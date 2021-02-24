«Брюгге» — «Динамо» Киев. Прогноз: даже хитрый Луческу не справится с обидчиком «Зенита»

25 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» — «Динамо» Киев. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу бельгийской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех украинского клуба оценён экспертами в 3.95. А ставки на ничью принимаются за 3.45.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Брюгге» — «Динамо» Киев 25 февраля 2021 года
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Брюгге» — «Динамо» К получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.
Анализ и прогноз ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» — «Динамо» Киев (25.02.2021)
Шапкозакидательские настроения болельщиков «Динамо» завершились сразу же после финального свистка первой встречи киевского клуба с «Брюгге». Бельгийцы приехали в столицу Украины в ослабленном составе и без основного тренерского штаба, однако сумели сыграть вничью (1:1). Такой результат на домашнем стадионе ставит под большой вопрос проход «Динамо» в ⅛ финала Лиги Европы.
Теперь «Динамо» предстоит сыграть на стадионе «Ян Брейдель», где «Брюгге» действует как нельзя лучше — всего одно поражение в десяти последних играх. Даже в первом матче бельгийский клуб владел заметным преимуществом и вёл игру. Кажется, проконтролировать ход встречи на домашнем стадионе будет ещё проще.
Огромным бонусом для «Динамо» должна была стать болезнь лидера «Брюгге» Ханса Ванакена. В Киеве, впрочем, отсутствие ключевого игрока не помешало «Брюгге» добыть положительный результат, в Бельгии же будет ещё проще. Не сыграет с киевлянами и Ноа Ланг — один из лучших бомбардиров команды в текущем сезоне, однако и его не было неделю назад.
Облегчает задачу «Брюгге» и тот факт, что вопрос чемпионства в национальном чемпионате практически решён, а поэтому можно смело концентрироваться на других турнирах. В то же время борьба за чемпионство в украинском первенстве только начинается — «Динамо», всеми силами пытающееся взять «золото», на минувших выходных вновь потеряло очки и подпустило к себе «Шахтёр» уже на расстояние одного очка.
Теперь киевлянам нужно бороться за успешные результаты сразу на трёх фронтах и далеко не факт, что Лига Европы является ключевым турниром для бело-синих. Летом «Динамо» возглавил Мирча Луческу и обойти «Шахтёр» в турнирной таблице чемпионата является для него принципиальной задачей. Наверняка такое же мнение и у руководства клуба, уставшего наблюдать за победами донецкого клуба на внутренней арене.
Пусть «Брюгге» и является сверхатакующей командой, его успехи в национальном чемпионате связаны больше с классными действиями в обороне (18 пропущенных в 27 матчах), хотя это и нетипично для бельгийских команд. Когда же по итогам первого матча ты получаешь преимущество выездного мяча, добыть итоговую победу при наличии хорошей защиты становится намного легче.
«Динамо» даже в домашней встрече не слишком активно действовало в атаке, что уж говорить о втором матче, где помимо необходимости идти вперёд, не забывая о тылах, нужно ещё и бороться с фактором выездного стадиона. Непростое испытание.
Киевскому клубу будет тяжело — да, наверняка они соорудят несколько классных атак, но и сухими свои ворота сохранить вряд ли сумеют. Так было и у «Зенита», игравшего с «Брюгге» на групповом этапе Лиги чемпионов (1:2 и 0:3). Большинство козырей на стороне хозяев.
Прогноз и ставки на матч 1/16 Лиги Европы «Брюгге» — «Динамо» Киев 25 февраля 2021 года
Уверенная игра бельгийского клуба в обороне позволит удержать комфортное преимущество, полученное в первом матче. Не исключено, что матч получится весёлым — «Динамо» будет вынуждено идти вперёд, а «Брюгге» с удовольствием будут ловить соперника на контратаках. Как бы то ни было, шансы киевской команды на проход дальше откровенно невелики.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.25 или победа «Брюгге» за 2.04.
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