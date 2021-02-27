«Монако» — «Брест». Прогноз: Головин усмирит середняка Лиги 1. Не пора ли обойти «ПСЖ»?

«Брест» третий с конца по набранным очкам на выезде. На «Луи II» его ждут неприятности.

28 февраля состоится матч 27-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Брест». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех клуба из Бреста оценён экспертами в 6.35. А ставки на ничью принимаются за 4.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Брест» 28 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Франции «Монако» — «Брест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.

Анализ и прогноз матча 27-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Брест» (28.02.2021)

Вот и второй месяц 2021 года подошёл к концу. В европейских чемпионатах давно буйствует второй круг, в еврокубках набирает ход стадия плей-офф. Даже РПЛ вернулась! А французская Лига 1 тихой сапой добралась до 27-го тура, программа которого завершится 28 февраля сразу семью поединками.

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Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков будет приковано к выступлению «Монако», за который играет полузащитник сборной России Александр Головин. Монегаски, находящиеся в превосходной форме, на родном стадионе «Луи II» примут нестабильный «Брест». Начало встречи – в 15:00 мск.



Домашняя ничья с аутсайдером первенства «Лорьяном» (2:2) не стала для подопечных Нико Ковача камнем преткновения. В прошлом туре они гостили у вечного чемпиона страны «ПСЖ» и одержали победу со счётом 2:0. Строго сыграли в обороне, закрыли Мбаппе и чётко реализовали представившиеся моменты.



Теперь беспроигрышная серия клуба из одноимённого королевства составляет сразу 11 поединков. Причём за это время случилось только две ничьи, в остальных девяти случаях – сплошные победы. Удивительный отрезок просто не мог не сказаться на положении команды в турнирной таблице чемпионата Франции.

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После 26-го тура «Монако» твёрдо стоит на четвёртой позиции, набрав 52 очка. Отрыв от ближайшего преследователя «Ланса» астрономический – целых 12 пунктов. Любопытно, что дистанция до зоны Лиги чемпионов и «ПСЖ» составляет только два пункта, а до лидирующего «Лилля» не хватает шести. Всё очень близко.



«Брест» неплохо смотрелся в ноябре-декабре прошлого года, но затем случился ряд поражений. Сейчас клуб застрял в середине турнирной таблицы с 31 баллом, а именно на 12-м месте. Отрыв от зоны вылета комфортный, восемь очков. А до пятёрки лидеров не хватает девяти. Показатели крепкого середняка.



Однако показать что-то серьёзное против такого «Монако» будет невероятно трудно. «Пираты» регулярно пропускают, у них 47 пропущенных мячей в 26 турах, что в среднем за игру составляет почти две штуки. Для не слишком результативной Лиги 1 цифры серьёзные.

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При этом «Брест» ещё и на выезде играет крайне плохо. По набранным очкам в гостях он третий с конца в первенстве, за 13 выездов набрал лишь девять баллов, потерпев восемь поражений. А у монегасков как раз полнейший порядок с результативностью, голы забиваются исправно.



К слову, последний раз в чемпионате Франции «Монако» забивал меньше двух мячей ещё в конце декабря 2020 года. А при таких раскладах есть смысл подумать над П1 + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.69. В 13 домашних играх у клуба ровно 30 голов, ждём чего-то вроде 2:0 или 3:1 в его пользу. В 1:0 совсем не верится.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Монако» — «Брест» 28 февраля 2021 года

«Монако» не смог остановить даже «ПСЖ» на своём поле, а у скромного «Бреста» вовсе нет шансов. «Пираты» очень плохо играют на выезде и довольно часто пропускают. А у монегасков полный порядок с результативностью. Ждём их очередную уверенную победу. Скорее всего, с разницей в пару мячей.



Ставка: победа «Монако» + тотал больше 1.5 мяча за 1.69.