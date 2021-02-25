«Тамбов» — «Ротор». Прогноз: нищие «волки» помогут волгоградцам оторваться от зоны вылета

26 февраля состоится матч Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Ротор». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу волгоградской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех хозяев оценён экспертами в 12.00. А ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Тамбов» — «Ротор» 26 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Тамбов» — «Ротор» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.80. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 3.00.

Анализ и прогноз матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Ротор» (26.02.2021)

20-й тур РПЛ подарит нам громкие вывески: «Локомотив» — ЦСКА и «Зенит» — «Ростов». Однако и любителям футбольного артхауса будет на что посмотреть. Испытывающий огромные финансовые проблемы и находившийся в шаге от банкротства «Тамбов» проведёт домашний поединок с «Ротором».

Остановят ли Надаля на «Ролан Гаррос»? Шансы Медведева минимальны Грунт не для россиян. Но Рафе всё равно не будет просто.

Ну как домашний — в Саранске на «Мордовия-Арене». Хотя все к этому уже давно привыкли. Совершенно непонятно, в каком состоянии подойдёт к матчу «Тамбов», ведь ещё неделю назад руководство клуба открыто говорило об отсутствии финансировании и вероятном снятии команды с чемпионата России.

Тем не менее, получив поддержку и арендовав у других клубов элитного дивизиона нескольких футболистов «Тамбов» принял решение продолжить борьбу. В первом же матче после зимней паузы команда была разгромлена «Локомотивом» (0:3) в 1/8 финала Кубке России.



«Тамбов» и без того завершил осеннюю часть чемпионата России на последней строчке турнирной таблицы — в 19 матчах сподобились лишь 13 забитых мячей и столько же набранных баллов. «Думаю, какие-то очки мы возьмём всё равно», — заявил главный тренер команды Сергей Первушин, рассуждая о планах команды на остаток чемпионата. Верится с трудом, ведь уже в матче с «Локомотивом» на поле вышло всего четыре игрока старше 22-х лет.

«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз букмекеров: даже без Акинфеева шансы равны ЦСКА был лучше в первой половине сезона, да еще и Рондон прибавился.

У «Ротора» дела тоже обстоят достаточно печально — 13-я строчка в турнирной таблице РПЛ и отставание от спасительного 12-го места в семь очков. Радует руководство клуба лишь успешное окончание осенней части чемпионата, а именно две победы в матчах с «Уфой» и «Арсеналом». У команды всё в порядке с составом, однако хватит ли этого для уверенной победой над молодёжью «Тамбова»?



Казалось бы даже «Локомотив» забил сопернику всего три мяча. Однако тут нужно делать скидку на смешанный состав москвичей и кубковый характер поединка. Явно сказалась и погода, ведь на время проведения встречи температура в столице была минусовой.



В матче «Тамбов» — «Ротор» погода всё же порадует: на градуснике будет “плюс”, что уже хорошо. Но не стоит забывать о голевых «подвигах» команды из Волгограда — в 19 матчах Российской Премьер-Лиги они забили ничтожные девять мячей. Откровенно плохой результат, но разве не для этого созданы матчи с таким разобранным соперником, как нынешний «Тамбов»? «Сочи» не даст соврать.

«Вердер» — «Айнтрахт». Прогноз: Андре Силва и Цубер оставят «Байер» с «Боруссией» позади За 10 домашних матчей в Бундеслиге бременцы одержали лишь две победы. А соперник очень хорош.

Даже с учётом всех проблем в атаке «Ротора», факт того, что их соперником станет клуб, неделю назад стоявший на грани исчезновения, перевешивает всё. Волгоградцы явно пойдут вперёд и явно будут забивать. Будет странно, если в воротах «Тамбова» в эту субботу побывает менее трёх мячей. Хозяева будут добавлять, но пока им приходится выходить на поле фактически с листа. Естественно, на уровне взаимопонимания это скажется.

Прогноз и ставки на матч 20-го тура РПЛ «Тамбов» — «Ротор» 26 февраля 2021 года

«Тамбов» уже фактически оформил вылет из РПЛ и текущий чемпионат будет откровенно доигрывать. «Ротор» не может упустить возможность реабилитироваться перед болельщиками — обыгрывать соперника нужно крупно. Волгоградцы по-прежнему планируют сохранить прописку в элите российского футбола — для этого разница забитых и пропущенных мячей может ещё пригодиться.



Прогноз: победа «Ротора» с форой (-2) за 2.30.