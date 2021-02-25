«Милан» — «Црвена Звезда». Прогноз: Ибрагимович и Чалханоглу усмирят настырных сербов в ЛЕ

25 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Милан» — «Црвена Звезда». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу итальянской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех сербского клуба оценён экспертами в 7.50. А ставки на ничью принимаются за 4.80.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Милан» — «Црвена Звезда» 25 февраля 2021 года
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Милан» — «Црвена Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.207. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67.
Анализ и прогноз ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Милан» — «Црвена Звезда» (25.02.2021)
Итальянский гранд ещё несколько месяцев назад был одним из главных ньюсмейкеров европейского футбола: показывал высочайшие результаты, очень много забивал и лидировал в Серии А. Однако к концу зимы постепенно пропал с первых лент европейских СМИ. Теперь «Милан» лишь “один из”, а февраль для россонери выдался и вовсе самым неудачным месяцем сезона.
После сенсационного поражения от «Специи» в Серии А последовали выездные 2:2 с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы. Как оказалось, это была всего лишь затравка. Ведь дальше случился разгром от «Интера» на «Сан Сиро» (0:3).
Справедливости ради, подобного счёта подопечные Стефано Пиоли не заслуживали. Как минимум на гол-два они наиграли, да только Самир Ханданович оказался слишком хорош. Времени жалеть себя нет, нужно не ударить в грязь лицом в ответном поединке Лиги Европы с крепким сербским коллективом.
Первая встреча «Милана» и «Црвены Звезды» выдалась непростой для обеих команд, однако тяжело спорить с тем, что итальянцы на ровном месте упустили победу. Выигрывая в большинстве, пропускать в компенсированное ко второму тайму время нельзя. Такой нелепый гол может даже стать решающим по итогам 180 минут противостояния.
Ничейный результат добавит уверенности всей «Црвене Звезде». Действительно, если команде удалось забить «Милану» в меньшинстве, то почему не сделать это уже и в равных составах, пусть и на «Сан Сиро»? Непростой поединок ожидает итальянцев.
Будет он непростым и потому, что во второй части сезона «Милан» просел не только в плане результатов, но и в плане игры. Уже не так быстро доставляется мяч на чужую половину поля, фланговые игроки не столь стремительно бегут в контратаку, а Златан Ибрагимович после травмы уже не забивает так регулярно, как прежде. Вероятно, имеет место усталость, однако все команды Европы поставлены в одинаковые условия — пенять на это не выйдет.
Удивительно, но даже в первом поединке игровым преимуществом владела «Црвена Звезда», тогда как «Милан» изредка контролировал мяч и пытался построить свои позиционные атаки. При этом голы итальянского клуба вызывают некоторые сомнения, ведь автогол и пенальти — это скорее случай, а не закономерность. Сложно предположить, что красно-чёрные получат такие же бонусы от арбитра и соперника и во втором матче.
С уверенностью можно сказать лишь то, что «Црвена Звезда» даст большой бой большому сопернику и существенно осложнит жизнь «Милану» на столь ранней стадии Лиги Европы. Впрочем, будет это скорее касаться оборонительных действий. Итальянцы же явно будут играть от счёта, а это у команды получается очень хорошо. Скорее всего, града голов мы тут не увидим, а хозяева пройдут дальше.
Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы «Милан» — «Црвена Звезда» 25 февраля 2021 года
«Милан» всё же сможет выйти победителем из непростого противостояния, однако дастся успех непросто. Далеко не факт, что команда сумеет выиграть на домашнем стадионе, однако к счастью, её могут устроить 0:0 или 1:1. Если в ответной игре подопечным Пиоли не удастся провести быстрый гол, матч может попросту превратиться в убивание времени с их стороны.
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.22.
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