«Шеффилд» — «Ливерпуль». Прогноз: пора бы уже Юргену Клоппу исправить положение в АПЛ

В четырёх последних турах АПЛ мерсисайдцы забили только два мяча. Зато пропустили десять.

28 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех клуба из Шеффилда оценён экспертами в 8.80. А ставки на ничью принимаются за 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» 28 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Шеффилд» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.

Анализ и прогноз матча 26-го тура чемпионата Англии «Шеффилд» — «Ливерпуль» (28.02.2021)

Вот и второй месяц 2021 года подошёл к концу, в еврокубках набирает ход стадия плей-офф. Вернулась даже РПЛ! А в английской Премьер-лиге добрались до 26-го тура, программа которого продолжится 28 февраля сразу пятью поединками. Среди прочих будут выяснять отношения «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль».

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Только «Шеффилд» начал приходить в себя, появились первые победы в сезоне, как снова пришлось потерпеть череду неудач. В последних трёх турах набежало три поражения. Сперва от «Челси» (1:2), затем от «Вест Хэма» (0:3). Это претенденты на зону Лиги чемпионов, но ведь на днях уступили даже аутсайдеру «Фулхэму» (0:1).



Шансы на спасение от понижения тают с каждым туром. После 25-го тура у «клинков» в активе всего лишь 11 очков и по-прежнему последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии. Дистанция до безопасной 17-й строчки составляет целых 14 пунктов – настоящая пропасть при такой-то форме.



«Ливерпулю», конечно, никакой вылет не грозит, но на чемпионство рассчитывать будет трудно. Словом «кризис», пожалуй, вполне можно описать то, что сейчас происходит в команде. Из-за травм чемпионский прошлогодний состав вместе фактически не играл в нынешнем сезоне, а с результатами серьёзные проблемы.

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Стоит отметить, что за два последних месяца действующий чемпион Англии успел провести целых 11 встреч в АПЛ, однако победой завершились только две из них. Любопытно также, что красные идут на серии из четырёх поражений. Среди обидчиков прямые конкуренты: «Ман Сити» (1:4), «Лестер» (1:3) и «Эвертон» (0:2).



Разумеется, провальный отрезок сказался на положении в турнирной таблице первенства. После 25-го тура мерсисайдцы находятся на шестом месте, набрав ровно 40 очков. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет целых 19 пунктов, при этом дистанция до зоны Лиги чемпионов тоже солидная – пять баллов.



Пожалуй, единственным полноценным успехом подопечных Юргена Клоппа в последние месяцы можно считать победу над немецким «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Будучи номинальными гостями, они победили со счётом 2:0 и обеспечили заметное преимущество перед ответной встречей.

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Время на подготовку ещё будет, второй поединок запланирован на середину марта, сейчас можно сконцентрироваться на английской Премьер-лиге. Благо что возможность начать исправлять положение отличная. «Шеффилд» заглох так же неожиданно, как и ожил, в последних матчах в атаке мало что показал.



Так что мы бы проверили комбинированную ставку «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.70. Много забитых мячей не стоит ждать и от «Ливерпуля», проблемы у него не только с обороной. В четырёх предыдущих турах отличился лишь дважды, едва ли будет разгром и на этот раз. Но до очков наверняка доберётся.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Шеффилд» — «Ливерпуль» 28 февраля 2021 года

«Ливерпуль» находится в нестабильном состоянии: с голами туго в последнее время, в в обороне проходной двор. Глубокий аутсайдер «Шеффилд» до сих пор никак не вернётся в прежнее состояние, это вполне подходящий соперник для долгожданной победы. Скорее всего, Клопп сыграет дисциплинированно. Града голов не ждём, но очками красные разживутся.



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.