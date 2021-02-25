«Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз: Гвардиола поставит на место Мойеса и Лингарда

27 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу манкунианской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех гостей оценён экспертами в 12.50. А ставки на ничью принимаются за 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 27 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93.

Анализ и прогноз матча 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» (27.02.2021)

Кажется, команда Хосепа Гвардиолы не планирует останавливаться ни на минуту. В минувшую среду «Манчестер Сити» добыл очередную победу: в 1/8 финала Лиги чемпионов они одолели мёнхенгладбахскую «Боруссию» — 2:0. Следующим соперником «голубой луны» станет «Вест Хэм», располагающийся на четвёртой строчке турнирной таблицы АПЛ.

«Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз: Александр Овечкин и Кузнецов найдут управу на Малкина «Вашингтон» проиграл четыре раза в пяти матчах сезона с «Питтсбургом». Пора исправляться.

Даже если «Сити» и идёт на серии из 19 побед подряд, «Вест Хэму» тоже есть, чем ответить. Лондонская команда потерпела лишь одно поражение в десяти последних матчах чемпионата Англии. Помогут ли такие результаты в предстоящем матче? Нет, однако «Вест Хэм» явно не проиграет «Сити» ещё перед матчем, а для многих клубов это уже является немалым достижением.



Битва первого круга между командами получилась боевой: в середине первого тайма счёт открыл Антонио, однако «Сити» так и не смог вырвать победу, довольствовавшись ничьей — 1:1. Не исключено, что так может случиться и в этот раз, ведь «Сити» явно возьмёт мяч под свой контроль, а контратаковать «Вест Хэм» любит и умеет.



«Сити» подходит к матчу практически в полном составе — даже Серхио Агуэро вышел на 20 минут матча Лиги чемпионов с «Боруссией». Возвращение аргентинца как нельзя кстати, ведь действия Габриэля Жезуса раз за разом вызывают вопросы у болельщиков манкунианской команды. Не исключено, что Агуэро выйдет даже в стартовом составе.

«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз букмекеров: даже без Акинфеева шансы равны ЦСКА был лучше в первой половине сезона, да еще и Рондон прибавился.

У «Вест Хэма» всё же есть несколько футболистов в лазарете. И если потери Андрея Ярмоленко и Артура Масуаку можно назвать «терпимыми», то травма Анджело Огбонны рискует дорого обойтись лондонцам на дистанции. Итальянец не только бетонировал центр обороны, но и классно помогал «Вест Хэму» в атаке (два забитых мяча). В первых матчах без Огбонны у команды и не было проблем в защите, но они могут прийти уже в предстоящей игре с «Сити».



Напомним, «Манчестер Сити» не проигрывал на домашнем стадионе с конца сентября, когда с разгромным счётом уступил «Лестеру» (2:5). Безусловно, «Вест Хэм» приложит максимум усилий для достижения успеха, однако при всём желании манкунианцев сейчас обыграть тяжело кому угодно. Быстрый гол в ворота «молотобойцев» и вовсе может поставить крест на всех их потугах.



Впрочем, даже если быстрый гол случится, далеко не факт, что команды продолжат забивать в том же темпе. Гвардиола постепенно приучил нас к тому, что его подопечные теперь действуют крайне экономно — забив гол они просто окончательно забирают мяч под свой контроль и продолжают душить соперника.

«Вердер» — «Айнтрахт». Прогноз: Андре Силва и Цубер оставят «Байер» с «Боруссией» позади За 10 домашних матчей в Бундеслиге бременцы одержали лишь две победы. А соперник очень хорош.

Так было в играх с «Арсеналом», «Бёрнли» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. И во всех таких матчах было забито максимум два мяча. «Ман Сити» просто не хочет тратить лишние силы и, поведя в счёте, грамотно доводит матч до победного конца в тренировочном режиме.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 27 февраля 2021 года

Топовые матчи АПЛ текущего сезона приучили нас к тому, что на большое количество забитых голов рассчитывать не стоит. Так будет и в этот раз — встречаются первая и четвёртая команды чемпионата, поэтому и матч будет осторожным. А может, даже скучным. Низовой тотал для таких игр является ожидаемым исходом.

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.98.