» и «Ахмат». Эти клубы смогли пробиться в четвертьфинал, обыграв более статусных соперников.

На «Сочи» коэффициент 10.00, в 1/8 финала команда Владимира Федотова переиграла «Краснодар» со счётом 2:1. Краснодарцы играли основным составом, но, похоже, отдали слишком много сил и эмоций в матче Лиги Европы против загребского «Динамо». Который, кстати, тоже проиграли. Теперь команда Мурада Мусаева на грани вылета из еврокубков, да и из Кубка уже вылетела. Сочинцы же сыграли рационально и, кажется, готовы идти по сетке и дальше. Игру Владимир Федотов поставил, при небольшой доле везения почему бы южанам не взять трофей?!

«Ахмат» же переиграл «Ростов», теперь шансы грозненцев оценивают коэффициентом 12.00. Перспективы команды Андрея Талалаева будут зависеть от жеребьёвки, но помечтать о трофее уже можно, осталось всего три шага.

Шансы остальных команд несколько ниже, хотя недооценивать в Кубке точно нельзя никого. На «Арсенал» и «Крылья Советов» коэффициент 17.00. Туляки, на минуточку, выбили «Зенит», что само по себе достижение, представитель ФНЛ же разгромил «Химки», которые играли в РПЛ по осени едва ли не лучше всех. Так что с этими командами нужно держать ухо востро. Правда, есть сомнения, что тулякам и самарцам по силам выдать еще три суперматча. Многое будет зависеть от жеребьёвки.

Что до «Урала» и «Уфы», то коэффициенты на эти клубы 30.00 и 35.00, соответственно. Причина ясна – они ещё не сыграли свой матч 1/8 финала. Скорее всего, после этой игры (а пока её перенесли на 3 марта) ставки на победителя будут принимать где-то на уровне «Арсенала» и «Крыльев Советов».

Будем ждать этот матч и жеребьёвку четвертьфиналов. Она должна была состояться сегодня. Но вслед за матчем в Уфе перенесли и её. После того как мы узнаем пары следующего раунда, можно будет предметнее порассуждать о перспективах команд. Да и букмекеры скорректируют коэффициенты. Удачных ставок!