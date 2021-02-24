Казанцы гарантировали себе первое место на Востоке, магнитогорцы финишируют третьими или четвёртыми.

«Ак Барс» — «Металлург». Прогноз: Квартальнов и Воробьёв не раскроют карты перед плей-офф

25 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.92, успех «Металлурга» идёт за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 25 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 25 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Металлург» Магнитогорск (25.02.2021)

Три этапа Евротура позади, регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Время собирать камни, до Кубка Гагарина осталась неделя. Интриг практически нет. Борьба продолжается разве что за восьмую строчку Запада, остальные вопросы сложно считать по-настоящему важными.

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В четверг, 25 февраля, выбор будет просто колоссальным. Сразу 11 матчей, среди которых есть и по-настоящему интересные вывески. Четыре игры стартуют в 19:00 мск. В Казани «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» сразится с «Металлургом». Это один из трёх наиболее интересных поединков дня.

Соперники решили основные задачи на регулярный чемпионат и плавно готовятся к Кубку Гагарина. «Барсы» уже обеспечили себе первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Соперника по первому раунду плей-офф выбрать не смогут, но, похоже, им станет «Торпедо» или «Автомобилист».

Турнирная мотивация сводится к битве за Кубок Континента с ЦСКА. Он гарантирует преимущество своего льда на всех стадиях Кубка Гагарина. Шансы хорошие: на данный момент подопечные Дмитрия Квартальнова опережают москвичей на два очка. Причём красно-синие на финише регулярки активно доверяют молодым хоккеистам, что повышает вероятность осечки.

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«Металлург» борется за третью строчку в Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым». Выше не запрыгнуть, ниже не упасть. Мотивация, прямо скажем, сомнительная. В первом раунде преимущество родных стен точно получат, а разница между «Трактором» и «Барысом» кажется минимальной.

Тренерский штаб хозяев определённо нагрузил хоккеистов во время паузы на третий этап Евротура. Поскольку после возобновления сезона уровень движения заметно упал, что привело к двум поражениям на своём льду. Правда, в обоих случаях имелись все шансы зацепиться.

С «Салаватом Юлаевым» пропустили третью шайбу за секунду до сирены после сомнительного удаления Дмитрия Воронкова — 2:3. Со «Спартаком» вели 2:0 к 51-й минуте, допустили нарушение численного состава и упустили победу. 2:3 ОТ. Собственно, накануне тоже долго раскачивались.

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К середине второго периода горели «Барысу» со счётом 0:2. Между прочим, снова получили первую шайбу после глупого удаления. Но рук не опустили, усилили давление и трижды отличились в равных составах. А в овертайме управились за одну минуту, Артём Галимов поставил точку (4:3 ОТ).

Сразу отметим, что скорости немного возросли. Похоже, команда потихоньку выходит из-под нагрузок и добавляет. А вот на «Металлурге», видимо, сказывается нехватка мотивации. Три поражения в четырёх предыдущих встречах. Единственная победа — над «Витязем». Там спаслись в концовке и выиграли по буллитам (2:1 Б).

Больше похвастать нечем. 2:5 с «Йокеритом», 3:4 ОТ с «Трактором» и даже 0:1 с «Нефтехимиком». Пожалуй, на таком фоне шансы казанцев в самом деле выглядят выше. В то же время тренеры явно постараются не раскрывать карты раньше времени. Всё же встреча во втором раунде Кубка Гагарина выглядит вполне вероятной.

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Потому матч может обернуться игрой в поддавки. Раз так, в исход и форы не полезем, предпочтём ставку на результативность. Дело в том, что в восьми предыдущих очных встречах забрасывалось не больше четырёх шайб. Мы бы выбирали между тоталом меньше 5 гола за 1.72 и ставкой «гол в первые 9 минут — нет» за 1.86.

«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 февраля 2021 года

«Металлург» при любых раскладах финиширует третьим или четвёртым на Востоке, «Ак Барс» обеспечил себе первую строчку в конференции. Турнирная мотивация не самая мощная с обеих сторон, а вот встреча во втором раунде Кубка Гагарина вероятна. Потому тренеры, скорее всего, не станут раскрывать карты перед плей-офф. Ждём аккуратного начала.

Ставка: гол в первые 9 минут — нет за 1.86.