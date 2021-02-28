«Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз: «Реал» и «Барселона» не дождутся ошибки от Суареса

28 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу команды из Мадрида в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех хозяев оценён экспертами в 3.55. А ставки на ничью принимаются за 3.10.
Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Вильярреал» — «Атлетико» 28 февраля 2021 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Атлетико» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.
Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Вильярреал» — «Атлетико» (28.02.2021)
В очередном, 25-м туре чемпионата Испании лидирующий «Атлетико» отправится в гости к «Вильярреалу», который отчаянно цепляется за место в еврокубках на следующий сезон. На фоне проблем в Лиге чемпионов команде Диего Симеоне нужно приложить максимум усилий для того, чтобы не растерять преимущество в национальном чемпионате.
А терять очки «Атлетико» уже начал — две ничьи и поражение в пяти последних матчах Примеры. Такие результаты не могут не радовать «Реал» и «Барселону», которые за две недели сократили отставание до минимума. Теперь же Симеоне должен наилучшим образом обрисовать футболистам ситуацию. Благо, это удаётся Диего лучше, чем, наверное, всем тренерам мира.
«Вильярреал», в свою очередь, не производит впечатление коллектива, который готов дать бой лидеру чемпионата. Да, их место в турнирной таблице достаточно высокое и да, команда не оставила камня на камне от крепкого «Ред Булл Зальцбург» в Лиге Европы, а это вполне себе достижение.
Вот только во внутреннем первенстве «жёлтая субмарина» испытывает огромные проблемы. И уже довольно давно. Ни одной победы в шести последних матчах Ла Лиги и вылет из Кубка Испании от «Леванте» — такие результаты показывает «Вильярреал» на протяжении последнего месяца.
Почти три года «Вильярреал» не может победить «Атлетико» — в последних пяти матчах три ничьи и два поражения. Матч первого круга текущего сезона Примеры завершился нулевой ничьей. Да, «Атлетико» владел игровым преимуществом, однако до опасных моментов дело особо не доходило. Впрочем, стоит сделать скидку и на то, что в начале чемпионата «Вильярреал» действительно демонстрировал классный футбол, а теперь — проблема на проблеме.
«Атлетико» небезосновательно считался одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов, однако после первого матча плей-офф одной ногой оказался за бортом турнира. Неожиданные 0:1 в формально домашней встрече с «Челси» поставили под большой вопрос выход в четвертьфинал. В таких условиях единственным турниром, в котором у Симеоне остаётся шанс на трофей является Ла Лига.
Кажется, что такую возможность Диего и его банда не упустит и победа над «Вильярреалом» должна стать одним из шагов на пути к золотым медалям. Стоит ещё раз обратить внимание на то, что и «Вильярреал» продолжает выступать на евроарене. Команда Эмери пробилась в 1/8 финала его любимого турнира — Лиги Европы.
Невзирая на две достаточно лёгкие победы над «Зальцбургом», определённое количество сил у футболистов 180 минут на поле явно забрали. Учитывая и без того плотный сезон и то, что «Вильярреал» не привык стабильно играть по два матча в неделю, усталость должна была накопиться именно в январе-феврале. Последние результаты команды лишь подтверждают данный тезис.
Что касается «Атлетико», то напряженный график вряд ли может создать проблемы столь искушённым исполнителям. По-первых, главное, на что привык обращать внимание Диего Симеоне — это физическая активность. Именно поэтому его футболисты готовы прессинговать соперника в любой части поля. Ну а во-вторых Симеоне обладает глубоким запасом, где собраны практически равносильные игроки тем, что выходят в основном составе. Потому поставим на победу АТМД.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Атлетико» 28 февраля 2021 года
Неудачные выступления «Вильярреала» в последний месяц не могут не сказаться на результате матча с лидером турнирной таблицы. «Атлетико», обозлённый после поражения от «Челси» в Лиге чемпионов, попросту переедет соперника на его же поле. Хозяева выглядят бледно, а у АТМД лазарет потихоньку пустеет.
Ставка: победа «Атлетико» за 2.44.
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