«Челси» — «МЮ». Прогноз: Тухель и Сульшер выдадут ещё один скучный топ-матч в АПЛ

28 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех манкунианцев оценён экспертами в 3.60. А ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 28 февраля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Челси» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Анализ и прогноз матча 26-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед» (28.02.2021)

Вот и второй месяц 2021 года подошёл к концу. В европейских чемпионатах давно буйствует второй круг, в еврокубках набирает ход стадия плей-офф. Даже РПЛ вернулась! А в английской Премьер-лиге добрались до 26-го тура, программа которого продолжится 28 февраля сразу пятью поединками.

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Отдельное внимание стоит обратить на встречу лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которая стартует в 19:30 мск. На неделе оба клуба играли в еврокубках и добились там определенных успехов. Лондонцы, например, проводили первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».



Из-за коронавируса пришлось играть на нейтральном поле в Румынии, но это не помешало английскому клубу выиграть с минимальным счётом. Моментов соперники на двоих создали достаточно мало, испанцы даже ни разу не попали в створ. А единственный гол забил ударом через себя нападающий Оливье Жиру.



«Аристократы» создали приятное преимущество перед ответным поединком, который пройдёт в середине марта. Теперь можно со спокойной душой вернуться к родному чемпионату Англии. Там у них дела тоже налаживаются: после 25-го тура в активе 43 очка и пятая строчка. Дистанция до топ-4 небольшая, всего два пункта.

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Причём с результатами при Томасе Тухеле пока что полный порядок. За шесть матчей под руководством немецкого специалиста добыто четыре победы, одна из которых в дерби над «Тоттенхэмом» Жозе Моуринью. Поражений пока вообще не было. Увереннее сейчас в первенстве идёт разве что «Манчестер Сити».



«Манчестер Юнайтед» может похвастаться выходом в 1/8 финала Лиги Европы. На неделе он дома скатал нулевую ничью с «Реал Сосьедадом», но итоговый счёт по сумме двух матчей – 4:0 в его пользу. Впереди более серьёзный соперник, итальянский «Милан», но время на подготовку ещё есть.



В АПЛ манкунианцы занимают вторую строчку, набрав 49 очков за 25 игр. У ближайшего преследователя «Лестера» в активе столько же, хотя положение относительно комфортное. Остальные отстают минимум на четыре пункта, а до лидирующего «Манчестер Сити» не хватает сразу десяти баллов.

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С победами у подопечных Уле-Гуннара Сульшера, правда, сейчас не так гладко, их всего две штуки за последний месяц. Зато поражения не беспокоят, предыдущее случилось ещё в конце января и стало единственным за четыре последних месяца. При этом ещё и выездная форма у команды почти безупречная.



За 12 выездов в текущем сезоне английской Премьер-лиги «красные дьяволы» ни разу не проиграли, добыв восемь побед. Игра в атаке, равно как и в обороне, на уровне: только 13 пропущенных мячей при 25 забитых. Хотя ждать много забитых голов мы бы всё же не стали.



Дело тут ещё в том, что клуб Томаса Тухеля даже без травмированного Тьяго Силвы умудряется мало пропускать. Суммарно за восемь поединков при немце на посту главного тренера во всех турнирах «Челси» пропустил всего лишь два мяча. А при таких раскладах вполне можно подумать над ставкой «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.89.

Прогноз и ставки на матч 26-го тура АПЛ «Челси» — «МЮ» 28 февраля 2021 года

На неделе оба клуба играли в еврокубках, а потому наверняка главные тренеры несколько перетасуют составы. Однако мы всё равно не стали бы ждать слишком много забитых мячей. Оборона у соперников надежная, да и раскрываться опасно. Цена ошибки высока: синие бьются за место в топ-4, манкунианцы из последних сил пытаются не отстать от «Ман Сити».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.89.