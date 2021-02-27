«Сампдория» — «Аталанта». Прогноз: забьёт даже Алексей Миранчук

28 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Аталанта». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех хозяев оценён экспертами в 5.30. А ставки на ничью принимаются за 4.25.
Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Сампдория» — «Аталанта» 28 февраля 2021 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.
Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Аталанта» (27.02.2021)
Одним из самых интересных матчей 24-го тура Серии А станет встреча «Сампдории» и «Аталанты». Выделять в этом противостоянии фаворита в большинстве случаев бессмысленно, ведь и генуэзцы и бергамаски обыгрывают друг друга практически по очереди.
Действительно, в пяти последних матчах между «Аталантой» и «Сампдорией» более «рейтинговые» подопечные Джан Пьеро Гасперини выиграли лишь дважды. Два раза победила и «Сампа», ещё однажды была зафиксирована ничья. Самое забавное, что на дистанции расклад не изменится.
Берём 10 последних матчей команд, теперь ситуация ещё хуже для «Аталанты». Пять побед «Сампдории» и две ничьи. Крайне неудобный соперник для участника 1/8 финала Лиги чемпионов. Считать бергамасков безоговорочным фаворитом крайне опасно.
При всей успешности соперничества с «Аталантой», в последних матчах чемпионата Италии стабильности «Сампдории» не хватает — лишь четыре матча из последних десяти было выиграно. Да, была сенсационная победа над «Интером», но следом за ней было не менее неожиданное поражение от «Специи». Не сезон, а настоящие качели.
У «Аталанты» же наоборот всё более-менее стабильно. Серию из пяти матчей без поражений прервали в среду, получив 0:1 от «Реала» в Лиге чемпионов. Обидная неудача, ведь даже играя в меньшинстве команда Гасперини мало что позволяла грозному сопернику. Да и само удаление оказалось более чем спорным.
Что касается турнирного положения команд, то у «Аталанты» стоит значительно больше задач, а значит и мотивация победить сильнее. Команда идёт пятой в турнирной таблице Серии А, лишь на одно очко отставая от «Ромы». Учитывая, что римлянам предстоит матч с «Миланом», бергамаски имеют все шансы ворваться в зону Лиги чемпионов по итогам тура.
У «Сампдории» всё значительно проще — команда явно не вылетает в Серию Б и практически наверняка не сможет побороться за зону еврокубков (13 очков отставания от «Лацио»). В таких условиях многие итальянские клубы могут прекратить напрягаться и спокойно доиграть сезон. Особенно с учётом того, что начинался он для «Сампдории» ужасно — семью поражениями в 11 стартовых турах чемпионата Италии.
Команды практически в идеальных составах подойдут к матчу. Со стороны «Аталанты» не сможет сыграть Дуван Сапата, а Клаудио Раньери не сможет рассчитывать на Адриена Силву. Важные игроки основного состава, но не незаменимые. В таких условиях обеим командам можно и нужно показывать качественный футбол. Ждём высокой результативности и голов в обе стороны. Шансы гостей, конечно, выше.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Аталанта» 28 февраля 2021 года
Невзирая на не самую удачную статистику личных встреч, «Аталанта» приложит для победы максимум усилий. С учётом потенциального вылета из Лиги чемпионов, попадание в главный еврокубок на следующий сезон становится ключевой задачей. Немотивированная «Сампдория» вряд ли станет серьёзной преградой на пути Гасперини и его команды.
Ставка: «Аталанта» забьёт больше двух голов за 2.02.
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