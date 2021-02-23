«Барселона» — «Эльче». Прогноз: аутсайдер покажет Куману и Месси, как надо играть в защите

24 февраля состоится перенесённый матч 1-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Эльче». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу каталонского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.11. Успех гостей оценён экспертами в 22.0. А ставки на ничью принимаются за 11.0.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Эльче» 24 февраля 2021 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Эльче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04.
Анализ и прогноз матча 1-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Эльче» (24.02.2021)
Катастрофический февраль «Барселоны» продолжится матчем Примеры с «Эльче». Встреча с 18-й командой чемпионата видится идеальной возможностью отыграться за все неудачи, которые подопечные Рональда Кумана терпят в последнее время. Но таким ли будет настрой каталонцев на предстоящую игру?
Расстраиваться сейчас испанскому гранду есть от чего. Только-только «Барселона» приблизилась в турнирной таблице Ла Лиги к «Реалу» и «Атлетико», как последовала обиднейшая домашняя ничья с «Кадисом». В другие турниры Куману вообще смотреть не хочется — первый матч Кубка Испании безальтернативно проиграли «Севилье» (0:2), а в домашнем поединке Лиги чемпионов с «ПСЖ» и вовсе случился позор в виде 1:4.
Тем удивительнее котировки букмекеров, которые уверены в том, что в матче будет забито много голов, в то же время за один лишь мяч «Эльче» предлагается коэффициент выше двойки. Получается, эксперты верят в разгром «Эльче»? Странные расклады.
Ещё более странными они становятся, если мы взглянем на календарь «Барселоны». Там и матч Ла Лиги с «Севильей» уже в ближайшие выходные, ответная встреча Кубка Испании с той же «Севильей» в середине следующей недели и игра с «Пари Сен-Жермен» в Париже в начале марта. В Кубке Короля и ЛЧ придётся отыгрывать заметные форы. Шансы пусть небольшие, но всё же существуют. Такими турнирами никто не пожертвует.
Стоит ли команде распыляться на матч с «Эльче» в преддверии столь важных поединков? Да, безусловно у «Барсы» большие шансы на победу. И да, скорее всего в ворота «Эльче» влетит не один мяч. Но как только мы взглянем на оборонительную статистику «Эльче», то поймём, что разгрома в принципе может и не быть.
Невзирая на место в подвале турнирной таблицы Примеры, команда достаточно мало пропускает — 31 гол в 22-х матчах. Для аутсайдера цифры вполне достойные. Для сравнения, «Бетис», располагающийся на десять строчек выше, пропустил 38 мячей.
Сложно представить, что со всеми проблемами «Барселона» устроит фестиваль забитых голов именно в предстоящем матче. Тяжёлый отрезок сезона нужно проходить не затрачивая силы, а учитывая ещё и проблемы с составом, даже минимальная победа над «Эльче» может расцениваться как успех. Рональд Куман не сможет рассчитывать в предстоящем матче на Ансу Фати, Филипе Коутинью и Серхио Роберто.
Да и сама «Барселона» в последнее время не является примером команды, которая громит всё на своём пути. Лишь трижды за последние десять игр каталонцы забивали соперникам более двух голов. И пусть Лео Месси и продолжает забивать практически в каждом матче чемпионата Испании, поддержать его в атакующих действиях мало у кого получается. Потому проверим тотал меньше 3.5 мяча, на который дают больше двойки.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Эльче» 24 февраля 2021 года
Не самый интересный футбол ожидает болельщиков, которые соберутся на просмотр матча «Барселона» — «Эльче». Провинциальный клуб из Аликанте сделает всё, чтобы удержать свои ворота на замке, а каталонцы же, забив первый мяч, могут просто свести матч к тотальному контролю территории с сухим перекатыванием мяча поперёк поля.
Ставка: тотал меньше 3.5 голов за 2.05.
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