«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз: Гончаренко нечего ловить в дерби без Акинфеева и Дивеева

27 февраля состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не видят фаворита: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.64. Успех хозяев оценён экспертами в 2.79. А ставки на ничью принимаются за 3.35.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА 27 февраля 2021 года
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.
Анализ и прогноз матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА (27.02.2021)
Центральным матчем 20-го тура РПЛ однозначно станет встреча «Локомотива» и ЦСКА — второй и восьмой команд чемпионата. «Армейцы» продолжают погоню за «Зенитом», а «железнодорожники» пытаются хоть как-то спасти сезон. Из еврокубков вылетели, в РПЛ идут слабо.
Впрочем, уже победа над ЦСКА (при условии осечек от основных конкурентов) поднимет «Локомотив» на шестую строчку турнирной таблицы, а там и до топ-4 недалеко. Такая мотивация может заставить команду Марко Николича приложить максимум усилий ради успеха в дерби.
У ЦСКА мотивация явно не слабее. Подопечные Виктора Гончаренко впервые за несколько лет реально претендуют на золотые медали Российской Премьер-Лиги — до лидирующего «Зенита» всего два очка. Учитывая, что клуб из Санкт-Петербурга вполне может потерять очки в матче с «Ростовом», победа над «Локомотивом» является крайне важной с психологической точки зрения на борьбу за главный трофей соревнований.
Кажется, что ключевым фактором предстоящего дерби является список травмированных. Так, в составе ЦСКА не сыграют сразу два ключевых игрока оборонительной линии — Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев. При этом заболел ещё и дублер стража ворот ЦСКА Владислав Тороп. Пришлось экстренно отзывать из аренды в «Урал» Илью Помазуна, хорошо хоть в его соглашении такой пункт был.
У «Локо» тоже хватает травмированных, но если к травме Баринова уже успели привыкнуть, то отсутствие Фёдора Смолова и Дмитрия Живоглядова и Зе Луиша не смотрится чем-то критическим. Да, традиционные проблемы в атаке могут помешать команде, но и без основных нападающих московичи играют регулярно.
Именно отсутствие Акинфеева и Дивеева станет главной проблемой ЦСКА в предстоящем матче. Команда играет без двух определяющих игроков обороны в выездном матче с «Локомотивом», однако по-прежнему является его фаворитом. Странное решение букмекеров, которым мы и постараемся воспользоваться.
Марко Николич грамотно воспользовался зимней паузой в российском футболе и попытался перестроить игру команды под новую схему. Получилось неплохо — играя 4-3-1-2 все семь матчей сборов, команда одержала пять побе. Но выделить нужно даже не это, а то, что «Локомотив» начал много забивать — 17 голов в пяти победных матчах плюс три мяча ворота «Тамбова» в Кубке России. При таком раскладе отсутствие Акинфеева и Дивеева должно ощутиться ещё сильнее.
Нельзя пройти и мимо статистики личных встреч «Локо» и ЦСКА — «железнодорожники» трижды выигрывали в пяти последних очных поединках. Выиграл «Локомотив» и матч первого круга текущего сезона, причём на чужом поле — 1:0. Очевидно, что страха перед ЦСКА у команды Марко Николича нет.
Прогноз и ставки на матч 20-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 27 февраля 2021 года.
При достаточно спокойной игре небольшое преимущество просматривается у «Локомотива». Не стоит исключать и вариант с «Тотал меньше 2.5 гола» — команды традиционно забивают немного в очных встречах, поэтому зачастую судьбу противостояния «Локомотива» и ЦСКА решает всего один гол.
Ставка №1: победа «Локомотива» с форой (0) за 1.99.
Ставка №2: тотал меньше 2.5 гола за 1.76.
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