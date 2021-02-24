«Арсенал» — «Бенфика». Прогноз: чуда не будет — Артета и Обамеянг дожмут португальцев

«Арсенал» мало пропускает даже в АПЛ, а португальский клуб сейчас не блещет.

25 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Бенфика». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу британской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех португальец оценён экспертами в 4.45. А ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Бенфика» 25 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Арсенал» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.

Анализ и прогноз ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Бенфика» (25.02.2021)

«Бенфика», показавшая невразумительную игру в первом матче с «Арсеналом» (1:1), теперь отправится на выезд, где обязательно нужно забивать. Существуют большие сомнения в итоговом успехе португальского гранда, ведь «Арсенал» уже не та команда, которая может пропустить гол в матче с любым соперником.

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Действительно, в этом сезоне «Арсенал» шикарно играет в обороне: восемь пропущенных голов в десяти последних матчах команды и всего 26 — в 25 матчах АПЛ. Учитывая, что в первом поединке «Бенфика» реализовала фактически единственный свой момент. Рассчитывать на подобную точность в завершении во второй раз не приходится.



Столь неубедительная игра «Бенфики» в первом матче имеет свои объяснения. Команда переживает не лучший период сезона — в 2021 году она провела 14 матчей, в которых одержала всего пять побед. В 20-м туре чемпионата Португалии подопечные Жоржи Жезуша не сумели обыграть 15-ю команду соревнований «Фаренсе» (1:1). Очередной звоночек наставнику, который должен что-то изменить в игре «Бенфики».



Учитывая такой серьёзный застой в игре сложно предположить, за счёт чего «орлы» способны обыграть столь солидного соперника. Пусть Микель Артета и не сможет рассчитывать на Роба Холдинга и Томаса Парти, в остальном проблем с составом у «Арсенала» нет, а значит вся линия атаки готова к поединку.

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Немаловажной является и позиция «Арсенала» в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Будучи 11-й, команда уже вряд ли претендует на попадание в зону еврокубков, а значит, получить заветную путёвку в Лигу чемпионов можно лишь выиграв Лигу Европы. Отличная мотивация для футболистов, многие из которых уже имеют опыт игры в финале второго по значимости еврокубка.



Да, «Арсенал» далеко не блещет после Нового года, однако победы всё же пришли — после трёх безуспешных матчей в АПЛ был обыграл «Лидс Юнайтед» (4:2). Минимальное поражение от «Манчестер Сити» на прошлых выходных мало кого должно удивлять, ведь подопечные Пепа Гвардиолы показывают невероятный футбол.

Справиться с «горожанами» сейчас не может никто, они объективно сильнее лондонцев. «Бенфика» же сильно отличается по классу от большинства соперников в Англии, а значит проблем с португальцами возникнуть не должно. Нужно только сыграть в обороне на привычном уровне.

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Нельзя не упомянуть, что и второй матч между «Арсеналом» и «Бенфикой» состоится на нейтральном стадионе — команды встретятся в Пирее (Греция). Вероятно, англичане не будут себя чувствовать полноценными хозяевами исходя из географических обстоятельств, однако счёт, добытый в первой встрече, однозначно поможет. Лезть вперёд и рисковать придётся именно «орлам».

Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Бенфика» 25 февраля 2021 года

«Бенфика», как и в первом матче, начнёт игру осторожно, изредка похаживая на чужую половину поля. Тем не менее, чем дольше будет длиться встреча, тем активнее португальцам придётся идти вперёд — тут-то лондонский клуб, располагающий элитными фланговыми форвардами, и подловит соперника на контратаке.



Ставка: «Арсенал» забьёт больше 1.5 гола за 1.87.