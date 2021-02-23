«Аталанта» — «Реал». Прогноз на матч: Зинедин Зидан не найдёт выхода из кадровой западни

24 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу итальянской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех испанского клуба оценён экспертами в 3.15. А ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» 24 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» Мадрид (24.02.2021)

Когда жеребьёвка Лиги чемпионов свела 1/8 финала «Реал» и «Аталанту», руководство мадридского клуба, вероятно, обрадовалось такому сопернику. На тот момент итальянский клуб казался бледной тенью той команды, которая зажигала на полях Европы в прошлом сезоне.

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«Сливочные» же хоть с переменными успехами, но всё же выдавали качественные матчи, особенно в Лиге чемпионов. Теперь же, спустя два месяца, многие даже отдают «Аталанте» предпочтение в противостоянии с «Реалом». С момента жеребьёвки подопечные Джан-Пьеро Гасперини провели 17 матчей, которых потерпели лишь одно поражение.

Команда показывает уверенный атакующий футбол — в четырёх последних играх итальянцы забили 11 мячей, пропустив семь раз. У «Реала» за этот же период 14 матчей, в которых мадридцы проиграли трижды. В том числе «Алькояно» и «Леванте». Суперкубок Испании обернулся провалом, из Кубка Короля быстро вылетели.

Команда не выглядит сверхуверенной в своих силах и многих соперников по чемпионату Испании обыгрывает исключительно благодаря разнице в уровне исполнителей. В случае с «Аталантой» такой номер не пройдёт. А ведь пространства для манёвра у Зинедина Зидана практически нет.

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Сложно пройти мимо того, как у «Реала» обстоят дела с травмированными — лазарет забит под завязку. Среди прочих игру пропустят Карим Бензема, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Федерико Вальверде и Родриго Гояс. Под вопросом выход на поле Эдена Азара, бельгиец продолжает восстанавливаться после очередного мышечного повреждения.



Особенно стоит отметить отсутствие Карима Бензема. В последние годы именно он стал игроком, через которого строятся все атаки «сливочных». Бензема является и лучшим бомбардиром команды — в 21-м матче Ла Лиги у него 12 забитых мячей и пять ассистов. Именно когда Карим не поможет помочь «Реалу», у мадридского коллектива сразу же усугубляются проблемы в заключительной трети поля.



Критичной может оказаться и серьёзная травма Серхио Рамоса, ведь обороняться против одной из лучших атак Европы без лидера защиты и капитана будет крайне тяжело. Начо никогда не являлся крепким игроком основы «Реала» и тем футболистом, при помощи которого должны решаться большие задачи.

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Существует вероятность, что «Реал» предпримет максимум усилий для того, чтобы выездной матч с «Аталантой» сложился как можно спокойнее. При таком раскладе испанский клуб попытается решить исход противостояния на домашнем стадионе — к тому же, спустя две недели в строй должны вернуться Бензема и Азар, которые могут сильно помочь команде.

Но смогут ли “сливочные” отобороняться в выездном матче с «Аталантой»? Сомнительно. Свою пару мячей бергамаски наверняка забьют, без Рамоса в центре обороны действующего чемпиона Испании точно будут случаться пожары.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» 24 февраля 2021 года

«Аталанта» не умеет отсиживаться в обороне и с первых же минут пойдёт вперёд. Сложно предсказать, как «Реал» будет справляться с таким натиском без наличия ключевых футболистов в составе, однако то, что проблемы у команды Зинедина Зидана будут — это факт. Впрочем, и без гола испанцы тоже с поля уходить не должны.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.65 или индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1.5 гола за 1.94.