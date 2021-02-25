«Милан» — «Црвена Звезда». Прогноз: Ибрагимович и Чалханоглу усмирят настырных сербов в ЛЕ

25 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Милан» — «Црвена Звезда». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу итальянской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех сербского клуба оценён экспертами в 7.50. А ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Милан» — «Црвена Звезда» 25 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Милан» — «Црвена Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.207. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67.

Анализ и прогноз ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Милан» — «Црвена Звезда» (25.02.2021)

Итальянский гранд ещё несколько месяцев назад был одним из главных ньюсмейкеров европейского футбола: показывал высочайшие результаты, очень много забивал и лидировал в Серии А. Однако к концу зимы постепенно пропал с первых лент европейских СМИ. Теперь «Милан» лишь “один из”, а февраль для россонери выдался и вовсе самым неудачным месяцем сезона.

«Динамо» Загреб — «Краснодар». Прогноз: два матча — вот и вся евровесна для России В родных стенах команда Мусаева пропустила три мяча. Теперь отступать некуда.

После сенсационного поражения от «Специи» в Серии А последовали выездные 2:2 с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы. Как оказалось, это была всего лишь затравка. Ведь дальше случился разгром от «Интера» на «Сан Сиро» (0:3).

Справедливости ради, подобного счёта подопечные Стефано Пиоли не заслуживали. Как минимум на гол-два они наиграли, да только Самир Ханданович оказался слишком хорош. Времени жалеть себя нет, нужно не ударить в грязь лицом в ответном поединке Лиги Европы с крепким сербским коллективом.



Первая встреча «Милана» и «Црвены Звезды» выдалась непростой для обеих команд, однако тяжело спорить с тем, что итальянцы на ровном месте упустили победу. Выигрывая в большинстве, пропускать в компенсированное ко второму тайму время нельзя. Такой нелепый гол может даже стать решающим по итогам 180 минут противостояния.

«Брюгге» — «Динамо» Киев. Прогноз: даже хитрый Луческу не справится с обидчиком «Зенита» «Динамо» не смогло обыграть «Брюгге» в Киеве, хотя бельгийцы сражались в ослабленном составе из-за коронавируса.

Ничейный результат добавит уверенности всей «Црвене Звезде». Действительно, если команде удалось забить «Милану» в меньшинстве, то почему не сделать это уже и в равных составах, пусть и на «Сан Сиро»? Непростой поединок ожидает итальянцев.



Будет он непростым и потому, что во второй части сезона «Милан» просел не только в плане результатов, но и в плане игры. Уже не так быстро доставляется мяч на чужую половину поля, фланговые игроки не столь стремительно бегут в контратаку, а Златан Ибрагимович после травмы уже не забивает так регулярно, как прежде. Вероятно, имеет место усталость, однако все команды Европы поставлены в одинаковые условия — пенять на это не выйдет.



Удивительно, но даже в первом поединке игровым преимуществом владела «Црвена Звезда», тогда как «Милан» изредка контролировал мяч и пытался построить свои позиционные атаки. При этом голы итальянского клуба вызывают некоторые сомнения, ведь автогол и пенальти — это скорее случай, а не закономерность. Сложно предположить, что красно-чёрные получат такие же бонусы от арбитра и соперника и во втором матче.

«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз: лидер Западной конференции КХЛ споткнётся в Ярославле Лишь в двух из десяти предыдущих игр ярославцы пропускали больше двух шайб.

С уверенностью можно сказать лишь то, что «Црвена Звезда» даст большой бой большому сопернику и существенно осложнит жизнь «Милану» на столь ранней стадии Лиги Европы. Впрочем, будет это скорее касаться оборонительных действий. Итальянцы же явно будут играть от счёта, а это у команды получается очень хорошо. Скорее всего, града голов мы тут не увидим, а хозяева пройдут дальше.

Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы «Милан» — «Црвена Звезда» 25 февраля 2021 года

«Милан» всё же сможет выйти победителем из непростого противостояния, однако дастся успех непросто. Далеко не факт, что команда сумеет выиграть на домашнем стадионе, однако к счастью, её могут устроить 0:0 или 1:1. Если в ответной игре подопечным Пиоли не удастся провести быстрый гол, матч может попросту превратиться в убивание времени с их стороны.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.22.