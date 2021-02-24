«МЮ» — «Реал Сосьедад». Прогноз: с 0:4 испанцам не уйти. Сульшер думает о битве с «Челси»

За девять предыдущих домашних матчей в АПЛ манкунианцы проиграли всего один раз.

25 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех испанцев оценён экспертами в 3.85. А ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «МЮ» — «Реал Сосьедад» 25 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.

Анализ и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы «Ман Юнайтед» — «Реал Сосьедад» (25.02.2021)

Февраль 2021 года подходит к концу, а это значит, что пришло время для плей-офф еврокубков. В Лиге Европы отгремели первые матчи 1/16 финала, пора приступать к ответным. «Тоттенхэм» с «Вольфсбергом» разобрались в среду, а остальные 15 поединков запланированы на четверг.

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25 февраля среди прочих путёвку в следующий раунд разыграют английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал Сосьедад». Двухматчевое противостояние завершится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. На прошлой неделе соперники встречались в Испании, итоговый счёт – 4:0 в пользу англичан.



Тогда манкунианцы с первых минут смотрелись интереснее и в середине первого тайма закономерно повели в счёте. Перерыв хозяевам на пользу не пошёл, они всё также многое позволяли гостям, а уже к 65-й минуте стали проигрывать с разницей в три мяча. Финальную жирную точку поставил сольный проход по флангу Дэниела Джеймса.



Столь солидное преимущество команде Уле-Гуннара Сульшера будет сложно растерять. Запас колоссальный. Тем более с учётом последней чудесной формы. Порядок не только в еврокубках, но ещё и во внутреннем первенстве, а общее количество игр подряд без поражений во всех турнирах составляет семь штук.

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В родной АПЛ «красные дьяволы» по-прежнему идут на второй строчке, имея 49 очков после 25-го тура. Лидер «Манчестер Сити» оторвался уже на десять пунктов, а у ближайшего преследователя «Лестера» тоже 49 баллов. «Вест Хэм» отстаёт на четыре пункта, «Челси» на все шесть, а остальные находятся ещё дальше.



В прошлой игре «МЮ» принимал «Ньюкасл Юнайтед» и одержал победу со счётом 3:1, причём по делу. Уже давно получилось поправить домашнюю статистику. К слову, в девяти предыдущих матчах АПЛ на «Олд Траффорд» манчестерский клуб потерпел всего одно поражение, одержав семь побед. Результат впечатляющий.



Вполне вероятно, что главный тренер манкунианцев проведёт значительную ротацию состава в ответном поединке. Во-первых, фора в четыре мяча перед домашней игрой говорит сама за себя, на полную выкладываться хозяевам нет смысла. Во-вторых, на носу у них встреча с лондонским «Челси» в АПЛ, а тут уже следует быть в тонусе.

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Многого ждать не стоит и от гостей. «Реал Сосьедад» здорово идёт в родной Примере. За 24 матча набрал 41 балл и забрался на пятую строчку. До четвёрки лидеров не хватает целых шесть пунктов, зато отрыв от ближайшего преследователя «Вильярреала» комфортный – четыре очка.



Однако эффективность бело-голубых в гостях в национальном первенстве оставляет желать лучшего. У них только две победы при трёх поражениях за шесть последних выездов. Удалось переиграть нестабильный «Атлетик» Б и заметно сдавший позиции «Хетафе». Отыграть четыре мяча в Англии практически невозможно.



Дело тут ещё и в том, что в первом матче против «Манчестера» испанский клуб потерял двух защитников. У Робена Ле Нормана перебор «горчичников», а Хосеба Сальдуа получил травму подколенного сухожилия. На фоне остального списка потерь эти две выглядят внушительно.

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Без гола «Реал Сосьедад» вряд ли останется, всё-таки дать бой теперь – это дело чести. Да и «МЮ» пропускает нередко. Однако переиграть англичан даже в отдельно взятой встрече будет крайне непросто, тем более на фоне кадровых потерь. Мы бы проверили комбинированную ставку «1Х + обе забьют» за коэффициент 2.05. Ждём чего-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу хозяев.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «МЮ» — «Реал Сосьедад» 25 февраля 2021 года

«Манчестер Юнайтед» в первом матче обеспечил себе солидное преимущество, выкладываться на полную смысла нет. Однако на многое в Англии «Реал Сосьедаду» рассчитывать будет трудно. Манкунианцы здорово смотрятся дома, а у испанцев проблемы с составом. Особых трудностей, на наш взгляд, у хозяев не возникнет.



Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет + обе забьют за 2.05.